Живописному искусству — классическому и не очень — непросто приходится при строгой политике разных социальных сетей. Время от времени известнейшие шедевры и работы молодых художников оказываются удалены из фейсбука, а авторы забанены в инстаграме. «Афиша Daily» предлагает вам найти искусство, которое по воле фейсбука оказалось под запретом.
Была ли забанена «Свобода, ведущая народ» (1830) Эжена Делакруа?
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А Венера Виллендорфская — женская фигурка, найденная в Австрии, которой около 29 тысяч лет?
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Удалил ли Instagram эту картину, написанную с помощью сотен эмодзи?
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Как насчет картины художника Энди Гринуэя, который живет в Сингапуре?
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Что насчет большого количества открытой кожи на картине индейского художника Кента Монкмана?
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Были ли проблемы с рисунком правой руки ученого Эразма Роттердамского в заметках художника Ганса Гольбейн-мл.?
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Были ли проблемы с мемной картиной «Шестая часть суши» Васи Ложкина?
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Анонимный нью-йоркский художник Loz City складывает свои произведения из таблеток — например, эту работу он собрал из аспирина. Могут у какой‑то соцсети возникнуть с этим проблемы?
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Это страница из часослова, книги с молитвами и семейной родословной, которую герцогиня Екатерина Клевская заказала неизвестному мастеру в 1440-х. Вопрос тот же: это забанили?
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Санта-Клаус и маленький Иисус. Есть ли тут что‑то подозрительное?
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«Снятие с креста» (1612–1614) Питера Пауля Рубенса. С ней были проблемы?
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Вопрос с подвохом: могут ли забанить что‑то вроде известнякового надгробия из Пальмиры?
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