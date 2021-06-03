Рассказываем, какие спектакли стоит увидеть в июне в Москве и Петербурге, а также в других городах России.

Москва «Танго после заката» в Театре им. Моссовета 3 и 4 июня, 19.00; 5 июня, 13.00 и 19.00

© РИА Новости

На Чеховском фестивале представили спектакль компании Хермана Корнехо — аргентинского хореографа и короля танго. На протяжении почти двух часов пять пар, включая самого Корнехо и его партнершу Хиселу Галеасси, выводят танго из его гетто, дополняют классические движения балетными поддержками и пируэтами, наконец, не упускают возможности сыронизировать над серьезностью романтических поз и страстных движений.

«Умаление мира» в Центре им. Мейерхольда 6 июня, 19.00

На фестивале Noname-2021 покажут спектакль театрального критика и режиссера Марины Давыдовой об азбуке прошлого и нового времени. Художница, вокалист, танцовщица и ведущий расскажут о том, из чего складывался язык наших предков, а затем предложат зрителям выбрать слова, отражающие сегодняшнюю реальность. В финале останутся три самых главных слова.

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«Вещественные доказательства» в галерее «ГРАУНД Солянка» 6 июня, 20.00; 7 июня, 18.00 и 20.30 Проект режиссера Бориса Павловича и художницы Ксении Перетрухиной стал частью фестиваля Theatrum 2021. Спектакль создается в режиме work in progress и посвящен вещам — молчаливым свидетелям, несущим в себе воспоминания и законсервированные истории реальных людей. Работа включает в себя экскурсию, аукцион и другие способы взаимодействия с предметами, выбрать которые предстоит зрителю.

«Вахтангов. Путь к Турандот» в Театре им. Вахтангова 6, 12 и 13 июня, 12.30

В завершение сотого сезона Театр им. Вахтангова выпустил аудиопроменад, посвященный своему основателю и его самому знаменитому спектаклю. Маршрут прогулки ведет от Театральной площади к Арбату. В постановке Владимира Бельдияна роль Евгения Вахтангова исполнил Юрий Цокуров, Константина Станиславского озвучил Римас Туминас, а Владимира Немировича-Данченко — директор театра Кирилл Крок.

«Неформат» в Центре им. Мейерхольда 8 июня, 19.00

Представленный на фестивале Noname спектакль Анастасии Патлай поднимает болезненную проблему ксенофобии в театральной и киноиндустрии. Тело — инструмент актера, но как быть, когда в первую очередь оцениваются не физические или интеллектуальные навыки, а национальность? И как добиться успеха в российской культурной среде, если ты киргиз, узбечка, армянин или калмык? В свидетельском спектакле артисты напрямую говорят со зрителем о собственных профессии и корнях, травмах и открытиях.

«Вольный стрелок» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 9, 10, 11 июня, 19.00

Александр Титель выпускает оперу Карла Марии фон Вебера к 200-летию со дня ее мировой премьеры. Герои спектакля — наши современники, занимающиеся разработкой компьютерных игр и придумавшие игру «Вольный стрелок». Так, на материале немецкой романтической оперы режиссер говорит о злободневном столкновении онлайн- и офлайн-миров и о том, способен ли один заменить собой другой.

«Тоска» в Большом театре 9–12 июня, 19.00; 13 июня, 14.00

© Большой театр

Опера Пуччини вышла в Большом театре в версии итальянца Стефано Поды, который не только поставил спектакль, но и оформил его как художник и художник по свету. Для Поды трагедия Тоски — метафора столкновения двух миров: умирающего прошлого и приходящего ему на смену настоящего. Дирижирует Даниэле Каллегари.

«Новаторы» в Театре им. Маяковского 10, 11 и 23 июня, 19.00

Никита Кобелев и Студия-OFF Театра им. Маяковского выпускают спектакль, в основу которого легли документальные свидетельства о людях, создавших компьютеры и интернет. Герои исследования — компьютерные гении, от первого в истории программиста, дочери Байрона Ады Лавлейс, до Стива Джобса и Билла Гейтса.

«Страсти по Бумбарашу» в Театре Олега Табакова 10, 11, 18, 19, 29 и 30 июня, 19.00

На сцену «Табакерки» в новом составе возвращается знаменитый спектакль по пьесе Юлия Кима, вышедший в 1993 году и продержавшийся в репертуаре 18 лет. Разговор о смутной и братоубийственной Гражданской войне поднимается спустя сто лет после ее окончания. Для режиссера Владимира Машкова постановка стала данью памяти Олегу Табакову, мечтавшему о возвращении «Бумбараша» на сцену, и возможностью, взглянув на себя, как в зеркало, показать, как опасно желание уничтожить другого человека.

«Первый атомический бомбоотражатель» в Центре им. Мейерхольда 11 июня, 19.00; 12 и 13 июня, 14.00 и 19.00

Специальный проект фестиваля Noname-2021 создан в честь 30-летия Центра им. Вс. Мейерхольда в копродукции с казахской арт-группой ORTA. Атомический бомбоотражатель — изобретение художника-авангардиста Сергея Калмыкова по преобразованию разрушительной энергии в созидательную. В дзен-феерии ЦИМа он воплотился в гигантскую инсталляцию, включающую в себя 20 вышитых вручную экспозиций, костюмы для зрителей из листов бумаги, Хрупкий Оркестр из сотни домбр и двухсот лампочек и группу прославления из двадцати роботов.

«Сны моего отца» в РАМТе 11 и 24 июня, 19.00

Спектакль Егора Перегудова по прозе современного писателя-математика Романа Михайлова исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами. Зрители оказываются полностью вовлечены в происходящее: постановка вырывается за пределы сцены и делает всех присутствующих частью огромного перформанса, границы которого не всегда уловимы.

«Мия и Дракон» в «Домике Фанни Белл» 13 июня, 16.00 и 18.00

В Театре Предмета выходит первый детский спектакль. Михаил Плутахин ставит пьесу Арины Чунаевой о девушке Мие, которая мечтала о собаке или кошке, а получила настоящего дракона. Спектакль затрагивает тему объединения родителей и ребенка в крепкую семью, но делает это весело и задорно — с подвижными играми и поющим диджеем Ильей Шаровым.

«Фолия» в Театре им. Моссовета 13–18 июня, 19.00

© Julie Cherki/Encore Un Tour

Еще один хореографический спектакль, привезенный на Чеховский фестиваль, создал автор постановки «Pixel», французский хореограф Мурад Мерзуки. Под его руководством 18 танцоров и музыкантов представят московской публике диалог музыки барокко и танца хип-хоп — свободолюбивую, чуткую и обаятельную работу, объединившую два жанра, вышедших «из народа».

«Костик» в Театре им. Пушкина 23 и 24 июня, 19.00 Премьера нового спектакля Дмитрия Крымова запланирована на сентябрь, но первые спецпоказы пройдут уже в июне на Чеховском фестивале. Режиссер вновь обращается к Чехову, на этот раз вглядываясь в драму Константина Треплева, «который, сидя на даче, написал пьесу про людей, львов, орлов и куропаток, которой хотел порадовать маму. А ей не понравилось…».

«Мазепа» в Большом театре 23–27 июня, 19.00 Евгений Писарев ставит на исторической сцене Большого театра оперу по поэме Пушкина «Полтава» на музыку Чайковского, где трагический сюжет о гибели семьи могущественного вельможи Василия Кочубея соседствует со страстной и лиричной музыкой любовных сцен Мазепы и Марии. Оркестром дирижирует Туган Сохиев, над сценографией работал Зиновий Марголин.

«Шоп» в Центре Вознесенского 28 и 30 июня, 19.30

Центр Вознесенского продолжает выпускать премьеры в рамках лаборатории «Театр vs Текст». Александр Кудряшов ставит пьесу Алексея Житковского, смонтированную из фрагментов статей, лозунгов, заметок и стихов, выходивших в газете «Ханты-Манчи шоп» с 1931 по 1941 год. Это свидетельство борьбы правды с пропагандой, запущенной ради колонизации коренных народов ханты и манси.

«Пир» в Театре Романа Виктюка 26 и 27 июня, 19.00 Денис Азаров, полгода назад ставший художественным руководителем Театра Романа Виктюка, выпускает в нем свой первый спектакль по произведениям обэриутов. Абсурдистские тексты сплелись в постановке со страшными судьбами поэтов, писателей и философов 20-х и 30-х годов прошлого века.

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«Путешествие сумасшедшего чемодана» в Театре Романа Виктюка 21–24 июня, 20.00 В преддверии премьеры театр готовит проект «Превью»: «Путешествие сумасшедшего чемодана», где зрители в течение четырех вечеров смогут погрузиться в мир открытий, сделанных обэриутами. Художник Ваня Боуден откроет выставку, посвященную Хармсу, театровед и исследователь ОБЭРИУ Алексей Киселев прочтет лекцию об их творчестве, а актеры представят программу, основанную на поэзии, прозе и сценах, не вошедших в спектакль.

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Петербург

«Дорогой мистер Смит» в «Приюте комедианта» 4–6 июня, 19.00

В России впервые поставлен мюзикл Пола Гордона «Daddy-Long-Legs», созданный по одноименной повести Джин Уэбстер. Историю о девушке, получившей от анонимного благотворителя стипендию на обучение в колледже в обмен на подробные письма о своей жизни, режиссер Алексей Франдетти год назад адаптировал для инстаграм-сериала «Мой длинноногий деда», а теперь выпускает по ней спектакль на театральной сцене. В главных ролях в обеих версиях — Иван Ожогин и Юлия Дякина.

«Сказка о рыбаке и рыбке» в Большом театре кукол 6 июня, 11.30 и 14.00 В день рождения Пушкина три молодых режиссера — Владислав Тутак, Ирина Криворукова и Ксения Павлова — выпустят в БТК «Сказку о рыбаке и рыбке» в эстетике «притчевой клоунады». С помощью кукол-марионеток авторы постановки расскажут маленьким зрителям (6+) о цикличном круговороте жизни, которая вновь и вновь искушает нас, а мы, как глупые рыбки, попадаем в ее коварные сети.

«Джинжик» в Большом театре кукол 11 июня, 16.00 и 19.00

На фестивале «Арлекин» сыграют премьеру семейного спектакля Яны Туминой об экологическом апокалипсисе. Замысел постановки родился из прочитанной истории о пингвине, которого старик-бразилец нашел в нефтяной луже, отмыл и приручил. В спектакле задействованы два актера: ростовой куклой старика управляет Александр Балсанов, а пингвином руководит Анна Сомкина.

«Орфей спускается в ад» в Театре на Васильевском 11 июня, 19.00 В спектакле Александра Баргмана по пьесе Теннесси Уильямса действие древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике переносится в собирательный образ любого современного города. Главный герой, неприкаянный бунтарь-одиночка Вэл, напоминает Орфея музыкальным талантом и тем, что приходит в американский южный городишко — упрощенный аналог ада, — чтобы освободить свою Эвридику — замужнюю женщину, пережившую не одну трагическую потерю.

«Заводной апельсин» в Камерном театре Малыщицкого 12 и 13 июня, 19.00

© Камерный театр Малыщицкого

В спектакле Дмитрия Крестьянкина сюжет романа Берджесса остался неизменным. Иным стал ракурс: чтобы исследовать природу зла и причины его возникновения, режиссер создает на сцене условный внутренний мир подростка, который воспринимает взрослый мир как сборище равнодушных и пугающих существ, прячущих свое настоящее «я» за многочисленными масками.

«Смерть Тарелкина» в театре-фестивале «Балтийский дом» 26 и 27 июня, 19.00 Литовец Оскарас Коршуновас при поддержке продюсера Леонида Робермана выпускает премьеру по пьесе Сухово-Кобылина. Жанр спектакля определен как футуристическая кибертрагикомедия — в этом сочетании слов отсылка к загадочной личности драматурга и к легендарной постановке Мейерхольда, а еще стремление разглядеть, что ждет нас в будущем.

Новосибирск «Танцующая в темноте» в театре «Старый дом» 21 и 22 июня, 18.30

Елизавета Бондарь выпустила спектакль по фильму фон Триера о слепнущей от наследственной болезни женщине, которая в одиночку растит сына и отдает свою жизнь ради сохранения его зрения. Режиссер задается вопросом: оправдана ли материнская жертва? И нужна ли она?

Пермь «Double Helix» на Заводе Шпагина, в цехе Д1 10–13 июня

Голландская танцевальная компания Нанин Линнинг выступит на Дягилевском фестивале со сложносоставным перформансом «Двойная спираль», в котором хореограф сотрудничает с видеографом Бертом Хессом и рефлексирует на тему развития биотехнологических разработок и их влияния на человеческое тело. Проект изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.

«Лир» в Театре-Театре 12 июня, 12.00; 15 и 16 июня, 20.00

В хореографической постановке по трагедии Шекспира Ксения Малинина изучает Лира как один из устойчивых архетипов поведения. Вместе с солисткой театра «Балет Евгения Панфилова» Марией Тихоновой, артистами Театра-Театра и «Свободного театра современного танца» она ставит спектакль об отношении человека, возомнившего себя хозяином природы, с окружающим миром, который начинает отвечать на насилие.

«Zero point» на Заводе Шпагина, в цехе 5 16 июня, 23.00

Электроакустический перформанс композитора Алексея Ретинского, показ которого пройдет ночью, посвящен переизбытку информации в современном мире. Антология звучащего мира складывается из самых разнообразных семплов: от аудиоцитат из голливудского кино до звуков фабричных машин, от цитат классической музыки до тривиальных бытовых шумов — и в конце трека растворяется в медитативном пространстве. Перформанс сопровождает масштабная видеоинсталляция команды петербургских видеохудожников NOIR Films.

Диптих «Пропавшая дверь. Потерянная комната» в Театре-Театре 18 июня, 21.00; 19 июня, 19.00

Бельгийская танцевальная компания Peeping Tom представит на Дягилевском фестивале вуайеристский танцевальный перформанс в двух частях. Спектакль, адаптирующий короткие пьесы Габриэлы Карризо и Франка Шартье, по эстетике напоминает фильмы Дэвида Линча. Он граничит с сюрреализмом и обращается к внутреннему миру персонажей, где стирается граница между реальностью и миром подсознательного.

Воронеж (Платоновский фестиваль искусств) «Котлован» на дамбе железнодорожного моста 4, 5 и 6 июня, с 11.00 до 20.00 В течение трех дней художница Полина Кардымон будет копать котлован под звучащий текст одноименной повести Платонова, а зрители могут наблюдать за процессом или присоединиться к нему. Этот перформанс — часть проекта «Платонов-2021», состоящего из работ, представленных на необычных площадках Воронежа и связанных с произведениями или личностью Андрея Платонова.

«Мы выйдем с собой погулять в лес» в Программе актуального искусства Платоновского фестиваля 5 июня, 11.00

Театральная компания «Импресарио» адаптирует в Воронеже аудиоспектакль-прогулку по лесу, рассчитанную на просмотр в одиночестве и лишенную определенного маршрута. Из декораций — настоящий лес, с поляной и мхом. Из реквизита — яблоко и фломастер в кармане. На голове — наушники. В наушниках — голос 8-летнего мальчика Федора или девочки Аси. Этот голос на 36 минут становится вашим проводником и собеседником.

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«Тайные виды на гору Фудзи» в Никитинском театре 6 июня, 17.00

Иван Комаров поставил ироничную сказку по мотивам одного из самых поздних романов Виктора Пелевина об олигархе и содержанке, занятых поисками счастья. В режиссерской версии русский лубок переплетается с японским театром, а искренние воспоминания о детстве — с комедией масок.

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«Идиот» в Камерном театре 9 и 10 июня, 18.00

Спектакль Андрея Прикотенко, выпущенный в новосибирском «Старом доме», продолжает путешествовать по фестивалям и в этот раз показывается в рамках Платоновского. Тягучая четырехчасовая постановка испытывает на прочность и исполнителей (Анатолий Григорьев в роли Мышкина героически выдерживает часы под холодным душем), и зрителей, наблюдающих за метаниями несчастных и неприкаянных героев Достоевского.

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«Все тут.» в Воронежском концертном зале 9 и 10 июня, 19.00

Платоновский фестиваль показывает ностальгическую постановку Дмитрия Крымова, в которой пьеса Торнтона Уайлдера «Наш городок» становится поводом для погружения в прошлое и диалога с ушедшими родителями — режиссером Анатолием Эфросом и театральным критиком Натальей Крымовой.

«Сын» в Воронежском концертном зале 15 и 16 июня, 18.30

Еще одна работа, которую стоит не пропустить на Платоновском фестивале, — спектакль Юрия Бутурова по пьесе Флориана Зеллера, в которой режиссер увидел новую вариацию истории о Гамлете, о вынужденных компромиссах и разрушении человеком своей природы, о потере веры в идеальный мир.

Омск «Братья Карамазовы» (МДТ) в Омском театре драмы 6 и 7 июня, 19.00

В честь 200-летия со дня рождения Достоевского фестиваль «Золотая маска» проводит гастроли постановок по произведениям писателя. Один из спектаклей — участник программы над карамазовщиной. Работа над постановкой длилась несколько лет, отчего текст романа оказался неоднократно разобран и заново переписан. В итоге на протяжении всего трехчасового спектакля на сцене присутствуют все герои — отец, четыре сына и две женщины. Будто бы застрявшие на вечном вокзале, они беспрестанно возвращаются к свершившимся событиям, становясь и адвокатами, и судьями друг другу. 18 июня, в 19.00, и 19 июня, в 18.00, спектакль можно будет увидеть на Платоновском фестивале в Воронеже, на сцене Театра драмы им. Кольцова,

«Евгений Онегин» и «Бег» в Омском театре драмы 16 и 17 июня, 19.00 («Евгений Онегин»); 19 и 20 июня, 18.00 («Бег»)