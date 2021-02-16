Смерть на велосипеде, школа на карантине: «Афиша Daily» советует 8 отличных новых книг для детей и подростков.

«Меня зовут Смерть» Элисабет Хелланд Ларсен (иллюстрации Марине Шнайдер)

Смерть ездит на велосипеде, сидит на скамейке и смотрит на птичьи гнезда. Еще она приходит к тем, чье время настало, и от нее нельзя спрятаться. Как же перестать ее бояться? Норвежская писательница Элисабет Хелланд Ларсен написала дилогию: «Меня зовут Жизнь» и «Меня зовут Смерть». И если с жизнью все более просто и линейно, то книгу про смерть уж точно нужно купить: в ней очень много света и мало страха, а главное — есть секрет о том, что побеждает все на свете.

Коломба умывает младшего брата, стирает его штаны и следит, чтобы дома были продукты. Ей это совершенно не нравится, но мама никак не может прийти в себя после смерти отца, да еще и деньги заканчиваются… Но тут герои получают огромное наследство от сумасшедшего старого графа. Итальянская писательница Бьянка Питцорно написала отличную историю для детей, где есть монстры, приключения и верные друзья. Ее можно читать и всей семьей: в родителях точно отзовутся проблемы бессмысленной застройки, пластической хирургии и истории о человеке, готовом на все, чтобы удержать власть.

«Тихие игры» Софьи Ремез (иллюстрации Т.Перовой)

Тринадцатилетняя Вера заперта дома, как и многие другие. Оказывается, работники образования готовили ужасный план, но теперь все раскрыто, школы отменены, а учителя и их семьи сидят под арестом. Вера изнывает от скуки, живя в квартире вместе с бабушкой, пока наконец не решается заговорить с соседом, отделенным от нее тонкой перегородкой.

Книга Софьи Ремез очень похожа на злободневную антиутопию: тут и карантин, и плохие школы, и новый мир, где все будут счастливы и довольны, потому что не придется думать и напрягаться. Отлично подходит для всех, кто уже прочел «О дивный новый мир» и «1984».

«Нестрашные коты» Али Кудряшевой (иллюстрации Т.Русситы)

Всегда ли нужно быть вежливым? Как испечь пирог и не поругаться? Сколько в мире есть любви? Как помочь моржонку, у которого прорезается млечный клык? Если вы еще не устали от бесконечного потока вопросов, то можете заодно и узнать, как быть тракторородителем. Детская книга Али Кудряшевой, конечно, рассчитана на маленьких: здесь очень много чуда, света и любви, а еще тех самых каверзных вопросов, которые любят задавать дети. Но за кажущейся простотой детских стихотворений стоит большой и внимательный поэт, хорошо знакомый нам по другим сборникам («Иногда корабли», «Открыто»).

«Семен Семеныч и Гулька» Генриха Книжника (иллюстрации Сергея Гаврилова)

Вообще-то Семен Семеныч — просто Сема. Он ведь еще маленький. Ну или был маленьким, но тут родилась его сестра Гулька. Пришлось повзрослеть и стать серьезным — ну а как иначе, если родители даже в сад ее отвести нормально не могут? И Сема отлично со всем справлялся, пока не случился поход. Новая повесть Генриха Книжника читается очень быстро: так и хочется перевернуть страницу и узнать, что же там дальше произойдет. Так что учитывайте опасность этого, если читаете вслух. В остальном же отличная история про любовь, дружбу и про то, как сложно быть смелым.

«Осеннее солнце» Эдуарда Веркина (иллюстрации Анны Журко)

В Туманном Логе живут всего три семьи, так что восьмикласснику Графу (на самом деле Васькину) приходится поддерживать хрупкое равновесие между двумя враждующими девицами и дружить с ними по очереди. Впрочем, впереди целое лето, полное исчезнувших колоколов, жутких колодцев и таинственных путей через туман. Эдуард Веркин известен прежде всего «Облачным полком» (одно из самых пронзительных современных произведений для детей о войне), но каждая его книга немного отличается от предыдущей. «Осеннее солнце» — это просто роман о лете, кажущемся бесконечным, где из книжных страниц вырастает огромный сложный мир.

«Лисенок» Эдварда ван де Венделл (иллюстрации Марейе Толман)

Фиолетовые бабочки — самая интересная вещь на свете, если ты маленький лисенок. Вот только в пылу погони важно помнить, что, кроме прыжков и радостей, есть еще земля, об которую можно больно удариться. Впрочем, и это не беда — ведь тогда наверняка приснится удивительный сон. Небольшая нидерландская книга о том, как быть лисенком, понравится и детям, и взрослым. Здесь и приключения зверька, и чудесные иллюстрации, и история, в которой много света и радости.

Издательство «КомпасГид» , перевод Ирины Лейк

«Лисья тень» Джули Кагавы