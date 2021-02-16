Что отличает успешные стартапы от тех 92%, которые проваливаются в первые три года? Всегда ли дело в продукте? Попробуйте пройти тест, который мы сделали вместе с акселератором Сбера для студентов SberStudent, и узнать, мыслите вы как предприниматель или как обыватель.
партнерский материал
Итак, у вас пока нет никаких идей, какой бизнес делать, но хочется поработать на себя. Давайте подумаем: будем гнаться за чем‑то новым или осмотримся и гениально скопируем у лучших?
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Вы уже долгое время вынашиваете в своей голове идею гениального бизнес-решения. Где возьмете деньги на реализацию?
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Кажется, вы стали понимать, что именно хотите дать миру, и кто это купит. Поделитесь идеей с новым знакомым?
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У вас есть прототип продукта (MVP, минимальная жизнеспособная версия). Потребности в финансах растут, где будете их доставать?
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Кажется, вам совсем немного не хватает ресурсов сделать то, что действительно захотят купить все. Продукт почти готов, поэтому есть выбор: будете «притворяться, пока не получится» (fake it till you make it), то есть и дальше активно вкладываться в продвижение, или возьмете паузу на доработку?
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Клиенты заинтересовались только одной частью вашего продукта, что будем делать?
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Вы привлекли внешнее финансирование и вроде хорошо держитесь. Должна ли быстро вырасти команда, а также вознаграждение топ-менеджерам?
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Окей, а может, порежем затраты на команду, отдав техническую часть на аутсорс? Сайт вашей компании работает, и, кажется, с техподдержкой справится кто угодно.
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Наконец, все отлично: инвесторы в вас верят, СМИ приводят громкие сравнения, продукт развивается, но тут поток клиентов угасает. Что будете делать?
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Новых успехов и точек роста не видать. Кажется, все забыли про вашу компанию, команда сидит без денег. Что думаете делать?
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