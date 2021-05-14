Вышла Resident Evil Village — игра об оборотнях, вампирах и страхе в восточноевропейской деревушке. Новая часть зомби-франшизы отличилась несколькими яркими героинями: тут и вампирша Димитреску, и ее готические дочери, и культистка Матерь Миранда. «Афиша Daily» решила вспомнить других запоминающихся героинь, по которым известна серия Resident Evil.

Внимание! В этом материале есть серьезные спойлеры о Resident Evil 7: Biohazard. Героиня из этой части будет в самом конце списка

Джилл Валентайн Resident Evil 1–3, 5 и другие

© Capcom

Редкий персонаж видеоигр, который корректно представляет свой гендер и обходится без излишней сексуализации. Валентайн выступала одновременно конвенционально привлекательной, компетентной и сильной женщиной. «Серия Resident Evil остается прибежищем для сильных женских персонажей, которые выходят из ситуаций, превративших бы любого нормального человека в дрожащее желе», — писало о Валентайн Kotaku. Наполовину француженка, наполовину японка, она выступила одной из первых героинь серии. Будущие персонажи франшизы часто оказываются лишь игровыми аватарами, попадающими в водоворот событий, но не имеющими никакой прописанной истории. Безэмоциональность Валентайн попытались объяснить профессией: с юношества в военных структурах, специалистка по взрывчатке, полицейская — и так до более высоких постов. Стоит отметить важный момент: несмотря на то что Валентайн остается сильной героиней, ее можно назвать настоящей супердевушкой. Это популярный в 2000-х образ красивой девушки, которая обладает стереотипными мужскими качествами: смелость, властность, находчивость. В серии Resident Evil, вероятно, не менее важным моментом оказывается тот факт, что Валентайн становится буквально одной из главных противниц зловещей фармакополитической организации Umbrella.

Клэр Редфилд Resident Evil 2, 3

© Capcom

Красная куртка с вышивкой «Made in heaven», такой же красный «харлей» — так Клэр впервые появляется в Resident Evil. Красавица, мотогонщица, студентка и сестра правительственного агента Криса Редфилда. Может быть, именно поэтому, героиня, не нюхав пороху, с первых минут начинает косить толпы зомби в зараженном Раккун-Сити. Получается кэмпово и здорово. Клэр относится к тому типу персонажей, который из серии в серию преследует одну и ту же цель. Например, она ищет своего брата. Сначала очаг заражения Т-вирусом — Раккун-Сити, потом Париж, вымышленный город Харвардвиль, покинутый остров — все это обширная игровая география, где можно поиграть за Клэр. Во время поисков брата Клэр становится защитницей других женщин, оказавшихся в эпицентре зомби-катастрофы, ведь именно она спасает еще маленькую Шерри Биркин из Раккун-Сити. Впервые появившись в Resident Evil 2 1998 года, где она попала в кишащий зомби Раккун-Сити, Клэр оттачивала свои боевые навыки и за несколько частей стала одной из лучших игровых воительниц. А также, вероятно, одной из самых везучих героинь, которая может просто так выжить в городе, полном зомби.

Шерри Биркин Resident Evil 2, 3, 6

© Capcom

Шерри Биркин попала в Resident Evil с юных лет. Ее детство напоминает галлюцинаторное наваждение на кушетке психоаналитика: отец Уильям — он же главный антагонист игры — создал G-вирус, ввел его себе в кровь, убил жену, заразил дочь и оставил один на один с полчищами зомби в Раккун-Сити. К счастью, Шерри чуть ли не единственный персонаж игровой серии с иммунитетом ко множеству штаммов ужасного вируса. В последующих частях мы встречаем Шерри повзрослевшей — на этот раз с ракетницами, пистолетами и в центре экшена. Вероятно, ее самое головокружительное появление происходит в совсем уж шизофренической Resident Evil 6: она с напарником сбрасывает Устанака — наномодифицированного человека-гору и биооружие стоимостью пять миллиардов — в лаву, а вдогонку отправляет взрывоопасный бак. Девочка выросла.

Ада Вонг Resident Evil 2–4, 6 и другие

© Capcom

Известна как одна из самых сексуальных героинь видеоигр 2000-х, занимает второе место в списке Top 10 Video Game Chicks, 19-е место среди «Самых зловещих героинь». Все это напоминает символический капитал, скажем, модели Playboy, но принадлежит он героине игрового хоррора. Она постоянно носит красное, например китайское платье ципао c разрезом и аксессуаром — набедренной кобурой. Напоминает героинь фильмов Вонга Карвая (внешне) и Джона Ву (в том смысле, что может прострелить голову). Аду упоминают еще в самой первой игре, но как полноценный персонаж она появляется только в следующей части: в качестве шпионки, работающей на секретную организацию, которая прибыла в зараженный город с миссией выкрасть мутаген. Ее характер можно описать как что‑то среднее между героями комиксов Дэдпулом или Детстроуком: наемница, держащая в голове исключительно коммерческие интересы и использующая людей в своих, никому неизвестных целях. Казалось бы, такую должны ненавидеть, но вместо этого у персонажа фан-база размером с Китай.

Шева Аломар Resident Evil 5

© Capcom

Африканка Аломар потеряла родителей в детстве. Как водится во вселенной Resident Evil, конечно, всему виной корпорация Umbrella, испытавшая на работниках собственного завода биологический препарат (а после уничтожившая и всю родную деревню Шевы). Она появляется только в пятой части игрового сериала. Тогда профильные медиа отметили баланс между внешней привлекательностью и эмансипирующим запалом, а издание GamesRadar назвало ее ходячей крепостью. И было за что. Аломар воевала в партизанском отряде, уже в 15 лет сотрудничала с американскими спецслужбами, а после стала одной из самых заметных участниц BSAA, местной организации по борьбе с биотерроризмом. У Шевы не только ладно прописанная история, само ее имя стало синонимом динамичного геймплея. Другие героини Resident Evil были значительно слабее персонажей-мужчин: чтобы компенсировать это, разработчики выдавали им чуть больше умений и оружия, но в целом играть было сложнее. С Аломар все не так — ее борьба с инфицированными напоминает чуть ли не слэшер, в котором непонятно кто попал в хоррор: Шева, запертая с зомби, или бедные зомби, запертые с Шевой.

Где за нее играть в Resident Evil 5, которая вышла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и в Steam

Эвелина Resident Evil 7: Biohazard

© Capcom

Седьмую, южноготическую часть Resident Evil, называют одной из самых страшных и каноничных в серии — во многом благодаря прекрасно прописанной истории и противоречивой главной антагонистке. Знакомьтесь, Эвелина, или объект Е-001, — ребенок и проект тайной организации, гибрид человеческого эмбриона и инфекционного грибка, способного, как, например, гриб кордицепс, подчинять себе волю других. Объект создавался как биологическое оружие, которое внедряется в тыл врага и порабощает неприятельских солдат. В игре она встречается сразу в двух возрастах: маленькой девочкой, будто вышедшей из японского хоррора, и глубокой старухой, которая не встает с кресла-каталки. Решайте сами, какая версия страшнее. Вероятно, в силу генетического сбоя и психологических переживаний Эвелина стала одержима идеей создания семьи. Чету Бейкеров, которая нашла ее в американской глуши, она, возможно против их воли, превратила в грибовидных заплесневелых зомби и стала считать своей родней. Уже ребенком она делала страшные вещи, но, возможно, не совсем понимала, что она творит, и просто хотела узнать каково это — жить нормальной жизнью.

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Альсина Димитреску Resident Evil Village

© Capcom

Новый краш всего интернета. Госпожа Димитреску, она же Высокая дама, стала, что называется, ticket seller всей восьмой части франшизы — о ней узнали даже те, кто и не особо интересовался серией Resident Evil. Три метра роста, бледная, как молочная сыворотка, кожа, белое одеяние, черная шляпа и мундштук. Аристократка-вампирша живет в родовом замке в какой‑то восточноевропейской стране и по меньшей мере уже почти сто лет состоит в странном культе, замешанном в убийстве жителей небольшой деревни. Госпожа известна своей жестокостью — свой «ужин» она подвешивает в спальне, а ее пальцы становятся железными лезвиями, которыми она распотрошит любого. И она, и другие персонажи связаны с посконным румынским фольклором — оборотнями, водяным и гигантами. Разработчики называют одним из главных источников вдохновения японскую городскую легенду о Хачишакусама, высокой женщине в белых платье и шляпке, которая охотится на одиноких детей. Возможно, у Димитреску есть и реальный прототип — венгерская графиня Елизавета Батори, которая за 20 лет в своем замке убила сотни крестьянских девушек. Собственно, происхождению всех этих монстров и госпожи Димитреску и посвящена восьмая часть.

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