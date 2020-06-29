В апреле мы узнали у галеристов, как изменилась их жизнь во время пандемии и изоляции. Теперь, когда ограничения понемногу снимаются, мы еще раз расспросили их о том, как у них дела теперь.
Сергей Гущин
основатель галереи Fragment Gallery
Во время пандемии мы продолжили активно работать, сместив акцент на онлайн-активность; для нас эта ситуация стала тем самым кризисом, который открыл новые возможности. Так, мы первыми в России запустили платформу Online Viewing Room (OVR). Это «просмотровый зал», который в нашем случае не повторяет выставочную программу галереи, а дополняет ее, открывая творчество художников с новых сторон, делая его понятнее и ближе для зрителей и коллекционеров.
Совместно с художниками специально для OVR мы разработали программу — это онлайн-перформансы, премьера новых видеоработ, интервью и сессии Q&A и многое другое. На мой взгляд, эксперимент оказался удачным, и мы будем и дальше работать с цифровыми форматами — как в рамках галереи, так и связанного с обучающими курсами по искусству образовательного проекта, который мы реализуем совместно с клубом Fragment Art Club, одним из сооснователей которого я являюсь.
Некоторые ярмарки на время пандемии также ушли в интернет; мы не остались в стороне от общей тенденции и приняли участие в международной онлайн-ярмарке Fair, организованной американским Альянсом новых арт-дилеров (NADA), известным по арт-ярмарке NADA Miami, в которой мы участвовали в декабре 2019 года.
Во время режима карантина и самоизоляции многие испытывали дефицит положительных эмоций и непосредственного общения, и мы рады, что уже 3 июля открываем новую выставку Александра Щуренкова. Так как COVID-19 внес свои коррективы, вернисаж продлится три дня, и попасть на него можно будет по предварительной записи, забронировав определенный временной слот.
Выставочный план на этот год из‑за вынужденного простоя пришлось скорректировать по датам, но мы надеемся реализовать все задуманные проекты, в том числе и международные. Также мы планируем активно участвовать в ярмарках. Сейчас многие говорят об эффекте отложенного спроса — далеко не все коллекционеры были готовы покупать онлайн. Скоро у всех нас будет возможность проверить, подтвердится ли эта гипотеза.
Игорь Маркин
основатель музея «Арт 4»
Первое открытие у нас прошло 17 июня, а еще 9 июня был финисаж. Людей на обоих мероприятиях было ощутимо меньше, чем обычно. Так что мы решили сделать второе открытие 23 июня, как я писал у себя на фейсбуке, «для тех, кто в танке», — в этот момент как раз была репетиция парада на Тверской.
Не могу сказать, что карантин на нас как‑то особенно отразился: мы работаем в первую очередь с коллекционным искусством, и тут рынок может зависеть от, условно говоря, двух человек, которые могут позволить себе серьезные покупки. Что касается молодого искусства, то группа «Шар и крест» показала, что молодым художникам удобнее и выгоднее работать напрямую, а не через посредников в виде галерей. В целом у меня прогноз оптимистичный, в сентябре планируем показать выставку питерской группы «Север-7», также будем участвовать в ярмарке Cosmoscow.
Анастасия Шавлохова
основательница галереи «Сцена»
Мы планируем открыть выставочный сезон в сентябре персональной выставкой Антона Кушаева. Летом хотим провести перформанс одного из художников за городом. Также на осень у нас запланирована выставка немецкого художника Фабиана Кнехта, которую нам пришлось перенести с весны как раз ввиду карантина.
Планируем участие в ярмарке Cosmoscow и далее будем прорабатывать выставочный план на весь год. Благодаря карантину мы наконец-то сделали viewing room для просмотра искусства не в пространстве галереи, а сразу в интерьере.
Александра Лекомцева
соучредитель онлайн-галереи и аукциона Sample
Я могу с уверенностью сказать, что на работу Sample карантин повлиял крайне положительно. С переходом всех активностей в онлайн мы добились главной цели — сомневающиеся в покупке искусства через интернет сделали первый шаг, а многие даже второй и третий. С точки зрения PR тоже произошел большой сдвиг: модные и лайфстайл-издания обратили внимание на художников и молодое искусство, прекрасные онлайн-встречи проводила ярмарка Cosmoscow, вовлекая членов своего «Клуба коллекционеров» в диалог. Очень помогли индустрии в общем такие инициативы, как группа «Шар и крест», благотворительные аукционы — все эти активности сделали опыт покупки искусства более доступным широкой публике, и это прекрасно.
После официальной отмены самоизоляции случилось затишье: стало понятно, что люди отвлеклись и оторвались от дигитальных активностей. Но спустя неделю активные покупатели вернулись в онлайн.
Мы продолжаем оставаться онлайн-проектом и не торопимся организовывать офлайн-мероприятия, тем более пока это не разрешено.
Последнюю неделю на сайте проходит совместный аукцион со Школой дизайна НИУ ВШЭ и HSE Art Gallery — на нем представлены работы студентов школы, очень талантливые, на многие лоты есть ставки, и некоторые лоты уже выкуплены за максимальную цену. До конца лета планируем еще несколько онлайн-аукционов, в том числе с такими партнерами, как Музей архитектуры и пространство «Рихтер».
Анна Гвасалия-Овчаренко
партнер группы компаний Ovcharenko
С 4 апреля мы провели 12 торгов. Продано 670 работ на общую сумму 99 400 000 рублей, из которых 9 800 000 мы собрали на благотворительном аукционе «Спасибо врачам» 16 мая и перевели специальным фондам для поддержки врачей, борющихся с COVID-19. За это время появилось много новых коллекционеров, для многих из них покупка современного искусства в новинку. Наши постоянные клиенты тоже рады возможности приобрести классные работы по справедливой цене.
Предаукционную выставку можно посетить только по предварительной записи — мы все делаем для обеспечения безопасных мер, несмотря на то, что в городе карантин уже сняли. После торгов 27 июня мы будем продолжать каждую субботу проводить аукционы «Все по 100». Также в галерее Ovcharenko по предварительной записи у нас работает выставка «Алимпиев—Пахом».
Алина Крюкова
основательница галерейного проекта A-s-t-r-a
Подводя итоги первой волны карантина, можно с радостью отметить, что интерес к приобретению искусства значительно повысился. На это, скорее всего, повлияло и изменение фокуса внимания, и запертость в четырех стенах, и доступность онлайн-курсов, экскурсий, выставок, и большое количество времени, и закрытые группы в ФБ, которые подогревают интерес к покупкам и открывают новые имена. Продажами в A-s-t-r-a мы довольны: появились новые российские покупатели, увеличился трафик и запросы от американских и европейских коллекционеров.
За карантин A-s-t-r-a запустила долгий open call проекта «Картирование творчества», который позволит не только открыть новые имена, но и в дальнейшем реализовать любопытный культурологический эксперимент как на российскую аудиторию, так и на американскую — проект будет переведен на английский, планируется его освещение и продвижение в американском издании-партнере. Также A-s-t-r-a стала галереей-партнером благотворительного аукциона «From Artists to Doctors», организованного фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина, благотворительной организацией «Во благо» и благотворительным фондом «Образ жизни» с целью сбора средств для приобретения ИВЛ, средств защиты для врачей и поддержки художников.
Из‑за неопределенности по поводу второй волны карантина планы на осень и зиму озвучивать сложно. Но мы готовимся к участию в Сosmoscow и, возможно, в одной из ярмарок в рамках Art Basel в Майами в декабре.
Карантин оказался отличной возможностью пересмотреть стратегию развития галереи и отбросить лишнее. Надеюсь, что в скором времени смогу рассказать о новом проекте, над которым сейчас работает наша команда.