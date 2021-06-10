В конце мая на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch вышел многопользовательский экшен Knockout City. Его определенно стоит попробовать — особенно если есть желание выйти во двор поиграть в вышибалы, а дети ваших сверстников почему‑то не зовут вас в команду.
Это командный боевик 3 vs 3
Нет, это не battle royale и даже не клон Overwatch, тут нет разделения на классы. У врага 2 жизни — 2 раза попали по нему мячом, он упал в нокаут, а вам — 1 очко. Набрали 10 очков — победа. Все!
Это правда похоже на вышибалы
Отскочивший от врага мяч падает на пол; пока вы его не подберете, стрелять нечем, так что вокруг раскиданных по карте снарядов разворачиваются настоящие тактические битвы. Авторы очень хотели сделать игру ближе к уличным вышибалам, чем к онлайн-шутерам. Особенно хорошо тут работает дословный перевод английского названия игры Dodgeball — «увернись от мяча». Дело в том, что целиться в этой игре не надо, на врага за вас наведется система автоприцеливания, а вот уворачиваться надо еще как! Кроме того, мяч можно ловить, вовремя нажав кнопку «Блок». Опоздали с нажатием, начинается вот эта сцена:
Успели среагировать — мяч пойман, а враг, запустивший в вас им, стоит с пустыми руками, теперь можно кидать в него, беззащитного… Это первобытный чистый восторг, который последний раз вы, вероятно, испытывали в школьные или даже дошкольные годы во дворе.
Разработчики честно старались, чтобы было весело
Каждая арена для поединков наделена какой‑то уникальной особенностью. Например, у вокзала то и дело проезжает поезд, сбивающий зазевавшихся игроков, а уровень на небоскребе обдувается ветром, так что можно спрыгнуть с крыши, раскрыть портативный параплан и улететь от врага подальше. Еще есть разные супермячи, наш фаворит — мяч, запирающий внутри себя оппонента. Пока он катится, вы алчно гонитесь за ним, как лиса из сказки — за Колобком, поймали — теперь можно выкинуть за пределы карты. Страдания беспомощного, скукоженного, летящего в пропасть, утрамбованного в мяч врага — это какой‑то новый вид онлайн-унижения (хотя казалось бы, все они уже давно открыты).
Бесплатно!
Пока не дорастете до 25-го уровня. Потом игру придется покупать, но для предварительного знакомства этого более чем достаточно.
Игра доступна на PC (Origin, Epic Games Store и Steam), Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.