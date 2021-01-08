Стихи о менструации, разговоры об алкоголизме и религиозное прочтение лирики Цоя: вспоминаем лучшие материалы о литературе, которые вышли на «Афише Daily» в прошлом году.
Новая этика
Толстой — сексист, Лермонтов — манипулятор: русская классика в эпоху cancel culture
Современные классики
«Писать стихи не значит быть поэтом»: нобелевская лауреатка Луиза Глюк своими словами
Современные классики
Солнце мое, взгляни на меня: стоит ли читать «Непобедимое Солнце» Виктора Пелевина
Мы и алкоголь
И немедленно выпил: почему алкоголь стал важнейшей темой русской литературы
Карантин Daily
Издатели на карантине
Современные классики
Имя мне — синий: о чем пишет Мэгги Нельсон
Новая поэзия
Красный день календаря: три стихотворения о менструации
Книги
Премьер-министр и Министерство правды: зачем читать две новые биографии Джорджа Оруэлла
Книжные списки
Половое воспитание: 5 лучших книг о сексе
Книги
«Птица в клетке»: роман про «Кролика Джоджо» без воображаемого Гитлера
Интервью
Интервью
Зэди Смит: «В московской коммуналке я чувствовала себя как дома»
Интервью
Оливия Лэнг: «Я ненавижу скуку — поэтому я выбираю ужас»
Новая поэзия
Вера Полозкова: «Все, что с тобой происходит, ты заслужил»
Интервью
«Через сто лет города станут смертельными ловушками»: фантаст Питер Уоттс — о будущем
Интервью
Кармен Мария Мачадо: «Некоторых людей отталкивает гомосексуальность, но я пишу не для них»
Новая этика
«#MeToo по-настоящему освободит женщин»: Айелет Гундар-Гошен — о романе «Лгунья»
Интервью
Михаил Зыгарь: «Свободу слова убить невозможно, потому что она не принадлежит людям»
Интервью
Олег Лекманов: «За нами не приходили, нас не сажали. Как мы можем судить своих героев?»
Интервью
Андре Асиман: «Обломов» — единственная книга, над которой я плакал»
Интервью
Мадлен Миллер — про любовь Ахилла и Патрокла, ведьм-феминисток и Зевса-насильника
Интервью
Кудрявый метод: Стивен Пинкер — о том, как мир становится безопаснее
Интервью
Писатель Мэтт Хейг — о нервном мире, Канье Уэсте и причинах жить
Современные классики
Дмитрий Быков: «Я очень рад, что не познакомился с Бродским»
Интервью
Борис Акунин: «Писатель не работает. Он так живет»
Интервью
Саша Филипенко: «Когда мне говорят, что я не умею писать, — это главный комплимент»
Интервью
Евгений Бабушкин — о восстании в Беларуси, новой этике и стране возможностей
Интервью
Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ
Легенды
Потери
Расставание с нарциссом: памяти Эдуарда Лимонова
Советы старейшин
Людмила Петрушевская: «Люди любого возраста очень любят страшные истории»
Советы старейшин
Поэт Бахыт Кенжеев: «Я не стесняюсь выглядеть идиотом»
Кончилось лето
«Кто остается за дверью, когда он уходит?»: Цой c точки зрения религии, феминизма и поэзии
Препринт
«Я подлинный Канье Уэст»: стихи из последней книги Леонарда Коэна
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Советы старейшин
Александр Генис: «В каждом некрологе есть что‑то смешное»
Современные классики
«Самое некрасивое в мире — это говно»: Валерий Печейкин — о Владимире Сорокине
Интервью
Арт Шпигельман: «Мне уже хочется, чтобы мир комиксов снова стал поменьше»