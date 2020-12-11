Завершилась церемония The Game Awards, на которой выбрали лучшие игры (победила The Last of Us Part II), а также показали много новых проектов. «Афиша Daily» выбрала из этого множества 10 самых интересных проектов, которые стоит занести в свой календарь.

Mass Effect 4

Студия BioWare представила тизер новой игры в космической саге Mass Effect. Судя по видео, сюжет четвертой части начнется после драматических событий трилогии и не будет связан с провальной Andromeda. В ролике Лиара, соратница главного героя трилогии из расы азари, пробирается сквозь снег на пустынной планете, находит останки жнеца и деталь от брони N7. Такую, в частности, носил герой трилогии. Игра находится на ранней стадии разработки.

The Callisto Protocol

Духовный наследник космического хоррора Dead Space от одного из его создателей Глена Шофилда. Происходящее в игре покажется знакомым поклонникам Dead Space: пустая космическая база, тюрьма и страшные инопланетяне с щупальцами. Шофилд говорит, что The Callisto Protocol должна стать одной из самых страшных игр в истории. Сейчас он занят в своей студии Striking Distance, которая также разрабатывает одиночную игру во вселенной PUBG. Но, скорее всего, космический ужастик, действие которого происходит в 2320-м на спутнике Юпитера, не будет связан с известной королевской битвой. Хоррор выйдет в 2022 году на консолях нового поколения и компьютерах.

Dragon Age 4

Продолжение получит еще один важный проект BioWare — фэнтезийная игра Dragon Age, последняя часть которой вышла в 2014 году. Ее начинали делать еще в 2015-м как ролевую игру с сильным повествованием, но потом отменили. В ролике показали локации некоторых союзников и врагов, в том числе эльфа-преступника Соласа из Dragon Age: Inquisition, который может стать главным антагонистом. Дата релиза и точное название игры пока неизвестны, студия называет часть просто The Next Dragon Age.

Ruined King: A League of Legends Story

Вселенная онлайновой игры League of Legends продолжает расширяться. После автобаттлера Teamfight Tactics и карточной Legends of Runeterra выйдет одиночная игра Ruined King. В видео герои MOBA — Иллаой, Браум, Ясуо — исследуют подземелья, как в Diablo, и сражаются как в Heroes of Might and Magic III. Судя по всему, игрок будет собирать команду из трех чемпионов, чтобы столкнуться с главным антагонистом — Уничтоженным королем. Игру планировалось выпустить в начале 2021 года, но было решено передвинуть релиз ближе к концу года.

We Are OFK

Один из разработчиков хорошей инди-игры Hyper Light Drifter анонсировал следующий проект. Это интерактивный сериал о том, как группа ребят из Лос-Анджелеса пытается справиться с трудностями в личной жизни и играть в музыкальной группе. Игра выйдет в пяти эпизодах — по одному в неделю. В каждом игроки смогут взглянуть на происходящее с перспективы музыкантов, а в конце выпустить песню (вероятно, все будет заранее записано какими‑то музыкантами). Релиз намечен на весну 2021 года.

Perfect Dark

Перезапуск игры, оригинал которой вышел в 2000 году под руководством будущих разработчиков Sea of Thieves. Оригинальный сюжет был насыщен фантастическими событиями: там были и инопланетяне-доппельгангеры, и секретные корпорации, и похищение президента. Проект задумывали идейным наследником игры про Джеймса Бонда, неудивительно, что в центре сюжета оказалась агент Джоанна Дарк. Теперь она окажется в апокалиптическом будущем, где мир разрушают экологические катастрофы. От погибели его удерживают разработки корпораций. Сюжет игры будет тесно связан с экологическими проблемами, разработчики определили ее жанр как «экологический сайфай».

Road 96

В 2014 году Valiant Hearts: The Great War исследовала редкую для видеоигр тему — последствия Первой мировой войны. Новый проект разработчиков расскажет об истории беженцев, которая тоже нечасто встречается в играх. Герои Road 96 пытаются сбежать из страны, которая разваливается на части, но каждый раз перед ними будет генерироваться уникальный путь, не похожий на прошлое прохождение. Как и Valiant Hearts, игра погрузит в исторический контекст и познакомит с поп-культурой 1990-х.

Returnal

Фантастическую игру Returnal показали еще на мероприятии PS5, а теперь появились детали истории и геймплея. Космический корабль героини разбивается на враждебной планете, где ей приходится отстреливаться от монстров и стараться не умереть. Иначе предстоит начать все сначала, ведь она попала во временную петлю, где мир меняется с каждой смертью. Разработчики из студии Housemarque до этого занимались преимущественно платформерами и изометрическими шутерами, а теперь делают один из главных проектов для PS5. Релиз игры назначен на 19 марта 2021 года.

Season

Разработчики королевской битвы Darwin Project, где игроки пытались убить друг друга из лука, пока на их сектор не упала ядерная бомба, анонсировали неожиданно миролюбивый проект. В Season девушка из маленькой деревни путешествует по миру на велосипеде, чтобы описать и сохранить разные культуры. Все они, согласно анонсу, скоро будут уничтожены какой‑то катастрофой. Еще из интересного — визуальный стиль игры вдохновлен японскими гравюрами и минимализмом.

Open Roads