Кажется, вам совсем немного не хватает ресурсов сделать то, что действительно захотят купить все. Продукт почти готов, поэтому есть выбор: будете «притворяться, пока не получится» (fake it till you make it), то есть и дальше активно вкладываться в продвижение, или возьмете паузу на доработку?

Найду баланс, постепенно дорабатывая продукт под запросы Ожидания всегда могут не совпасть с реальностью, а продать нужно сейчас Буду вести себя как Илон Маск — максимально эпатировать и привлекать внимание, все не обратят внимание на мелочи