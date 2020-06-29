основатель галереи Fragment Gallery

Во время пандемии мы продолжили активно работать, сместив акцент на онлайн-активность; для нас эта ситуация стала тем самым кризисом, который открыл новые возможности. Так, мы первыми в России запустили платформу Online Viewing Room (OVR). Это «просмотровый зал», который в нашем случае не повторяет выставочную программу галереи, а дополняет ее, открывая творчество художников с новых сторон, делая его понятнее и ближе для зрителей и коллекционеров.

Совместно с художниками специально для OVR мы разработали программу — это онлайн-перформансы, премьера новых видеоработ, интервью и сессии Q&A и многое другое. На мой взгляд, эксперимент оказался удачным, и мы будем и дальше работать с цифровыми форматами — как в рамках галереи, так и связанного с обучающими курсами по искусству образовательного проекта, который мы реализуем совместно с клубом Fragment Art Club, одним из сооснователей которого я являюсь.

Некоторые ярмарки на время пандемии также ушли в интернет; мы не остались в стороне от общей тенденции и приняли участие в международной онлайн-ярмарке Fair, организованной американским Альянсом новых арт-дилеров (NADA), известным по арт-ярмарке NADA Miami, в которой мы участвовали в декабре 2019 года.

Во время режима карантина и самоизоляции многие испытывали дефицит положительных эмоций и непосредственного общения, и мы рады, что уже 3 июля открываем новую выставку Александра Щуренкова. Так как COVID-19 внес свои коррективы, вернисаж продлится три дня, и попасть на него можно будет по предварительной записи, забронировав определенный временной слот.

Выставочный план на этот год из‑за вынужденного простоя пришлось скорректировать по датам, но мы надеемся реализовать все задуманные проекты, в том числе и международные. Также мы планируем активно участвовать в ярмарках. Сейчас многие говорят об эффекте отложенного спроса — далеко не все коллекционеры были готовы покупать онлайн. Скоро у всех нас будет возможность проверить, подтвердится ли эта гипотеза.

основатель музея «Арт 4»

Первое открытие у нас прошло 17 июня, а еще 9 июня был финисаж. Людей на обоих мероприятиях было ощутимо меньше, чем обычно. Так что мы решили сделать второе открытие 23 июня, как я писал у себя на фейсбуке, «для тех, кто в танке», — в этот момент как раз была репетиция парада на Тверской.

Не могу сказать, что карантин на нас как‑то особенно отразился: мы работаем в первую очередь с коллекционным искусством, и тут рынок может зависеть от, условно говоря, двух человек, которые могут позволить себе серьезные покупки. Что касается молодого искусства, то группа «Шар и крест» показала, что молодым художникам удобнее и выгоднее работать напрямую, а не через посредников в виде галерей. В целом у меня прогноз оптимистичный, в сентябре планируем показать выставку питерской группы «Север-7», также будем участвовать в ярмарке Cosmoscow.