Вышла постапокалиптическая игра Biomutant о приключениях пушистого, но воинственного зверька. Ее ждали несколько лет и, судя по первым рецензиям, не все ожидания оправдались. «Афиша Daily» попросила Данила Леховицера рассказать о том, почему в Biomutant все же стоит сыграть, и найти в ней скрытые высказывания об антропоцене.

В пересказе Biomutant может напомнить то ли утопию, то ли траурную панихиду: глобальные мегакорпорации не слушали канал Discovery и прогнозы футурологов, продолжили бесконтрольно поглощать ресурсы планеты, из‑за чего человечество погибло, а зверушки восторжествовали. Северная Америка настолько очистилась, что антропоморфные звери говорят на языке чепухидиш, придерживаются восточной философии — поэтому занимаются вун-фу, копят энергию ци и точат катаны. Не все, правда, гладко: общество раскололось на множество воюющих фракций, а корни поддерживающего мироздание местного Иггдрасиля жуют чудища-мироеды. В этих условиях главными задачами вашего героя, безымянного белко-лисо-енота-и-еще-что‑то, становятся объединение племен и уничтожение гигантских монстров, пожирающих Мировое древо. Помогает в этом наплечный автомат в виде кузнечика, который также выступает закадровым рассказчиком и переводчиком диалектов чепухидиша и для героя, и для игрока. А еще он может превращаться в планер, турель или лекарственную инъекцию. Вообще, такого вот «может превращаться» в игре довольно много — Biomutant предлагает смену одной игровой механики на другую каждые три-четыре часа: файтинг и слешер, шутер и совсем немного паркура, полеты, управление роботом, езда на водном мотоцикле, вьючных животных, подводное плавание. В игростроении стало комплиментом сравнение открытого мира в играх со святыми вещами вроде The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Она считается эталоном, потому что предлагает мир с бесконечным количеством способов достижения целей, а не просто разбросанными по карте заданиями. C небольшой натяжкой это можно сказать и о Biomutant: восемь квадратных километров карты, дюжина разнообразных природно-климатических зон, интерактивные объекты каждые 40 секунд. Дизайн уровней и окружения — самая сильная сторона игры, напоминающая ту же Zelda и самые красочные локации Ghost of Tsushima. Среди недостатков — недокрученная боевая система, кое-как сделанные кат-сцены и однообразные диалоги.

© Experiment 101

Вместе с тем хочется встать на защиту Biomutant — игру слишком долго ждали, целых три года. Как в случае с любым долгостроем, компании пришлось подогревать интерес публики, что привело к завышенным ожиданиям. Biomutant — первая крупная игра шведской студии Experiment 101, над которой работало всего 20 человек. Для такой команды дебют получился отличным. Почти любая рецензия сетует на несерьезный тон. Но Biomutant и не должна быть такой: ее возрастной рейтинг 12+, и, если вы перевалили за отметку нежного возраста, все, что она просит, — включать режим внутреннего ребенка. В то же время в ней скрыт философский смысл. Biomutant кажется геймификацией зоологических чаяний антрополога Дугала Диксона, который в книге «После человека» рассуждает о том, как после вымирания человечества звери начнут приобретать антропоморфные черты. Так же и здесь — сыграть предстоит за разумного мутировавшего зверька, пережившего экологический кризис и конец человечества, но сначала нужно выбрать физические параметры: длинные, гуттаперчевые конечности или же крепкие, но короткие, размер черепной коробки, плотность торса — все это будет влиять на показатели интеллекта, ловкости и устойчивости животного к радиационному полю и погоде различных климатических зон. В каком‑то смысле книгу Диксона можно прожить: Biomutant предлагает человеку антропоцена сыграть за другое существо из эпохи, когда ни человека, ни супермаркета, ни всего, что ему дорого, уже не будет.

Еще три игры о зверушках

Maneater

© Tripwire Interactive

Человеконенавистническая, неприлично веселая игра с простым сводом правил: играй акулой — ешь человека. Своего рода спортивный симулятор, но с элементами хоррора. Как и в FIFA или Tony Hawk, валюту здесь дают за выполнение эффектного трюка: нужно как можно красивее выпрыгнуть из воды, сделать что‑то вроде тройного акселя и откусить человеку конечность.

Lost Ember

© Mooneye Studios

После смерти беспамятная душа главной героини переродилась в теле волка. Теперь игроку предстоит по крупицам собрать воспоминания о прошлой жизни и попасть в некий Город света — обитель всех упокоенных душ. Lost Ember — текучая игра с парадоксально динамичным и медитативным ритмом: весь игровой процесс построен на перемещении души из тела волка в тело рыбы или птицы.

Ancestors: The Humankind Odyssey

© Panache Digital Games

Игра бывшего разработчика Assassin’s Creed и Prince Of Persia Патриса Дезиле предлагает прожить процесс эволюции от обезьяны до человека — с копьем, джунглями и саблезубыми тиграми. Впечатление примерно то же, что от просмотров фильмов натуралиста Дэвида Аттенборо или другой вдохновляющей анималистической документалки: мир прекрасен, небо голубое, эволюция — отличная штука.