Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в июле в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

Москва «Владимир Трямкин. Материалы» в «PA Gallery» До 5 июля

© «PA Gallery»

На выставке Владимира Трямкина в галерее «PA» воссоздана атмосфера загородного дома с целью «побудить зрителя к поиску связующих нитей» между объектами, окружавшими художника во время работы, и созданным в этом пространстве произведениями.

«Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в Мультимедиа-арт-музее До 10 июля

© Пресс-служба Мультимедиа Арт Музея

Разъезжая на велосипеде по Нью-Йорку с фотоаппаратом и снимая колоритных прохожих, Билл Каннингем фактически создал жанр стритстайл-фотографии. В МАММ покажут 150 снимков, сделанных легендарным фотографом в течение пяти десятилетий XX века.

«Валерий Чтак. Ноты» во Vladey Space До 13 июля

© Пресс-служба галереи Vladey Space

Ироничные работы Валерия Чтака говорят сами за себя в буквальном смысле: основа его творческого метода заключается в нанесении емких фраз на холсты (а в новом проекте — на чемоданы и даже предметы мебели). «Этот вариант картины лучше всего», «Какая‑то злободневная чепуха» и множество других выразительных заявлений сразу на нескольких языках в пространстве Vladey на Винзаводе.

«ТыНеОдна» в галерее Lazy Mike До 31 июля

Федора Акимова. Татьяна 16, 2021 © Пресс-служба галереи Lazy Mike

Совместный проект галереи Lazy Mike и сети взаимопомощи женщин #ТыНеОдна посвящен изменению роли женщины в искусстве и проблеме домашнего насилия. В экспозицию вошли работы более 10 современных российских художниц, среди которых Ирина Нахова, Апполинария Броше и другие.

«Леонид Пурыгин. Любовь и я» в Artstory До 1 августа

© Пресс-служба галереи Artstory

На ретроспективной выставке одного из самых романтичных художников советского неофициального искусства (Пурыгин неоднократно заявлял, что основная цель его творчества — создание храма Всеобщей любви) представлены полотна разных лет, создающие весьма развернутое представление о его фантасмагорическом внутреннем космосе.

«Сергей Табунов. Облако-рай» в галерее Tirage Unique С 8 июля по 8 августа

© Сергей Табунов

Персональная выставка московского фотографа Сергея Табунова раскрывает разные этапы его биографии: период жизни в Токио, путешествия по США, возвращение в Москву и работа на съемочных площадках с российскими режиссерами — Рустемом Хамдамовым, Анной Меликян и другими.

«Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4» До 14 августа

Реликварий. Деталь куклы, пластик, зажим для пионерского галстука, товары для детского творчества. © Светлана Мишина

Проект писателя и преподавателя теории костюма в Высшей школе экономики Линор Горалик имитирует научно-популярную выставку и рассказывает о законах и принципах функционирования моды в пространстве ада.

Подробности по теме Линор Горалик — о выставке про то, как люди и демоны одеваются в аду Линор Горалик — о выставке про то, как люди и демоны одеваются в аду

Михаил Чернышов. One Man Show в Alina Pinsky Gallery До 17 августа Состоявший в кругу московских концептуальных художников, Чернышов в начале 1980-х эмигрировал в США, где и продолжил свои творческие эксперименты — к примеру, расклеивал плакаты на стенах домов в Сохо. На выставке в галерее Алины Пинской представлены работы из серий разных лет, мини-реконструкция квартирной выставки 1962 года, фрагменты и предметы из личного архива художника.

«Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» в Новой Третьяковке До 22 августа

© Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

В начале XX века Иван Кудряшов, наряду с Малевичем и Лисицким, активно занимался реформированием искусства и развивал направление космизма. Как и многие его единомышленники-авангардисты в конце 30-х годов Кудряшов был лишен возможности выставляться, но спустя три десятилетия был заново открыт московскими коллекционерами.

«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма До 29 августа

Николай Рерих. Варяжский путь 1906 © Пресс-служба Музея русского импрессонизма

Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.

«Под маской Венеции» в Царицыно До 29 августа

© Пресс-служба Музея-заповедника Царицыно

Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.

«Красный сад» на Красной площади До 31 августа

© Пресс-служба галереи ГУМ-Red-Line

Прямо у стен ГУМа на Красной площади развернется экспозиция паблик-арта в рамках фестиваля «Красный сад». В экспозицию проекта, разработанного в партнерстве с фестивалем «Архстояние», войдут скульптуры российских художников, в числе которых — Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Ринат Волигамси и многие другие.

Микеланджело Пистолетто в ММОМА на Петровке До 12 сентября На ретроспективе главной фигуры движения arte povera Микеланджело Пистолетто покажут ранние работы художника, знаменитые «зеркальные картины», а также несколько масштабных site-specific-инсталляций, созданных специально для выставки.

«Пересекая пространство» в Царской башне До 15 сентября

© Пресс-служба галереи Триумф

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к «вечной теме» взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.

«Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском До 19 сентября Продолжая исследования спекулятивных возможностей искусства, Арсений Жиляев создал более сотни работ, которые, по словам куратора Алексея Масляева, представляют собой тотальную симуляцию невероятного события, которая вовлекает зрителя в путешествие к самым границам Вселенной.

«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation До 10 октября Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».

Петербург «Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич До 24 июля

Riva Degli Schiavi © Пресс-служба Галереи Марины Гисич

В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

«Петр Кирюша. Сломанный куст» в MYTH Gallery До 26 июля

© Пресс-служба галереи MYTH

Проект Петра Кирюши рассказывает о сложных взаимоотношениях человека с хаосом и новых формах восприятия. Серии пейзажных зарисовок об эволюции, истории Франции и грибах иллюстрируют «новые области мышления в темном лесу реальности».

«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее До 22 августа

© Пресс-служба Российского этнографического музея

Более 200 предметов из собраний трех катарских музеев. Среди экспонатов — снаряжение ловцов жемчуга, редкие религиозные рукописи, оснащение для соколиной охоты и другие объекты, раскрывающие особенности культуры, быта и традиционных промыслов Катара.

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«Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабеле До 19 сентября

© Пресс-служба

На выставке сотня знаковых произведений Энди Уорхола, собранные из частных коллекций, соседствуют с работами Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна и других российских современных художников