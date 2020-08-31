Какой диктатор любил искусство? Был ли Караваджо грабителем? Директором какого музея работал Пикассо? Вместе с онлайн-кинотеатром Okko предлагаем проверить, хорошо ли вы разбираетесь в европейском искусстве.
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Удивительное дело: художники, прославившие Венецию, обычно были родом из других городов. Кто из этих мастеров был урожденным венецианцем?
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Полотна Тинторетто можно найти и в знаменитой галерее Уффици. Кстати, как переводится ее название?
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Кстати, про Уффици: какой любитель искусства, гостя в 1938 году у коллеги, провел в этой галерее три часа?
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Особенно Гитлер не переносил Пабло Пикассо. А в других странах его ценили: он даже возглавлял — хотя и формально — один из самых известных музеев Европы. Какой?
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Есть много шуток про созвучие названий музея Прадо и магазина Prada — но перепутать их сложно. А вот Моне и Мане путают с завидной регулярностью. Где Моне?
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Кстати, в коллекции какого музея можно найти обе картины Клода Моне из прошлого вопроса?
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В Эрмитаже хранится и «Женщина, держащая плод» Поля Гогена. У этой картины есть еще одно, маорийское название: «Eu haere ia oe».Как оно переводится?
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Репутация Гогена в XXI веке неоднозначна: в его таитянские картины теперь выглядят не воспеванием туземной красоты, а романтизацией колониализма и сексизма. А вот Караваджо еще при жизни обвиняли в страшном преступлении — в каком?
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Наверное, именно этот страшный опыт помог Караваджо так реалистично нарисовать Юдифь, убивающую Олоферна. А справа — совсем другая Юдифь, гордая и чувственная. Кто ее нарисовал?
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В роли Юдифи на картине — Адель Блох-Бауэр, главная муза Климта. У Сандро Боттичелли тоже была любимая модель, Симонетта. Ее фамилия вам наверняка знакома: ведь кузен мужа Симонетты был знаменитым путешественником. Как его звали?
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