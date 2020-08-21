Вышла игра Microsoft Flight Simulator, невероятно подробный симулятор полетов по всему миру. Чтобы воспроизвести города и ландшафты в разных концах планеты, игра использует огромные вычислительные мощности и технологии на основе искусственного интеллекта. Тем не менее иногда они дают сбои.

Шесть лет назад французская студия Asobo разрабатывала реалистичную симуляцию древнего города инков Мачу-Пикчу для очков дополненной реальности HoloLens. Чтобы сделать демонстрацию более точной, студия попросила данные фотограмметрии Bing Maps, то есть космических снимков, которые использовались для определения размеров объектов на картах. Это стало началом Microsoft Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator можно назвать игрой следующего поколения. Это один из немногих продуктов, который использует технологии искусственного интеллекта и огромный массив данных. Как и в симуляции Мачу-Пикчу, данные из Bing Maps нужны, чтобы построить ландшафт всей планеты. Вторая важная часть — технологии на основе искусственного интеллекта, которые работают не на компьютере, а в облачной платформе Azure и заполняют игровой мир текстурами.

Стадион «Эмирейтс» в Лондоне стал мрачным бруталистским зданием с двором-колодцем. 1 из 7 Букингемский дворец — это, на самом деле, обычный офисный комплекс, который принадлежит какой‑то IT-корпорации. 2 из 7 Исторический центр хорватского Дубровника превратился то ли в депрессивный рабочий район, то ли в заброшенный завод. 3 из 7 Один из немногих примеров, когда искусственный интеллект вернул природе объекты цивилизации. Так музей «Биосфера» в Монреале превратился в камень диаметром 76 метров. Еще один пример — деревья в Южной Калифорнии, которые стали скалами. 4 из 7 Крепость Белая башня, построенная в греческих Салониках в XV веке, оказалась слишком сложной для обработки. Поэтому теперь это круговая многоярусная парковка. 5 из 7 Гранитный обелиск монумента Вашингтону превратился в 169-метровый небоскреб. Еще один — огромный, 212-этажный и уже легендарный — небоскреб возник в Мельбурне из‑за ошибки в данных. 6 из 7 Архитектуру норвежского Бергена не смогли нормально просчитать. Теперь создается впечатление, что древний город просто построили в игре Townscaper. 7 из 7

«Это черный ящик, мы точно не знаем, что он делает», — рассказывал Михаэль Пуц, глава австрийской студии Black Shark, которая помогала наполнять мир симулятора. Одной из проблем было определить высоту зданий: для многих регионов таких данных просто нет. Поэтому компьютерное зрение анализировало технику на крышах здания, определяло, на какую крышу это больше похоже, например, небоскреба или торгового центра, потом машинный интеллект определял среднюю высоту торгового центра в городе, сам достраивал здания и размещал в нем окна. Так было обработано около 1,5 млрд зданий.

Большая часть мира симулятора создана не людьми, а заполнена искусственным интеллектом.

Разработчикам удалось создать детализированный мир. Игроки фотографируют свои города, находят свои дома или даже машины, который они припарковали около торгового центра. Некоторые города, например Париж, сложно отличить от реальных фотографий с воздуха.

Тем не менее не все объекты получились точными. Искусственный интеллект, который заполняет ландшафт имеющимися у него данными о текстурах, часто ничего не может придумать с нестандартными и историческими зданиями. Когда он встречает такие данные на карте, он пытается оформить их исходя из тех ресурсов, которые у него уже были. Таким образом дворцы превращаются в офисные блоки, древние крепости — в парковки, стеллы — в узкие небоскребы. Искусственный интеллект, у которого не получается делать исключений, понимает наши города чуть ли не лучше нас самих : это мир стекла, бетона и архитектуры спальных районов, которая очень похожа на то, что было в антиутопии Half-Life 2.

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