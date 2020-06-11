С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» по всей России проходит масштабная модернизация библиотек. Мы выяснили, как они меняются после обновления и что могут предложить читателям в новом формате.
В цифровом мире традиционные функции библиотек отходят на второй план. Чтобы оставаться востребованными в ситуации, где почти любая книга доступна в электронном виде, библиотеки все чаще берут на себя роль «третьего места» — неформального городского пространства, где люди проводят свободное время.
С учетом этого в России с 2019 года в рамках национального проекта «Культура» началась трансформация библиотечных учреждений по всей стране, от Крайнего Севера до южных регионов. В 2019 году масштабы проекта позволили модернизировать 134 библиотек в 44 российских регионах; на это было выделено 1,1 млрд рублей, большая часть из которых (860 млн р.) — средства федерального бюджета. В 2020 году запланирована модернизация еще 110 муниципальных библиотек из 52 регионов.
При модернизации библиотеки меняется как ее интерьер, так и формат общения между читателями и сотрудниками. Новый дизайн подчинен методическим рекомендациям и модельному стандарту, но жесткого шаблона для изменений при этом нет — каждый регион самостоятельно выбирает новую концепцию, и при ее создании учитывается местная специфика и колорит.
Новый формат активно используют в сельских поселениях и деревнях — именно на них приходится около 70% российских библиотек. Зачастую в глубинке это основной источник качественной информации и заодно важный общественный центр. При этом первые результаты проекта проявились практически сразу же: так, за январь–февраль 2020 года в библиотеки пришло на 29,13% больше людей, чем в аналогичный период прошлого года. В отдельных случаях эти цифры еще выше: в библиотеке № 34 в Челябинской области рост посещаемости составил 545%, в Янишпольской сельской библиотеке в Республике Карелия — 325%, а в Дондуковской модельной сельской библиотеке № 4 — на 130%.
Рассказываем, что представляют собой сейчас модельные библиотеки в разных регионах России.
Боголюбовская поселковая библиотека
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Первая библиотека нового типа открылась в поселке Боголюбово Владимирской области. На изменения понадобился год, в течение которого из читальных залов исчезли подвесные потолки, потертая мебель и чрезмерная цветистость. Залы стали светлыми и теперь могут легко трансформироваться: часть стеллажей стоит на подвижных колесиках, и при необходимости их можно раздвинуть, освободив место под мероприятия. Афиша местного лектория отличается разнообразием, какое бывает не в каждой библиотеке крупного города: здесь танцевали вальс в костюмах наполеоновской эпохи, принимали студентов ГИТИСа, а в ближайшем будущем обещают живое выступление казачьего ансамбля и лекцию о письменности на Руси.
Библиотека семейного чтения в Свердловской области
Улучшения библиотеки не ограничились ремонтом: фонд библиотеки пополнился новыми книгами, а сотрудники прошли обучение в Российской государственной библиотеке. Статистика посещений говорит сама за себя: после модернизации библиотеку начали посещать на 70% чаще. Кроме того, библиотека разработала новый формат встреч совместно с городским благотворительным фондом «Благо» — «Девичник» для девушек 13–17 лет. За три первых встречи участницы познакомились с фитнес-тренером, стилистом, косметологом, психологом и дизайнером одежды.
Юношеская библиотека № 1 в Тольятти
После обновления фонд библиотеки расширился на 4000 книг. Другим существенным дополнением стали мощные компьютеры и мультимедийная техника. Пространство зонировали таким образом, чтобы разные группы посетителей не мешали друг другу: для этого разделили зоны чтения, общения и обустроили творческую лабораторию, где дети могут создавать фигуры при помощи 3D-ручки, собирать лего-роботов, использовать шлем виртуальной реальности и играть в настольные игры. Зону общения для творческих встреч и концертов создали в формате литературного кафе с мягкими стульями, диванами и лекционной аудиторией. Читательский зал поделен на тихую зону и пространство с компьютерами, где посетители могут воспользоваться электронными ресурсами и виртуальным концертным залом.
Афанасьевская центральная районная библиотека
Библиотека существует более ста лет: ее открыли 9 февраля 1897 года. Она стала первой из модернизированных в 2020 году и совместила функции читательского зала и центра коми-пермяцкой культуры. Перемены позволили расширить фонд документов и информационных ресурсов и, в частности, продолжить создание базы данных по этнической культуре народов Вятки. В будущем здесь планируют записывать истории «Storytelling» и создать медиатеку «Коми-пермяцкие истории» с подкастами. Первых читателей только готовятся принять: из‑за пандемии открытие библиотеки проходило в онлайн-режиме.
Другие проекты
Батуринская сельская библиотека, дер. Новое Батурино
Корткеросская библиотека им. М.Н.Лебедева, с. Корткерос
Модельная детская библиотека им. Юрия Гагарина, г. Дзержинск
Центральная городская детская библиотека, г. Самара
Центральная районная библиотека Селивановского района, пос. Красная Горбатка
Лидия Федякина, замдиректора департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России:
«Модельные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта «Культура», задают новый стандарт работы учреждений. Происходит активное обновление библиотечной сети России: все чаще библиотеки нового поколения создаются не только за счет федерального бюджета, но и за счет областных средств. Модернизация библиотек в рамках нацпроекта рассчитана на шесть лет, планируется, что к 2025 году по всей стране будет создано не менее 660 модельных библиотек. Интерес регионов к проекту в 2020 году вырос, количество заявок на участие увеличилось на 40%, до 542 штук.
Когда мы вырабатывали новый формат, то анализировали международный и российский опыт. В августе 2019 года мы были на самой главной международной библиотечной конференции — IFLA. Выяснилось, что такой масштабной программы модернизации библиотек нет нигде, и для зарубежных коллег наш проект оказался крайне интересен. При этом практически все библиотекари мира задаются одними и теми же вопросами, находятся в поиске места библиотеки в цифровом мире. Все сходятся на том, что библиотека должна стать проводником человека в информационном потоке, неким гарантом качества получаемой информации, а еще общественной площадкой, местом встреч, дискуссий и самореализации. Кроме того, во всех модельных библиотеках должны быть созданы все условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья».
Если в вашем городе все еще действует режим самоизоляции и библиотеки и другие культурные учреждения закрыты, вы можете читать книги с помощью Национальной электронной библиотеки (НЭБ) — это интернет-ресурс, созданный Минкультом при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов. Чтобы получить доступ, достаточно зайти на сайт. А узнать, какие модельные библиотеки работают в вашем городе, можно тут.