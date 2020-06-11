В цифровом мире традиционные функции библиотек отходят на второй план. Чтобы оставаться востребованными в ситуации, где почти любая книга доступна в электронном виде, библиотеки все чаще берут на себя роль «третьего места» — неформального городского пространства, где люди проводят свободное время.

С учетом этого в России с 2019 года в рамках национального проекта «Культура» началась трансформация библиотечных учреждений по всей стране, от Крайнего Севера до южных регионов. В 2019 году масштабы проекта позволили модернизировать 134 библиотек в 44 российских регионах; на это было выделено 1,1 млрд рублей, большая часть из которых (860 млн р.) — средства федерального бюджета. В 2020 году запланирована модернизация еще 110 муниципальных библиотек из 52 регионов.

При модернизации библиотеки меняется как ее интерьер, так и формат общения между читателями и сотрудниками. Новый дизайн подчинен методическим рекомендациям и модельному стандарту, но жесткого шаблона для изменений при этом нет — каждый регион самостоятельно выбирает новую концепцию, и при ее создании учитывается местная специфика и колорит.

Новый формат активно используют в сельских поселениях и деревнях — именно на них приходится около 70% российских библиотек. Зачастую в глубинке это основной источник качественной информации и заодно важный общественный центр. При этом первые результаты проекта проявились практически сразу же: так, за январь–февраль 2020 года в библиотеки пришло на 29,13% больше людей, чем в аналогичный период прошлого года. В отдельных случаях эти цифры еще выше: в библиотеке № 34 в Челябинской области рост посещаемости составил 545%, в Янишпольской сельской библиотеке в Республике Карелия — 325%, а в Дондуковской модельной сельской библиотеке № 4 — на 130%.

Рассказываем, что представляют собой сейчас модельные библиотеки в разных регионах России.

Боголюбовская поселковая библиотека