15 апреля, в день рождения театра «Современник», состоялась премьера спектакля «Театр» по одноименному роману Уилльяма Сомерсета Моэма. Рассказываем, как Елена Яковлева играет четыре роли одновременно, что такое саундрама и почему режиссер Владимир Панков называет спектакль «траурным карнавалом».

После смерти [Галины Волчек], вместе с Олегом Ефремовым создававшей «Современник» в 1956 году, театр возглавил [Виктор Рыжаков], до того руководивший Центром им. Мейерхольда (ЦИМ). Но в день юбилея, 15 апреля, главным на сцене был другой режиссер — Владимир Панков, художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры, создатель студии SoundDrama.

SoundDrama — это когда музыканты сидят не в оркестровой яме, а на сцене, а их музыка — это не лирический фон, а воздух спектакля, почти самостоятельно действующий персонаж. В «Театре» наряду с корифеями и молодняком труппы «Современника» играют девять музыкантов с саксофоном, контрабасом, скрипкой, трубой.

Чтобы понимать, что вообще происходит, перед спектаклем все же стоит прочесть роман Уилльяма Сомерсета Моэма об актрисе Джулии Ламберт, которая никогда не выходит из роли и напрочь теряет границы своего «я». Потому что от оригинала драматург Светлана Петрийчук, автор инсценировки, оставила только немного сюжетных линий и атмосферу театрального бенефиса длиною в жизнь. Два с половиной часа Джулия Елены Яковлевой не сходит со сцены, в блестках и овациях, с толпой поклонников и внутренним голосом своего первого режиссера: «На сцене не надо быть естественной, изволь казаться естественной!»

А дальше в текст романа вплетается сцена торгов из «Вишневого сада», спектакль Кости Треплева из «Чайки» Чехова, сжигание миллиона Настасьей Филипповной из «Идиота» Достоевского, смерть сына в «Мамаше Кураж» Брехта — и нужно внимание, чтобы уловить переход от Елены Яковлевой, играющей Джулию Ламберт, к Джулии Ламберт, играющей, к примеру, Раневскую. Передышки на этом празднике тотальной театральности не дадут, и психологической правды, как и «жизни человеческого духа», ждать не стоит. Это смешной, громкий, избыточный, порой утомительный — но страшно красивый спектакль.

Декорация спектакля — модель зрительного зала: ряды стульев стекаются к сцене, на заднике — еще один занавес. Слои занавесов, как матрешка, открываются снова и снова, проецируются на видеоэкран, спускаются сверху отдельной ширмой — из мира театра выхода нет. Мельтешат и множатся стулья, перья, шляпы, зонты. Если вам показалось, что где‑то вы уже это видели, вам не показалось. Художник спектакля Максим Обрезков — соавтор спектаклей Юрия Бутусова, и флер его эстетики очевиден и здесь. Обрезков дарит спектаклю образ двоящейся реальности, крикливой, блестящей, никогда не настоящей.