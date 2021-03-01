«Афиша Daily» советует 10 выставок, на которые стоит сходить в марте в Москве и Петербурге.

«Somodernart. Надежда на весну» в пространстве «Хлебозавод» До 12 марта

© «Хлебозавод»

Ни аномальные морозы, ни кучи снега в человеческий рост не испортят ощущение наступившей весны. Именно ожиданию весны в буквальном и метафорическом смысле посвящена выставка фотографии молодых российских авторов. Широкий спектр фотографических техник, от ручных отпечатков и классической цифровой фотографии до сканографии и цианотопии, и растительный сюжет — как способ погрузиться в медитативное состояние и поверить, что перемены к лучшему уже близко.

«Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет» в ММОМА на Гоголевском До 21 марта

Елена Елагина. «Личинка ручейника», 2002 © ММОМА

«Обратный отсчет» включает наиболее значимые и ранее не представленные публике проекты творческого дуэта за последние тридцать лет. Балансируя между иронией и пронзительностью, сопрягая мифы и историю, традицию и современность, участники группы «Коллективные действия» создают инсталляции, ставшие классикой российского концептуализма.

«Тень души, но заостренней чуть» в Мультимедиа-арт-музее До 30 апреля

Эрик Булатов. «То-то и оно», 2000. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных © Мультимедиа-арт-музей

Переживание тревоги за настоящее и надежды на будущее, ощущение вновь опустившегося железного занавеса, тотальной изоляции и усталости нашли отражение не только в работах, созданных за этот год, но и в произведениях классиков российского современного искусства. Запертые в условиях карантина, наедине с собой, многие почувствовали, что наши ощущения обострились, стали отчетливее и «заостренней чуть». Среди экспонатов выставки можно увидеть графические дневники, созданные во время пандемии, кинетические и видеоинсталляции, передающие новую, быстро трансформирующуюся реальность.

«Тим Флэк» в «Зеленой реке» До 10 апреля

© Центр фотографии им. братьев Люмьер

В уличной экспозиции на территории жилого квартала «Символ» выставлены 40 работ британского фотографа Тима Флэка. Эти снимки отражают особенный нрав каждого зверя, делая их немного ближе к нам и привлекая наше внимание к необходимости бережного отношения к природе и братьям нашим меньшим. «Сегодня мы как никогда хорошо изучили животный мир, но на самом деле мы никогда не были так далеки друг от друга, как сейчас», — рассказывает фотограф. Редкая выставка, которую можно посетить с питомцем.

«Никита Мамонов. Вселенная Universe N6618» в галерее Noor До 11 апреля

© Noor Gallery

Первая выставка 2021 года в рамках проекта Noor Gallery. Цифровой художник, чьи работы прославились благодаря рекламной кампании Apple «Shot and Edited on iPhone», показывает, какие шедевры современного арта можно создать без применения дополнительных устройств.

«Сэнди Скогланд. Между воображением и реальностью» в Мультимедиа-арт-музее До 30 апреля

«Райское собрание», 1991 © Мультимедиа-арт-музей

Ключевая представительница жанра tableau photography — «постановочной» или «сконструированной» фотографии, — американка Сэнди Скогланд проснулась всемирно знаменитой после серии фотографий «Радиоактивные кошки», в которых запечатлена постапокалиптическая сцена, повествующая о жизни после атомной катастрофы. На первый взгляд все работы художницы выглядят как картинки, созданные с помощью компьютерной графики, но все снимки Скогланд собраны из реальных людей и скульптур. Вдохновившись яркими красками Калифорнии, поп-культурой, коммерческой фотографией и эстетикой китча, Сэнди нашла собственный стиль.

«Цветные осколки империи» в Музее архитектуры имени Щусева С 26 марта по 16 мая

© Музей архитектуры имени А.В.Щусева

Более 200 раскрашенных вручную диапозитивов с видами Москвы, Кавказских гор, Крыма и других уголков Российской империи, созданных в 1900–1910-х годах шведским военным, офицером Генерального штаба Карлом Элофом Берггреном. Будучи энтузиастом фотографии и человеком, влюбленным в страну, во время своих поездок Щусев создал фотолетопись жизни России начала XX века, России до Первой мировой, Октябрьской революции и Гражданской войны. Отдельные диапозитивы расскажут о традиционной жизни в деревне и о любопытных традициях русской свадьбы.

«Где живут герои Пушкина?» в музее Пушкина До 23 мая

© Государственный музей А.С.Пушкина

В музее Пушкина — выставка, на которую стоит сходить с детьми-школьниками, посвященная литературной вселенной писателя. С помощью подсказок, спрятанных в экспозиции, посетители выставки могут угадать, какие сюжеты разворачивались в этих интерьерах и кому из персонажей принадлежали те или иные вещи.

«Билл Виола. Путешествие души» в ГМИИ им. А.С.Пушкина До 30 мая

«Квинтет изумленных», 2000 © Музей изобразительных искусств им. Пушкина

Масштабная выставка видеоарта от американского художника, стоявшего у истоков направления еще в 1970-е годы. В творчестве Билла перекликаются мотивы европейского Ренессанса, мусульманского и буддийского искусства и даже христианской мистики. Используя свет, цвет и музыку, автор исследует вечную тему жизни и смерти. В главных выставочных залах музея посетители впервые увидят такие масштабные произведения, как «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000), четыре работы из серии «Мученики» (2014) и еще более 20 работ, демонстрирующих весь путь Виолы к совершенному владению медиатехнологиями.

«Неподвижность. Русская классическая скульптура от Федота Шубина до Александра Матвеева» в санкт-петербургском «Манеже» С 20 марта по 16 мая

И.П.Витали. Петр I перевозит мощи Александра Невского, 1845–1855 © Центральный выставочный зал «Манеж»