В «Альпине Паблишер» выходит книга Насти Травкиной «Homo Mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». «Афиша Daily» публикует фрагмент книги о том, как развитие мозга связано с трудным детством и домашним насилием.

Почему трудное детство опасно для мозга Детский мозг более уязвим к воздействию неблагоприятной среды. Дети, как мы помним, рождаются с несформировавшимся мозгом, поэтому окружающая среда, эмоциональное состояние, разговоры людей вокруг, особенности питания, разнообразие игрушек — все это влияет на строение и работу мозга. Как мы уже знаем, развитие мозга и его особенности связаны со средой. Эксперименты Марион Даймонд показали, что в обогащенной среде мозг развивается лучше, а в бедной — хуже. Доступность благ — это показатель насыщенности или бедности среды, которую нам следует взять за норму, если мы хотим не просто считать доллары у людей в кармане, а понять, как они благодаря этим долларам организуют свою жизнь.

Чем беднее семья, тем меньше у нее возможностей создать детям насыщенную среду для развития. Если для крысят это вопрос целых 6% толщины коры, то как же реагирует на бедность человек?

В развитых экономиках относительная бедность может быть выражена не столь сильно, например, как недоступность путешествий или престижного образования при доступности хорошего питания и стандартного образования и даже при некотором избытке одежды. В развивающихся странах дефицитом и роскошью для бедных слоев населения могут стать такие жизненно важные ресурсы, как чистые питьевая вода и воздух, полезная еда: диетическое мясо, рыба и морепродукты или фрукты — в зависимости от особенностей климата и экономики страны. А ведь для полноценной работы мозга нужно уделять серьезное внимание питанию. Если в пище недостаточно калорий, белков и полезных жиров, витаминов и других питательных веществ, то детский мозг не сможет полноценно развиваться, а взрослый — хорошо функционировать. Дети, пережившие голод, могут иметь особенности развития, мешающие продуктивно работать, учиться и полноценно жить. Для реализации мозгового потенциала ребенка очень важна не только насыщенная среда, как в экспериментах Мариан Даймонд, но и коммуникация со взрослыми. Ведь речь и язык — важнейшие факторы формирования высших психических функций. Но бедному человеку в связи с психологической перегрузкой может быть трудно не только планировать финансовые расходы, получать образование и мыслить стратегически, но и воспитывать своих детей, формируя их мозг вопреки паттернам мышления бедности. А вот обеспеченным родителям, наоборот, несложно задавать ребенку наводящие вопросы, вовлекать его в принятие решений, прислушиваться к его желаниям, обучать сдерживанию импульсов в обмен на долгосрочные вознаграждения и позволять ему исследовать окружающее и заваливать маму и папу бесконечными «как?», «зачем?», «почему?».

Исследования показали, что к четырем годам ребенок из более образованной семьи слышит в среднем 45 млн слов, из рабочей — 26 млн, а из семьи, живущей на пособие, — только 13 млн.

Это может быть связано как с низким уровнем образования родителей, которые всю жизнь вынуждены работать, а не учиться, так и с физической нехваткой времени у них, поскольку они заняты на нескольких работах и сильно устают. По данным, полученным американскими учеными, объем мозга у членов семьи с доходом в 1,5 минимальной нормы меньше на 3–4%, а у детей, живущих за чертой бедности, это отставание достигает 10%. Тяжелое материальное положение влияет на развитие лобной доли, связанной с процессами внимания, на управление эмоциями и процессы обучения, а также на височную зону, участвующую в развитии речи, и гиппокамп, вовлекающийся в обработку и запоминание информации.

Исследователи возлагают примерно 20% ответственности за низкую успеваемость детей из бедных и нищих семей на среду, замедляющую созревание мозга!

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Остановим домашнее насилие Серьезный источник стресса во многих семьях — домашнее насилие. Особенно сильно физическое, сексуальное или эмоциональное насилие влияет на детей и подростков, поскольку на ранних этапах жизни мозг активно формируется. Насилие взрослых над детьми и подростками — это стресс, наносящий травму. Пережившие в детстве насилие люди могут страдать от посттравматического стрессового расстройства всю жизнь. За страх и агрессию отвечает миндалина — именно эта часть мозга влияет на формирование негативных переживаний и реагирует на травмы. Иногда интенсивность стрессового опыта может быть такой высокой, что миндалина после перенесенного тяжелого опыта постоянно находится в состоянии активности. В результате человек все время возвращается к переживанию страха и живет в состоянии стресса. Активность миндалины может регулироваться лобной корой, связанной с когнитивным контролем. Но, как мы уже выяснили, длительный стресс снижает эффективность работы лобных долей и ослабляет их связи с другими частями мозга.

Получается замкнутый круг: травматичные переживания активируют миндалину, миндалина снижает функцию коры и в результате бесконтрольно сигнализирует мозгу об опасности.

Если вам нравится идея кармы, у нейробиологии для вас есть отличный пример круговорота насилия, передающегося из поколения в поколение, как родовое проклятие. Это пример гена, кодирующего фермент моноаминоксидазу (МОА). Существует два типа этого белка: высокоактивный (МОА-А) и низкоактивный (МОА-В). Они сходны по строению, но в них отличается часть последовательностей аминокислот. Исследования показали, что низкоактивная форма МОА у мальчиков делает их более подверженными негативным последствиям жестокого обращения в детстве. Человек с низкоактивным вариантом белка (фермента), растущий в здоровых условиях, просто будет проявлять боязливость и пониженный эмоциональный контроль и долго помнить о плохих событиях — но все это в пределах нормы. Но когда такой человек подвергается в детстве насилию, впоследствии у него ярко проявляются такие качества, как постоянная неуверенность, чувство опасности, негибкость социальных моделей, низкий эмоциональный контроль и отсутствие чувства вознаграждения за просоциальные (альтруистические) поступки. Когда такие дети становятся взрослыми, они проявляют агрессию и склонность к спонтанному насилию. Весьма вероятно, что и дети этих детей будут подвергаться насилию со стороны вспыльчивых родителей. А если это будет сын, которому передался ген низкоактивного варианта моноаминоксидазы, то он передаст склонность к насилию следующим поколениям, потому что стресс и глюкокортикоиды управляют процессом транскрибирования этого гена. То же самое нам известно о генетическом варианте низкоактивного белка — транспортера серотонина: людей, у которых было тяжелое детство, он делает склонными к депрессии и вспышкам агрессии. Это только два примера, иллюстрирующие то, как неблагоприятная среда, в которой проходило детство человека, драматически влияет на транскрипцию генов, структуру психики и поведение во взрослом возрасте. Да, такое происходит не со всеми: у людей, не имеющих уязвимой для стресса вариации генов, перенесенное ими насилие не приводит к столь тяжелым последствиям. Но на данный момент мы не можем проводить генетический анализ всех детей, чтобы узнать, находится ли ребенок в группе риска, является ли он более уязвимым для насилия, чем другие дети. Поэтому нам нужно иметь в виду, что каждый ребенок может оказаться обладателем уязвимого к стрессу гена, а это при столкновении с насилием приводит к сломанным судьбам и создает проблемы не только носителям такого гена, но и окружающим.

В любом случае чем больше детей мы оградим от насилия, тем меньше насилия мы передадим в будущее.

Начать можно с защиты детей от насилия и от запугивания в своей собственной семье, с просвещения знакомых родителей и педагогов: расскажите им, что насилие и стресс снижают когнитивные способности детей, или дайте почитать этот раздел.

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И еще о плохом Те, кто выдохнул с облегчением, подумав, что их детство прошло без бедности и насилия, — вдохните обратно. Если ваша мама нервничала во время беременности, это тоже могло негативно сказаться на формировании вашего мозга! Стрессовое состояние матери сказывается на работе мозга младенца еще в утробе. В этом случае в организме детей изменяются химические процессы, участвующие в реализации самоконтроля. Вырастая, пережившие материнский стресс люди могут быть более импульсивными и в большей мере подверженными дурным привычкам и нервным расстройствам, чем их сверстники. Длительные наблюдения показали, что у взрослых, чье детство прошло в бедности и нищете, также повышена активность миндалины, а префронтальная кора, наоборот, «недорабатывает», даже если теперь их материальное положение лучше. Это значит, что они по-прежнему чересчур импульсивны, чаще испытывают тревогу, остро реагируют на стресс, а в обучении проявляют недостаточную гибкость. Последствия неблагоприятного детства Неблагоприятное детство, отражающееся на развитии мозга, независимо от того, сопутствовали ли ему бедность, насилие, взросление в зоне военных действий или просто сильный материнский стресс, приводит к трем типам последствий. Организм становится более подверженным алкогольной или наркотической зависимости из‑за влияния стресса на систему поощрения, увеличенного количества глюкокортикоидов в организме у взрослого и из‑за сниженной под воздействием стресса активности лобной коры.

Трудное детство увеличивает риск развития клинической депрессии у взрослого.

Хроническая депрессия — это проблемы с получением удовольствия и мотивацией, вызванные недостатком дофамина и нарушением формирования системы поощрения из‑за повышенного уровня глюкокортикоидов. Снижается порог возбудимости: даже легкие стрессовые ситуации человек с тяжелым детством переживает сильнее. Часто людям из бедных семей труднее контролировать свои эмоции — это ставит их в один ряд с теми, кто страдает депрессией, тревожными и посттравматическими расстройствами.