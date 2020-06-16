Спектакли в Zoom, на специальном сайте и на листе бумаги: «Афиша Daily» рассказывает, что этим летом можно увидеть на фестивале искусств «Точка доступа».
Эксперимент Милгрэма для эпохи самоизоляции: Zoom-спектакль, в котором один из зрителей может залезть в голову (точнее — в компьютер) актера.
Еще один спектакль-прогулка — только гулять приходится не по городу, а по сайту, собирая историю из рассыпанных по нему осколков.
«Черное зеркало» уже здесь: видеограф Симон Сенн рассказывает о том, как он почувствовал себя женщиной, купив цифровую копию чужого тела и 3D-очки.
Труппа Рижского русского театра переселяется в Zoom и тянет за собой псевдодетективную пьесу Сергея Уханова.
Новая инкарнация перформанса Rimini Protokoll: тут можно позвонить сотруднику кол-центра и увидеть за голосом на том конце линии живого человека.
Мировая премьера (уже после фестиваля его покажут в Дублине и Португалии): экспериментальный спектакль для двух зрителей и одного листа бумаги.
Эксперимент Милгрэма для эпохи самоизоляции: Zoom-спектакль, в котором один из зрителей может залезть в голову (точнее — в компьютер) актера.
Еще один спектакль-прогулка — только гулять приходится не по городу, а по сайту, собирая историю из рассыпанных по нему осколков.
«Черное зеркало» уже здесь: видеограф Симон Сенн рассказывает о том, как он почувствовал себя женщиной, купив цифровую копию чужого тела и 3D-очки.
Труппа Рижского русского театра переселяется в Zoom и тянет за собой псевдодетективную пьесу Сергея Уханова.
Новая инкарнация перформанса Rimini Protokoll: тут можно позвонить сотруднику кол-центра и увидеть за голосом на том конце линии живого человека.
Мировая премьера (уже после фестиваля его покажут в Дублине и Португалии): экспериментальный спектакль для двух зрителей и одного листа бумаги.