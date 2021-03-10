Одна из самых успешных игровых компаний в России — Playrix. Создатели мобильных игр про дворецкого Остина заработали так много денег, что начали конкурировать с одним из крупнейших игровым издателем Activision Blizzard и даже стали частью нового альбома Земфиры. «Афиша Daily» коротко рассказывает историю российских разработчиков.

Первый офис — в подвале Playrix придумали братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды. В конце 1990-х они играли на подаренном дедушкой компьютере в игры вроде Super Mario Bros. и Battle City, а потом увлеклись программированием. Позже старший брат Игорь поступил на факультет прикладной математики в местном университете, где от преподавателя узнал, что в интернете, оказывается, можно что‑то продавать. Их это удивило, и они решили попробовать. За месяц работы по ночам на домашнем компьютере они придумали Discovera, свою первую игру, похожую на аркадную Xonix 1984 года. Через некоторое время игра стоимостью 15 долларов уже приносила им по 100 долларов в месяц, хотя их родители тогда зарабатывали около 200 долларов. Дмитрию и Игорю на тот момент было 15 и 18 лет.

Компания была основана через несколько лет, и тоже в Вологде — в 2004 году Бухманы сняли первый офис в подвале книжного склада, «где пару месяцев бегали крысы». В интервью «Медузе» они признавались, что, когда бизнес пошел в гору, они даже и не думали никуда уезжать, потому что «жить в Вологде было нормой». Кроме того, в родном городе они знали многих талантливых специалистов — первых разработчиков нанимали среди знакомых и через местную газету «ГородокЪ+». Если бы они переехали в Москву, предполагал Игорь, процесс найма мог бы усложниться. В итоге Бухманы купили в Вологде землю и построили там первый офис — он работает до сих пор, хотя штаб-квартира студии переехала в Дублин, который братья называют «хабом для IT-бизнеса».

На одну игру уходило по четыре года Несмотря на то что Playrix ассоциируется с мобильными играми, она занялась ими не сразу — первую игру для смартфонов студия Бухманов выпустила только в 2011 году. До этого братья делали игры для компьютеров, для Facebook и даже продавали заставки для мониторов на сайтах вроде majorgeeks.com или download.com. Их ранние игры, например, 4 Elements 2008 года или Royal Envoy 2010 года, уже использовали механики, которые сейчас знакомы многим мобильным игрокам: в них можно было строить фермы и решать головоломки «три в ряд». В 2000-х Playrix выпустила очень много подобных игр — около 30 штук.

Игровой процесс игры 4 Elements, которую Playrix выпустила в 2008 году

В следующие десять лет производство игр Playrix усложнилось, например, один из своих главных хитов — Gardenscapes — делали целых четыре года и выпустили в 2016 году. После выхода игры работа над ней не заканчивается — Игорь называл постоянное обновление Gardenscapes одной из самых сложных задач. Сейчас в портфолио студии всего шесть поддерживаемых игр: строительный симулятор Township, игры жанре «три в ряд» Wildscapes, Homescapes, Gardenscapes и Fishdom, а также Manor Matters, в которой нужно искать спрятанные объекты.

«Успешные игры превратились в сервисы, похожие на Netflix, которым удается удерживать пользователей за счет нового контента, который постоянно появляется в игре». Игорь Бухман Сооснователь Playrix (в интервью изданию Inquirer.com)

Многие пользователи соцсетей знают игры Playrix по рекламным роликам, которые видели, например, в инстаграме. В них некий игрок решают головоломку: какую именно перегородку следует отодвинуть, чтобы получить приз и не оказаться в ловушке. Тем не менее в самих играх такие головоломки почти не встречаются (а если и встречаются, то их можно просто пропустить) — в основном игроки складывают пазлы «три в ряд». Из‑за этого в Великобритании студии даже запретили использовать несколько рекламных роликов, поскольку они вводили потенциальных игроков в заблуждение.

Игра Homescapes 1 из 3 «Три в ряд» в игре Homescapes 2 из 3 Игра Homescapes 3 из 3

Остин — главный мем Playrix и герой клипа Земфиры Незнакомые с играми Playrix узнали об Остине из последнего клипа Земфиры, где он выступил главным героем. Оказалось, что ни клип, ни песня не были частью рекламной кампании. «Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка», — рассказала певица после выхода клипа. Она добавила, что Остин «раздражает своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом». После того как песня была написана, Земфира встретилась с Бухманами, отказалась от вознаграждения, но приняла помощь в создании клипа. Один из главных символов игр Playrix — дворецкий Остин. В Homescapes и Gardenscapes именно его желание восстановить родительское поместье двигает сюжет и связывает между собой разрозненные головоломки. Дмитрий связывает успех с сочетанием простой механики «три в ряд» и метаистории Остина, которая помогает погрузиться в игру. Тем не менее в этом, казалось бы, положительном персонаже удалось разглядеть скрытую, якобы темную сторону. «Он начинает длительную, пассивно-агрессивную кампанию по восстановлению дома», — пишет авторка издания Polygon. Она считает, что дворецкий ведет себя как самый настоящий злодей: отговаривает родителей продавать дом, против их воли начинает ремонт, ремонтирует отцовскую машину и заставляет его стыдиться того, что бросил вождение.

Остин — главный герой вселенной Playrix

Бухманы — долларовые миллиардеры Игры Playrix приносят огромные деньги. В 2020 году студия вошла в тройку самых успешных издателей: ее доход не разглашается, но он находится где‑то между доходами китайской NetEase (7,7 млрд долларов) и Activision Blizzard (5,67 млрд долларов). Большую часть, почти 70%, этих денег приносят всего две игры — Homescapes и Gardenscapes и одна страна — США. В ней живет 40% аудитории, которая в среднем тратит в играх по 32 доллара в месяц. В России в игры студии заходят намного меньше — это всего лишь 2–3% всех игроков. Две игры и американские пользователи позволили Бухманам стать долларовыми миллиардерами — по версии Bloomberg состояние каждого оценивается в 1,4 млрд долларов.

«Денег у нас и так достаточно, это нас не мотивирует и ничего уже в нашей жизни сильно не изменит». Дмитрий Бухман Сооснователь Playrix (в интервью Forbes)