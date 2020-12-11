Если вы не попали в те 25%, которым дозволено находиться в театре, не беда — театр уже у вас дома. В мультимедийном сервисе Okko появились лучшие спектакли фестиваля «Золотая маска», курс лекций Ивана Вырыпаева и приглашенных им спикеров «Театр как модель Вселенной», а также вся программа международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны».

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«Золотая маска» online «Преступление и наказание» Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург

Петербургский хит Константина Богомолова наделал шума, но не вполне привычного для дерзкого режиссера: никаких душераздирающих компиляций — лишь бескрайние монологи, сдержанно произносимые прекрасными актерами. В главной роли предельно сосредоточенного и рассудочного Раскольникова — Дмитрий Лысенков, в роли хитроумного и вездесущего мента Порфирия Петровича — Александр Новиков. Текст Достоевского режиссер не переписывал, а лишь аккуратно купировал то, что ему не потребовалось. Как результат: минимум чувств, ни намека на возможное раскаяние Раскольникова — вместо него постирония, тихие хиты из советского кинематографа и леденящая, рациональная безысходность. «Мой ласковый и нежный зверь», Лужин-карлик и 60-летняя Сонечка Мармеладова — с каждым днем все меньше необходимо Богомолову шалостей, чтобы приоткрыть свой умысел. «Преступление и наказание» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы».

«Дети солнца» Театр «Красный факел», Новосибирск

Столь редкая на нынешней сцене пьеса Горького у Тимофея Кулябина обретает, как водится, новые черты. Кулябин славится своим талантом нежной адаптации классических текстов. В этот раз ему помогла драматург Ольга Федянина: вместо 1905 года накануне революции — 1999-й накануне миллениума, вместо барского дома — кампус Стэнфордского университета, вместо великого химика Протасова — не менее великий Протасов-айтишник. Он самозабвенно делает свое дело, в то время как вокруг отчаянно не клеятся судьбы : жена не чувствует себя любимой и изменяет, сестра медленно сходит с ума после пережитого теракта, друг кончает с собой. Жизнь накануне масштабных перемен рассыпается как песок сквозь пальцы, и положиться можно только на программный код. Сюжет хоть и знакомый, но оторваться совершенно невозможно, прямо как от прощального обращения Ельцина. Работе Тимофея Кулябина тоже досталась «Золотая маска» — ее получил актер Андрей Черных, исполнивший роль Чепурного.

«Сирано де Бержерак» Александринский театр, Санкт-Петербург

Режиссер Николай Рощин ставит свой спектакль о современном бунтаре: носатый Сирано, противостоящий лицемерию, цензуре и власти, демонстрирует эталонный пример сопротивления. Начинает он свою войну с противостояния безвкусному театру: он прерывает барочный китч с заплывшими купидонами — спектакль, поставленный то ли чиновником, то ли кардиналом — не суть. Продолжит свое сопротивление он уже на более дерзком уровне: сцена боя с ОМОНом снята заранее у служебного входа Александринки и транслируется на огромный экран. Мокьюментари-блокбастер с дубинками, газом и автоматами выглядит ужасающе правдоподобно. В результате этой схватки Сирано теряет нос. Но и все его дальнейшее сопротивление будет недолгим: когда отчаянный идеалист погибнет, на сцене вновь восторжествуют купидоны.

«Театр как модель Вселенной»

Генеральный продюсер Okko Театра Иван Вырыпаев учинил образовательный, мультидисциплинарный проект, состоящий из двенадцати лекций. Шесть из них читает он сам, остальные — шестеро приглашенных спикеров. Лекции Ивана посвящены театру и его природе: театральному языку, роли автора и исполнителя, понятию мастерства, типу коммуникаций спектакля и зрителя. За каждой лекцией Вырыпаева следует лекция специалиста, казалось бы, от театра далекого: биоинформатика, буддийского монаха, архитектора, психофизиолога. Вписывая театр в научный, социальный, философский и сакральный контекст, Вырыпаев предлагает посмотреть на него как на универсальный метод познания действительности. «Алиса. Волнение»

Документальный фильм продюсерского бюро Okko Театр посвящен выпуску спектакля «Волнение» в БДТ и появился в Okko ко дню рождения актрисы 8 декабря. Иван Вырыпаев написал и поставил этот текст специально к юбилею Алисы Бруновны Фрейндлих. Деликатная съемка охватывает репетиционные процессы, а также повседневную жизнь актрисы, которую обычно она старается не делать достоянием общественности, но тонкому режиссеру-документалисту Денису Клеблееву все-таки доверила. Продюсером фильма стал внук актрисы — Никита Владимиров. Скрупулезная работа над ролью, общение с внуками, тихая повседневность и громкая премьера — вот лишь некоторые из сторон жизни великой актрисы, которые охватывает этот фильм.

«Петербургские театральные сезоны» online «Петербургские театральные сезоны» — ежегодный международный фестиваль, представляющий на разных мировых площадках спектакли, созданные в Петербурге. Лишившись в этот раз возможности такого кросс-сотрудничества, организаторы решили провести фестиваль онлайн: с 16 ноября и на ближайшие три месяца вся программа фестиваля обосновалась на платформе Okko. Вот некоторые из спектаклей, на которые предлагаем обратить особое внимание.

«Женитьба» Александринский театр

Спектакль Валерия Фокина в программе фестиваля смотрится немного старожилом, но и одновременно абсолютным шедевром: созданный еще в 2008 году он стойко выдерживает проверку временем. Начинающийся в абсолютных традициях обломовщины спектакль быстро набирает скорость (тем более что персонажи все передвигаются на коньках) и открывает максимум заложенной в пьесе театральности. Смотреть стоит еще и из‑за сценического пространства, созданного художником Александром Боровским.

«Человек из Подольска» Театр «Приют комедианта»

И снова театр «Приют комедианта», а в главной роли блистательно нервозный Дмитрий Лысенков. Растерянно глядит его подольский персонаж на арестовавших его милиционеров (да, вновь Лысенков и милиция). Допрос они затеяли странный: про Подольск и его историческую ценность, про увлечения и профессиональную состоятельность, про творчество группы «Жидкая мать». Имеет место насилие разного рода — заставляют петь и танцевать. Пьеса Дмитрия Данилова — пожалуй, одно из самых популярных сценических произведений последних лет. Режиссер Михаил Бычков из абсурдистского допроса создает трагедию беспринципной, потерявшей границы дозволенного власти.