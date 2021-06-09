«Золотая маска» и Сбер уже несколько лет делают театр доступным для незрячих и слабовидящих людей. В этом году Сбер сделал тифлокомментарии для пяти фестивальных постановок и впервые показал их и в регионах. Показы проходят и в московском Театре наций. Мы узнали у зрителей, каково воспринимать театр исключительно на слух.

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Павел Попков Ведущий ИТ-аналитик в Сбере

С детства у меня было плохое зрение, а шесть лет назад я полностью перестал видеть. И сегодня я занимаюсь цифровой доступностью в Сбере. Моя задача — сделать так, чтобы незрячие могли пользоваться всеми сервисами, которые создает Сбер, в том числе небанковскими. Их адаптация для людей с особенными потребностями — принципиальный момент. Это касается и театра: речь о тифлокомментировании. В театре незрячему человеку сложно не только представить, что происходит на сцене, но и элементарно уследить за развитием сюжета. Слишком многое происходит без речевого сопровождения. Поэтому тифлокомментирование не просто улучшает восприятие — оно делает постановку доступной. Без него спектакль не имеет смысла, поскольку ничего не понятно .

Я ходил в театр и до того, как потерял зрение, и после. Сейчас я понимаю, что многое зависит от конкретного тифлокомментатора. Если человек хорошо погружен в тему и знает потребности незрячего человека, его работа дает потрясающий эффект: я могу понять сюжетную линию и даже оценить красоту костюмов и декораций, проанализировать сценические решения и в итоге глубже прочувствовать спектакль. Хороший тифлокомментарий требует больших усилий. Некоторые постановки сильнее других ориентированы на визуальное восприятие — тогда даже с тифлокомментарием незрячему человеку будет сложно понять, что происходит на сцене, многие нюансы от него ускользнут.

Но если в спектакле много текста или музыки, эмоциональная вовлеченность даже у незрячего может быть огромной.

Отличный пример — спектакль «Фома», который я в этом году посмотрел на «Золотой маске» в Москве. Он посвящен Юрию Шевчуку, а я вырос на песнях «ДДТ».

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Тифлокомментарий удался: он был живым, почти без наезжаний (не перебивал речь героев. — Прим. ред.), так что все было понятно. Спектакль состоял из интересных сценических решений, и простые декорации играли на идею режиссера. Тифлокомментарий помог эту задумку оценить. Например, в спектакле был момент, когда героев подслушивали, а на сцене появлялось фанерное ухо. Эта мелочь крайне важна для понимания происходящего. Когда такие моменты собираются в единую картину, как раз и происходит полное погружение в спектакль.

Анатолий Першин Представитель Барнаульского отделения Всероссийского общества слепых

С детства у меня первая группа инвалидности по зрению: я вижу примерно на 1%. Если вы перевернете бинокль и посмотрите в него, у вас будет похожая видимость. Я различаю цвета и даже могу читать. Правда, страницы обычно задевают нос — настолько близко мне нужно поднести к лицу книгу . В театре я бываю редко: мне сложно понять, что происходит на сцене. Незрячим нужна совершенно другая инфраструктура, начиная с транспорта и заканчивая театрами. Сами мы даже не можем найти свое место в зале, потому что не видим номера мест. Но спектакль с тифлокомментированием — совсем другое дело. Я сходил на такой впервые, и оказалось, что это здорово. Тифлокомментарии — незаменимая штука для нас: только с ними мы можем понять сюжет и сложить полноценное представление о постановке.