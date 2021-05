В пересказе Biomutant может напомнить то ли утопию, то ли траурную панихиду: глобальные мегакорпорации не слушали канал Discovery и прогнозы футурологов, продолжили бесконтрольно поглощать ресурсы планеты, из‑за чего человечество погибло, а зверушки восторжествовали. Северная Америка настолько очистилась, что антропоморфные звери говорят на языке чепухидиш, придерживаются восточной философии — поэтому занимаются вун-фу, копят энергию ци и точат катаны. Не все, правда, гладко: общество раскололось на множество воюющих фракций, а корни поддерживающего мироздание местного Иггдрасиля жуют чудища-мироеды.

В этих условиях главными задачами вашего героя, безымянного белко-лисо-енота-и-еще-что‑то, становятся объединение племен и уничтожение гигантских монстров, пожирающих Мировое древо. Помогает в этом наплечный автомат в виде кузнечика, который также выступает закадровым рассказчиком и переводчиком диалектов чепухидиша и для героя, и для игрока. А еще он может превращаться в планер, турель или лекарственную инъекцию. Вообще, такого вот «может превращаться» в игре довольно много — Biomutant предлагает смену одной игровой механики на другую каждые три-четыре часа: файтинг и слешер, шутер и совсем немного паркура, полеты, управление роботом, езда на водном мотоцикле, вьючных животных, подводное плавание.