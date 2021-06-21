Мы регулярно встречаем новости о необычных, абсурдных, странных банах в социальных сетях: то там удалили картину известного художника, то тут заблокировали эмодзи. «Афиша Daily» изучила историю банов и предлагает вам узнать, как хорошо вы знаете законы социальных сетей. И почитайте другие тексты спецпроекта «Синий монстр» о политике в соцсетях
Что необычного может произойти с вами в «ВКонтакте»?
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Найдете обложку музыкального альбома, которую забанили на фейсбуке?
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Чей канал забанили на Twitch?
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В 2000-х многие миллениалы пользовались музыкальной соцсетью MySpace. Тогда еще никто еще не слышал про интернет-цензуру или даже на MySpace были странные блокировки?
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Еще один вопрос про Twitch: какое слово нельзя говорить во время прямой трансляции?
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За какой значок эмодзи в инстаграме вы можете получить предупреждение?
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Поклонник какой теории заговора оказался заблокированным на YouTube?
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Вы удивитесь, но в магазине приложений App Store тоже могут забанить! Кому досталось от модераторов?
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Какой хештег вы не найдете в тиктоке?
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В США осужденного за сексуализированные преступления могут изгнать из социальных сетей. Правда или нет?
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