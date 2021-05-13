Однажды Росс решает, что на свидании с новой девушкой должен выглядеть особенно брутально, и покупает себе кожаные штаны. Увы, с ними он в буквальном смысле попадает в западню: в таком обмундировании Россу становится жарко, он отлучается в ванную, чтобы проветриться, но в итоге не может натянуть штаны обратно. Приходится срочно звонить Джоуи и спрашивать совета, пока дама за дверью сходит от волнения с ума. Как вы помните, ничего хорошего в итоге не получилось, хотя в какой‑то момент в ход пошла даже пудра. Вот она — в руках у фигурки.