Основатель Telegram Павел Дуров нечасто радует нас новыми постами в соцсетях: в инстаграме он иногда рассказывает о путешествиях и публикует многозначительные цитаты, которые звучат так, будто их скопировали из легендарных пабликов с волками из «ВКонтакте». Мы изучили высказывания Павла и лучшие волчьи цитаты и предлагаем разобраться, где какие.