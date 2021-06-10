В конце мая на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch вышел многопользовательский экшен Knockout City. Его определенно стоит попробовать — особенно если есть желание выйти во двор поиграть в вышибалы, а дети ваших сверстников почему‑то не зовут вас в команду.

Это командный боевик 3 vs 3

Нет, это не battle royale и даже не клон Overwatch, тут нет разделения на классы. У врага 2 жизни — 2 раза попали по нему мячом, он упал в нокаут, а вам — 1 очко. Набрали 10 очков — победа. Все!

Это правда похоже на вышибалы

Отскочивший от врага мяч падает на пол; пока вы его не подберете, стрелять нечем, так что вокруг раскиданных по карте снарядов разворачиваются настоящие тактические битвы. Авторы очень хотели сделать игру ближе к уличным вышибалам, чем к онлайн-шутерам. Особенно хорошо тут работает дословный перевод английского названия игры Dodgeball — «увернись от мяча». Дело в том, что целиться в этой игре не надо, на врага за вас наведется система автоприцеливания, а вот уворачиваться надо еще как! Кроме того, мяч можно ловить, вовремя нажав кнопку «Блок». Опоздали с нажатием, начинается вот эта сцена: