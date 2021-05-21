Основатель Telegram Павел Дуров нечасто радует нас новыми постами в соцсетях: в инстаграме он иногда рассказывает о путешествиях и публикует многозначительные цитаты, которые звучат так, будто их скопировали из легендарных пабликов с волками из «ВКонтакте». Мы изучили высказывания Павла и лучшие волчьи цитаты и предлагаем разобраться, где какие.
«Тот, кто не понял твоего молчания, вряд ли поймет и твои слова»
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«Важнее не то, что Вы делаете, а то, чего Вы не делаете»
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«Чем дальше от всех, тем ближе к себе»
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«Час одиночества продуктивнее недели разговоров»
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«Обмануть, можно весь мир, но себя не обманешь»
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«Чтобы быть по-настоящему свободным, ты должен быть готов рискнуть всем ради свободы»
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«Не надо искать в себе плохое, надо сначала найти хорошее»
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«Проблемы — это спрятанные решения»
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«Правила лишь для слабаков, сильные сами себе закон»
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«Компромисс хуже любой из альтернатив»
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«Нельзя повторить одну ошибку дважды. Во второй раз — это уже не ошибка, а выбор»
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«Внешнее — это отражение внутреннего»
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