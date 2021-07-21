По просьбе «Афиши Daily» журналистка Ирина Шихман рассказывает о своих любимых книгах, написанных женщинами.

«Зеленый шатер» Людмилы Улицкой

Улицкая — мой любимый писатель. Я читала все ее романы, и мне бесконечно жаль, что она объявила о том, что больше не будет писать объемные тексты. Я не очень люблю короткий жанр, именно поэтому испытываю особое негодование. У этого автора я бы посоветовала прочитать почти все романы — и «Казус Кукоцкого», и «Даниэль Штайн, переводчик», и «Лестницу Якова», и «Медею». «Зеленый шатер» был издан в уже далеком 2010 году, но, на мой взгляд, его актуальность на пике именно сегодня. Это книга о том, что такое инакомыслие, как бороться с системой, — на примере историй советских диссидентов. Мне в целом интересна тема Советского Союза, во многом поэтому я определенно рекомендую эту книгу.

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Я прочитала это произведение уже в достаточно сознательном возрасте. Под Новый год захотелось тогда чего‑то сказочного, и я с головой погрузилась в чтение всей серии. Конечно, я не могла оторваться. Прежде всего эти книги кажутся мне крутыми, потому что главный герой там совсем не идеальный персонаж. Он не тот, кто спасает весь мир; он пытается противостоять злу, но при этом в нем есть и зависть, и тщеславие. Его личность не однобоко положительна. Однозначно считаю этот роман прекрасным для детей, в нем открывается целый фантастический мир, который мало кого сумеет оставить равнодушным еще долгие годы.

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Асю Казанцеву в принципе очень люблю, у меня она была на интервью в рубрике «Наука». Заметно, что ее уважают и зрители, и неслучайно: она профессиональный просветитель, научный журналист, никто не рассказывает об очень сложных вещах так просто, как она. Поэтому я тоже рекомендую всю серию ее книг, а в частности бестселлер «Мозг материален». Кроме того, Ася — лауреат премии «Просветитель», такой наградой, конечно, можно похвастаться. Ася прекрасно читает лекции и очень хорошо пишет книги.

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Светлана Алексиевич — нобелевский лауреат, у нее я бы тоже рекомендовала ознакомиться со всеми произведениями. «Время секонд-хенд» — это книга, где Алексиевич выводит отдельный тип человека Homo soveticus и рассказывает о судьбах, жизнях и трудностях советской эпохи: двадцатые годы, падение коммунизма, разлом СССР. Как я уже говорила, тема советского времени мне очень близка, а Светлана Алексиевич — одна из лучших представителей по этому вопросу. «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной

Это первая книжка Гузель, она опять же про советское время. Но мне нравится то, что тяжелая история нашей страны обличена здесь в форму женского романа. В нем потрясающая любовная линия, проходящая на фоне всех страшных событий. Мне кажется, что Гузель замечательно справилась с чувственным описанием всего этого. Она считает себя ученицей Людмилы Улицкой, во мне это безусловно отзывается: я люблю как и Улицкую, так и книги Гузель.

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«Женщины Лазаря» Марины Степновой и «Нормальные люди» Салли Руни

«Женщины Лазаря» Степновой и «Нормальные люди» Салли Руни — тоже достойные и интересные работы о любви и непростых судьбах. Оба романа имеют награды и довольно широкое общественное признание.

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