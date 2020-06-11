С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» по всей России проходит масштабная модернизация библиотек. Мы выяснили, как они меняются после обновления и что могут предложить читателям в новом формате.

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В цифровом мире традиционные функции библиотек отходят на второй план. Чтобы оставаться востребованными в ситуации, где почти любая книга доступна в электронном виде, библиотеки все чаще берут на себя роль «третьего места» — неформального городского пространства, где люди проводят свободное время.

С учетом этого в России с 2019 года в рамках национального проекта «Культура» началась трансформация библиотечных учреждений по всей стране, от Крайнего Севера до южных регионов. В 2019 году масштабы проекта позволили модернизировать 134 библиотек в 44 российских регионах; на это было выделено 1,1 млрд рублей, большая часть из которых (860 млн р.) — средства федерального бюджета. В 2020 году запланирована модернизация еще 110 муниципальных библиотек из 52 регионов.

При модернизации библиотеки меняется как ее интерьер, так и формат общения между читателями и сотрудниками. Новый дизайн подчинен методическим рекомендациям и модельному стандарту, но жесткого шаблона для изменений при этом нет — каждый регион самостоятельно выбирает новую концепцию, и при ее создании учитывается местная специфика и колорит.

Новый формат активно используют в сельских поселениях и деревнях — именно на них приходится около 70% российских библиотек. Зачастую в глубинке это основной источник качественной информации и заодно важный общественный центр. При этом первые результаты проекта проявились практически сразу же: так, за январь–февраль 2020 года в библиотеки пришло на 29,13% больше людей, чем в аналогичный период прошлого года. В отдельных случаях эти цифры еще выше: в библиотеке № 34 в Челябинской области рост посещаемости составил 545%, в Янишпольской сельской библиотеке в Республике Карелия — 325%, а в Дондуковской модельной сельской библиотеке № 4 — на 130%.

Рассказываем, что представляют собой сейчас модельные библиотеки в разных регионах России.

Боголюбовская поселковая библиотека

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© новаябиблиотека.рф
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Первая библиотека нового типа открылась в поселке Боголюбово Владимирской области. На изменения понадобился год, в течение которого из читальных залов исчезли подвесные потолки, потертая мебель и чрезмерная цветистость. Залы стали светлыми и теперь могут легко трансформироваться: часть стеллажей стоит на подвижных колесиках, и при необходимости их можно раздвинуть, освободив место под мероприятия. Афиша местного лектория отличается разнообразием, какое бывает не в каждой библиотеке крупного города: здесь танцевали вальс в костюмах наполеоновской эпохи, принимали студентов ГИТИСа, а в ближайшем будущем обещают живое выступление казачьего ансамбля и лекцию о письменности на Руси.

Адрес Боголюбовская поселковая библиотека, Владимирская обл., пос. Боголюбово, Ленина, 46

Библиотека семейного чтения в Свердловской области

© новаябиблиотека.рф

Улучшения библиотеки не ограничились ремонтом: фонд библиотеки пополнился новыми книгами, а сотрудники прошли обучение в Российской государственной библиотеке. Статистика посещений говорит сама за себя: после модернизации библиотеку начали посещать на 70% чаще. Кроме того, библиотека разработала новый формат встреч совместно с городским благотворительным фондом «Благо» — «Девичник» для девушек 13–17 лет. За три первых встречи участницы познакомились с фитнес-тренером, стилистом, косметологом, психологом и дизайнером одежды.

Адрес Библиотека семейного чтения, Свердловская обл., г. Березовский, Красных Героев, 7

Юношеская библиотека № 1 в Тольятти

© новаябиблиотека.рф

После обновления фонд библиотеки расширился на 4000 книг. Другим существенным дополнением стали мощные компьютеры и мультимедийная техника. Пространство зонировали таким образом, чтобы разные группы посетителей не мешали друг другу: для этого разделили зоны чтения, общения и обустроили творческую лабораторию, где дети могут создавать фигуры при помощи 3D-ручки, собирать лего-роботов, использовать шлем виртуальной реальности и играть в настольные игры. Зону общения для творческих встреч и концертов создали в формате литературного кафе с мягкими стульями, диванами и лекционной аудиторией. Читательский зал поделен на тихую зону и пространство с компьютерами, где посетители могут воспользоваться электронными ресурсами и виртуальным концертным залом.

Адрес Юношеская библиотека № 1, г. Тольятти, Центральный р-н, Голосова, 20

Афанасьевская центральная районная библиотека

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Библиотека существует более ста лет: ее открыли 9 февраля 1897 года. Она стала первой из модернизированных в 2020 году и совместила функции читательского зала и центра коми-пермяцкой культуры. Перемены позволили расширить фонд документов и информационных ресурсов и, в частности, продолжить создание базы данных по этнической культуре народов Вятки. В будущем здесь планируют записывать истории «Storytelling» и создать медиатеку «Коми-пермяцкие истории» с подкастами. Первых читателей только готовятся принять: из‑за пандемии открытие библиотеки проходило в онлайн-режиме.

Адрес Афанасьевская центральная районная библиотека, Кировская обл., Афанасьевский р-н, дер. Московская, Центральная, 24

Другие проекты

Батуринская сельская библиотека, дер. Новое Батурино

© новаябиблиотека.рф
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Корткеросская библиотека им. М.Н.Лебедева, с. Корткерос

© новаябиблиотека.рф
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Центральная районная библиотека Селивановского района, пос. Красная Горбатка

© новаябиблиотека.рф
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Лидия Федякина, замдиректора департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России:

«Модельные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта «Культура», задают новый стандарт работы учреждений. Происходит активное обновление библиотечной сети России: все чаще библиотеки нового поколения создаются не только за счет федерального бюджета, но и за счет областных средств. Модернизация библиотек в рамках нацпроекта рассчитана на шесть лет, планируется, что к 2025 году по всей стране будет создано не менее 660 модельных библиотек. Интерес регионов к проекту в 2020 году вырос, количество заявок на участие увеличилось на 40%, до 542 штук.

Когда мы вырабатывали новый формат, то анализировали международный и российский опыт. В августе 2019 года мы были на самой главной международной библиотечной конференции — IFLA. Выяснилось, что такой масштабной программы модернизации библиотек нет нигде, и для зарубежных коллег наш проект оказался крайне интересен. При этом практически все библиотекари мира задаются одними и теми же вопросами, находятся в поиске места библиотеки в цифровом мире. Все сходятся на том, что библиотека должна стать проводником человека в информационном потоке, неким гарантом качества получаемой информации, а еще общественной площадкой, местом встреч, дискуссий и самореализации. Кроме того, во всех модельных библиотеках должны быть созданы все условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья».

Если в вашем городе все еще действует режим самоизоляции и библиотеки и другие культурные учреждения закрыты, вы можете читать книги с помощью Национальной электронной библиотеки (НЭБ) — это интернет-ресурс, созданный Минкультом при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов. Чтобы получить доступ, достаточно зайти на сайт. А узнать, какие модельные библиотеки работают в вашем городе, можно тут.