Первого июня в магазинах появится новый набор LEGO по сериалу «Друзья». В прошлом выпуске была кофейня, а в этот раз нас ждут квартиры героев с миллионом разных деталей. Мы постарались рассмотреть их все и рассказать, в какой именно серии их можно было увидеть.
s01e03 «Эпизод с большим пальцем»
Почему Рэйчел со стаканчиком? Потому что она еще не работает на Ральфа Лорена и даже в дорогом универмаге Bloomingdale’s. Она подает напитки в Центральной кофейне. Впрочем, часто путает заказы — официантка из нее так себе.
Почему Рэйчел со стаканчиком? Потому что она еще не работает на Ральфа Лорена и даже в дорогом универмаге Bloomingdale’s. Она подает напитки в Центральной кофейне. Впрочем, часто путает заказы — официантка из нее так себе.
s01e07 «Эпизод, в котором выключается свет»
Это не просто кот, а настоящий разрушитель отношений Росса и Рэйчел. В эпизоде, где, как понятно из названия, отключили свет, он прыгнул на плечи влюбленному Россу в самый ответственный момент его признания в чувствах. Все началось с кота, а закончилось знакомством с хозяином — красавчиком Паоло, который может объясниться с Рэйчел, хотя даже не знает английского. (Изначально мы писали о другой серии с котом — это было ошибкой!)
s01e15 «Эпизод с восточногерманским стиральным порошком»
О. Мой. Бо-о-ог! Это же королева стиля Дженис Литман, одновременно самый раздражающий и один из самых запоминающихся второстепенных персонажей ситкома. Весьма своеобразная девушка, с которой встречается Чендлер Бинг. Само собой, в фирменной леопардовой кофте с меховым воротником и золотых лосинах.
s02e15 «Эпизод, где Росс и Рэйчел… ну, вы знаете»
Джоуи с успехом снимается в мыльной опере «Дни нашей жизни» и теперь может позволить себе дорогие покупки. Например, пару суперудобных кресел, из которых они с Чендлером не собираются вставать примерно никогда. С креслами связана и финальная шутка серии: в квартире этажом ниже якобы начинается пожар. Не вставая с кресла, Чендлер трогает ковер и говорит, что у них еще есть время, — пол не успел нагреться.
Джоуи с успехом снимается в мыльной опере «Дни нашей жизни» и теперь может позволить себе дорогие покупки. Например, пару суперудобных кресел, из которых они с Чендлером не собираются вставать примерно никогда. С креслами связана и финальная шутка серии: в квартире этажом ниже якобы начинается пожар. Не вставая с кресла, Чендлер трогает ковер и говорит, что у них еще есть время, — пол не успел нагреться.
s02e17 «Эпизод, где Эдди заселяется»
Огромная бестолковая статуя собаки (тут она слева) изначально появилась в роскошных апартаментах Джоуи во втором сезоне, когда он начал жить отдельно. Но позже переехала в их старую с Чендлером квартиру. Статуя появилась в сериале из‑за Дженнифер Энистон: поклонник подарил скульптуру, но ей она не понравилась, поэтому «собаку» оставили на съемочной площадке как реквизит.
s03e02 «Эпизод, где никто не готов»
Джоуи в странной многослойной одежде. На самом деле это почти весь гардероб Чендлера. Друзья не поделили кресло, и таким странным способом Джоуи пытается отомстить: он надевает на себя Чендлеровские рубашки и шорты и расхаживает в них по квартире. А нижнее белье, как мы помним, Джоуи не признает!
s03e08 «Эпизод с гигантским тыкающим устройством»
Телескоп? Нет — специальное устройство для тыканья голого мужика из соседнего дома. Фиби решает вдруг, что он умер, и герои помогают ей это проверить. К счастью, все заканчивается хорошо — сосед просто спал.
s03e20 «Эпизод с кукольным домиком»
Тетя Моники и Росса умирает, оставив им в наследство… огромный кукольный домик. Хотя он вроде бы и должен был стать развлечением для друзей, педантичная Моника запрещает друзьям даже касаться домика. Что ж, тогда Фиби делает свой.
s03e21 «Эпизод с цыпленком и уткой»
Что было первым, курица или яйцо? В сериале — курица! А точнее, цыпленок, которого купил Джоуи. Чендлер сначала пытается вернуть его продавцу, но, узнав, что ненужных птиц обычно убивают, оставляет как домашнее животное. А потом приносит домой утку.
s04e02 «Эпизод с кошкой»
Серия начинается довольно невинно: Джоуи собирает стеллаж, который, как оказалось, несколько не вписывается в габариты квартиры. Чендлер предлагает его продать, но ребятам не везет на покупателей. Например, одни предлагают взамен каноэ. А второй и вовсе крадет у приятелей мебель! Зато теперь у них полно места для собственной лодки!
s05e08 «Эпизод, где все вспоминают свои Дни благодарения»
Индейка! Куда же без нее. Сначала в птице для Дня благодарения застревает Джоуи. Но потом, в этой же серии, индейку примеряет Моника, чтобы развеселить Чендлера. Именно после танца Моники с тушкой на голове Чендлер впервые признается ей в любви.
s05e11 «Эпизод, где все дают обещания»
Однажды Росс решает, что на свидании с новой девушкой должен выглядеть особенно брутально, и покупает себе кожаные штаны. Увы, с ними он в буквальном смысле попадает в западню: в таком обмундировании Россу становится жарко, он отлучается в ванную, чтобы проветриться, но в итоге не может натянуть штаны обратно. Приходится срочно звонить Джоуи и спрашивать совета, пока дама за дверью сходит от волнения с ума. Как вы помните, ничего хорошего в итоге не получилось, хотя в какой‑то момент в ход пошла даже пудра. Вот она — в руках у фигурки.
s05e23 «Эпизод в Вегасе, часть 1»
Чендлер Бинг с золотым билетом в руках. Не уверены, но, кажется, это билеты в Лас-Вегас, которые Моника дарит ему на годовщину отношений. Но уже в самолете они поссорятся из‑за бывшего Моники — Ричарда.
s07e11 «Эпизод с сырными пирогами»
Рэйчел и Чендлеру очень нравятся чизкейки, которые доставляют кому‑то из их соседей. Настолько, что они готовы есть пирог с пола, если он уже упал.
s10e06 «Эпизод с грантом Росса»
Фиби, как мы помним, не только прекрасно поет, но и делает замечательные инсталляции. Эта называется «Глэдис», и Моника и Рэйчел однажды чуть не подрались за право обладания ей. Но на самом деле от картины всеми силами старались избавиться — она наводила ужас на героев сериала.