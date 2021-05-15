Валлийская группа Manic Street Preachers выпустила сингл «Orwellian». По этому поводу мы вспомнили еще несколько случаев, когда музыканты вдохновлялись образами из главной антиутопии в истории, — романа «Тысяча девятьсот восемьдесят четыре».
«Orwellian» Manic Street Preachers
«Куда ни глянь, куда ни повернись
Будущее борется с прошлым, книги горят
Слова ведут войну, смыслы исчезают
Я проведу тебя сквозь апокалипсис»
«2 + 2 = 5» Radiohead
«Неуклюже сжимая карандаш, казавшийся слишком толстым, он начал записывать приходившие в голову мысли. Первым делом вывел крупными, неровными прописными буквами:
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
Потом, почти без паузы, нацарапал ниже:
ДВАЖДЫ ДВА — ПЯТЬ»
«Из говна и палок» Локимина
«Мир не добродушен
Только обожди, Оруэлл
Пытались нас выпить
Только обожгли горло»
«Sexcrime» Eurythmics
«…член Партии знал, в чем состоит правильное поведение, а о том, какие отклонения от него возможны, представления его были чрезвычайно туманными и обобщенными. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоречными словами — „кривосекс“ (половая распущенность) и „прямосекс“ (целомудрие). „Кривосекс“ вмещал в себя любые половые прегрешения: добрачные связи, супружескую измену, гомосексуальность и другие извращения, а также обычные половые сношения ради удовольствия. В перечислении не было нужды, поскольку все эти деяния были одинаково преступны и, в принципе, наказуемы смертью. В Лексиконе В, состоявшем из научных и технических терминов, отдельные названия для различных сексуальных отклонений, возможно, и были необходимы, но обычный гражданин в них не нуждался. Он знал, что подразумевается под „прямосексом“, то есть нормальным сношением между мужем и женой исключительно ради деторождения, при котором женщина не получает физического удовольствия; все остальное — „кривосекс“. На новоречи редко удавалось довести еретическую мысль дальше осознания, что она является еретической: за этой гранью просто не существовало нужных слов».
«Big Brother» Дэвида Боуи
«Тот, кто требует нас, тот, за кем мы следуем
Тот, кто пристыдит нас, отважный Аполлон
Тот, кто обманет нас, кто‑то вроде тебя
Ты нам нужен, Большой брат, Большой брат».
Цитаты из романа «Тысяча девятьсот восемьдесят четыре» даны по переводу Леонида Бершидского.