Особенно Гитлер не переносил Пабло Пикассо. А в других странах его ценили: он даже возглавлял — хотя и формально — один из самых известных музеев Европы. Какой?

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