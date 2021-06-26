Недавно в Steam появилась демо-версия Terra Nil, перевернутой с ног на голову градостроительной стратегии, в которой вы наслаждаетесь увяданием цивилизации, до тех пор пока от нее не останется буквально ничего, только девственная, не тронутая людьми природа. Мы ознакомились с новинкой и делимся впечатлениями.

Авторы Broforce , игры, в которой герои боевиков 90-х расстреливают все живое из миниганов (зовут их Рэмбро, Броминатор и Бробокоп), видимо, устали от насилия и выпустили диаметрально противоположный проект. В Terra Nil нельзя никого убивать, здания нужно строить так, чтобы не покарябать ненароком растущую поблизости березу, а после того как вы, ценой невероятных усилий восстановите экосистему планеты, вас вежливо просят убраться с нее к чертовой матери, чтобы не портить вид.

Берегите природу

Начинается игра из небытия. Перед вами абсолютно голый, мертвый ландшафт, похожий на кратер от ядерного взрыва, без единого дерева или капли воды. На этом месте нужно возродить жизнь. Все что вы можете — строить здания и бурить каналы.

Задача — озеленить территорию, нанеся ей минимальный вред. Здания нужно ставить как можно дальше друг от друга, оросительные каналы продалбливать так, чтобы они не испортили уже восстановленные участки. Если совсем уж щадить окружающую среду, не строя вообще ничего, у вас закончатся ресурсы для озеленения. Если разойтись не на шутку и все вокруг застроить зелеными фермами и терраформинговыми установками, получится, что вы построили город, а такая цель не стоит , спасать нужно природу, а не людей.

Антицивилизация

И вот когда, наконец, весь участок выжженной земли вдруг превратился в райский сад, а вокруг стоят исключительно экологически-чистые постройки (электричество здесь вырабатывается только ветряными турбинами; угрожающего вида пушка на самом деле прорывает русла рек), игра преподносит последний сюрприз. Финальная цель миссии — при помощи дронов разобрать все ваши здания, переработать их в детали для космического корабля, сесть в него и улететь с планеты куда подальше. В этот момент в упоение экологической идиллией, которую вы так тщательно пестовали, вкрадываются откровенно мизантропские нотки. Людям нет места в этом раю. Ты сделал то, что от тебя требовалось? Теперь пошел *****!

Попробуйте сами!

Демо-версия игры уже доступна в Steam.