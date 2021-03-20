В галерее «Арт 4» проходит выставка, посвященная изображениям Владимира Ленина, в которую вошли и прижизненные портреты, и произведения современных художников. По просьбе «Афиши Daily» кураторы выставки рассказали о десяти самых интересных экспонатах

Александр Дашевский Куратор выставки

Петр Кирюша. «Ленин», 2017

© Коллекция Игоря Суханова

Этот относительно молодой современный автор работает с политическими образами, при этом не теряя пластических качеств работы: политическое вплетено в его работу с цветом, с пятном и с линией. Оно мерцает, светится и составляет важную часть его мотивации к работе с материалом и образом. Владимир Козин. «Последний передвижной памятник Ленину», 2013

© Коллекция Игоря Суханова

Владимир Козин, недооцененный в Москве автор, для Петербурга является одним из столпов современного искусства. По образованию он скульптор и в молодости успел поставить несколько национальных советских памятников. Но всю дальнейшую карьеру он со скульптурой — в том числе с советской — боролся. В данном случае это характерные трогательные саночки со старой веревочкой, на которых лежит кусок бетона, сверху — кирпич, а на нем — маленький пострадавший бюстик Ленина. Это произведение рассказывает об интуиции Козина и его ощущении того, что с образом Ленина еще не все понятно и не все закрыто и закончено. Ленин как бы продолжает блуждать, и памятник его продолжает свое движение по миру. Николай Томский. «Покушение на В.И.Ленина», 1931

© Коллекция Игоря Суханова

Сюжет очень известный: Фанни Каплан стреляет в Ленина. Мне в этом произведении нравится то, что оно создано по мотивам другого произведения — картины Пчелина Владимир Пчелин. «Покушение на В.И.Ленина в 1918 г.», 1927 год. с тем же сюжетом и пейзажем на заднем плане. Это 1931 год — еще до отмены художественных группировок, до того, как соцреализм окончательно заполонил художественное пространство. Но уже появляется тот рок, который будет преследовать советское искусство все время его существования. Оно все время будет тиражировать образ Ленина, повторять, ссылаясь на некоторый образец, зачастую просто воображаемый. В этом смысле Томский создал произведение гораздо более убедительное, чем образец, на который он ссылается, но тем не менее ход мысли именно такой: для того, чтобы изображать Ленина, нужен некий первообразец, который самого Ленина действительно касался, был рядом с ним, автор которого Ленина видел. Эта модель отсылки существовала не только в советском языке, но и в советском изобразительном искусстве. Андрей Чежин. Фотосерия «Ленин очень любил детей», 2009

© Коллекция Игоря Суханова

Здесь вокруг тиражной советской статуэтки, где Ленин утешает плачущего мальчика, выстраивается такой фотосаспенс. Фотограф снимает ее с разных сторон, и у зрителя создается ощущение скрытой камеры, которая запечатлевает какое‑то преступление. Из обычной маленькой декоративной штуки вырастает какая‑то страшноватая, уголовно наказуемая история про поруганное детство. Чежин, как гуру современной фотографии, хорошо понимает, как работает фотомедиум, и здесь с блеском это демонстрирует. Неизвестный автор. «В.И.Ульянов (Ленин)», 1920-е

© Коллекция Игоря Суханова

Одно из самых ранних изображений Ленина у нас на выставке. Оно выполнено на очень интересной металлической форме. На этом овале должно было быть хромлитографическое изображение Иоанна Кронштадтского, сохранилось какое‑то количество таких портретов. Но после революции его место моментально занял образ Ленина. Очень смешной перевертыш, который показывает, как быстро произошел этот слом.

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Игорь Суханов Куратор, владелец коллекции

Медаль «Родившемуся в Ленинграде» с гравировкой

© Коллекция Игоря Суханова

Первый экспонат в моей коллекции, посвященной Ленину, — это медаль родившемуся в Ленинграде, потому что я родился в Ленинграде, на улице, расположенной по соседству с улицей Ленина. Я родился перед празднованием его столетнего юбилея, и этим во многом определено мое отношение к тому количеству декораций, которые в те годы присутствовали в окружении каждого советского человека: октябрятский, пионерский и комсомольский значки с силуэтами Ленина, многочисленные денежные знаки с его портретом и так далее. Неизвестный автор. «В.И.Ленин», 1960-е. Эскиз конкурсной работы

© Коллекция Игоря Суханова

Один из самых необычных экспонатов нашей выставки — Ленин, сидящий на пеньке и играющий на гармошке. Мы эту работу про себя в шутку называем «Крокодил Гена». Никто не знает, играл ли Ленина на гармошке — скорее всего, нет, но скульптор попробовал изобразить его именно таким, близким к народу. Ирина Дрозд. «…В той норе, во тьме печальной/Гроб качается хрустальный/На цепях между столбов,/Не видать ничьих следов,/Только ветра слышен вой,/В том гробу правитель твой!», 2020

© Коллекция Игоря Суханова

Работа петербургской художницы Иры Дрозд, представившей Ленина в виде чудовища с щупальцами, лежащего в хрустальном гробу. Она также снабдила скульптуру стихами собственного сочинения. Ринат Волигамси. «Неофициальный альбом», 2005–2006

© Коллекция Игоря Суханова

Серия работ Рината Волигамси, которая приоткрывает нам завесу тайны над малоизвестным фактом о том, что у Владимира Ильича Ленина был брат-близнец Сергей. Вместе с ним они делали революцию. Сергей прожил очень долгую, счастливую жизнь, дожил до 100 лет, побывал во всех странах и скончался где‑то на Кубе в 60-х годах XX века. Маяна Насыбуллова. «Ленин-Чебурашка», 2017. Из серии «Ленин для души»

© Коллекция Игоря Суханова

Маяна Насыбуллова уже много лет творит самых разных Лениных, изображая Ленина в образах мифических и мультяшных персонажей. У нее есть Ленин-Чебурашка, Ленин-воробей, Ленин — Микки-Маус и скульптура с красивым названием «Просветление» (из серии «Ленин для души»), где голова Ленина становится головой Будды.