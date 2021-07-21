Живописному искусству — классическому и не очень — непросто приходится при строгой политике разных социальных сетей. Время от времени известнейшие шедевры и работы молодых художников оказываются удалены из фейсбука, а авторы забанены в инстаграме. «Афиша Daily» предлагает вам найти искусство, которое по воле фейсбука оказалось под запретом.