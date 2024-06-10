В работе дизайнера традиционное для Японии трепетное отношение к ручному труду сочетается с инновационными техниками и современным подходом . Каждый головной убор кастомный: создается по меркам клиента и с учетом его пожеланий — по сути, это коллаборация мастера и заказчика. «Я начинаю с того, что снимаю мерки с головы клиента и обсуждаю с ним его стиль и предпочтения. Затем мы вместе выбираем материалы и дизайн. Я тесно сотрудничаю с клиентом на протяжении всего процесса, чтобы убедиться, что он доволен конечным результатом», — рассказывает Курокава.