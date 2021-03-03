Космонавты, остарбайтеры и совсем новая «Алиса»: советуем лучшие новые книги для детей и родителей.

«Космонавт» Виктора Лановенко

Шестнадцатилетний Александр Данилов живет в маленьком городке и мечтает стать космонавтом — прямо как Юрий Гагарин. Зачем? Чтобы приподнять авторитет России на пять миллиметров. Над Сашкой подтрунивает даже его лучший друг Жбан, а герой едет посоветоваться насчет летного училища к отцу и узнает, чем тот на самом деле гордится. Повесть Виктора Лановенко — не просто история про взросление и поиск смысла жизни. Это прежде всего разговор о том, как сложно понимать самых близких, как важно иметь мечту и не сдаваться перед лицом трудностей (пусть их и намного больше, чем счастливых случайностей).

«Корзина инжира» Ори Элона (иллюстрации Менахема Хальберштадта)

Император Адриан приезжает в деревню и встречает почти столетнего старика, который сажает росток инжирного дерева. Император поражен: зачем же возиться с деревом, если не увидишь, как оно вырастет? Но спустя несколько лет загадка разрешается. Израильский писатель Ори Элон пересказывает легенду из мидраша (устное толкование Торы), которая понравится и малышам — особенно славный конь императора Адриана, — и взрослым, ведь в унылом марте хорошо прочесть что‑то жизнеутверждающее.

«Дом четырех ладоней» Ларисы Романовской

Тринадцатилетняя Татка обожает придумывать киносценарии. Героиня выбирает сцены, музыку и размышляет, как лучше рассказать историю дальше. Так продолжается до второго сентября, пока Татка не сталкивается с насильником в метро, и после этого жизнь перестает ей принадлежать. Лариса Романовская, написавшая «Удалить эту запись?» и «Сиблинги», создает историю о подростковом одиночестве, кажущемся безвыходным. Как быть, если лучшая подруга отвернулась, а о произошедшем ты никому не можешь рассказать? Очень важная книга о тех, кто растет, и тех, кто живет рядом с ними.

«Гроза» Гуоджин

Пес, живущий под скамейкой в парке, очень боится людей. Но одна девочка, приходящая туда каждый день, кажется, очень хочет с ним подружиться. Пес почти готов довериться ей, но тут начинается гроза, которая пытается разлучить героев. В книге китайского иллюстратора Гуоджин нет ни единой буквы, поэтому она подходит для любого возраста: можно посмотреть и с маленькими, и дать детям побольше, да и самим заглянуть не помешает. Ведь это важная история о любви, способной преодолеть множество испытаний.

«Алиса в Суссексе» Николаса Малера

Алиса сидит на берегу реки и очень скучает. Даже книга сестры ее не развлекает, но тут появляется Белый Кролик и предлагает отправиться… Этот сюжет очень знаком, но мир в норе сильно отличается от придуманного Кэрроллом: здесь персонажи цитируют труды великих философов прошлого, а мышонок Измаил подозрительно похож на героя «Моби Дика». Графический роман Николаса Малера подойдет даже тем, кто уже прочел много книг без картинок и будет рад познакомиться с кроликом-библиофилом и другими чудесатыми героями. Отличный выбор для семейного чтения и поиска знакомых сюжетов в непривычных декорациях.

«Вальхен» Ольги Громовой (иллюстрации Маргариты Чечулиной)

У Вали впереди целые каникулы: можно и про учебу поспорить, и помечтать, как она станет врачом и сможет лечить туберкулезных больных, ведь к тому времени наверняка изобретут новые чудесные аппараты. Но мечтам не суждено сбыться, ведь начинается война, и Валя окажется в Германии с нашивкой «OST», которая делала из нее остарбайтера — человека, привезенного с Востока, фактически ставшего рабом. Ольга Громова известна читателю своей книгой «Сахарный ребенок» о репрессиях в СССР. Ее второй роман — история крымских подростков, столкнувшихся с ужасом войны и сумевших сохранить в себе человека.

«Наука для детей» Тани Медведевой (иллюстрации Лизы Зоровой)