В 2000-х многие миллениалы пользовались музыкальной соцсетью MySpace. Тогда еще никто еще не слышал про интернет-цензуру или даже на MySpace были странные блокировки?

Да, заблокировали верующих Да, заблокировали атеистов Да, заблокировали пастафарианцев Это же самая свободная соцсеть!