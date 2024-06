Стал изучать этот образец, искать людей в инстаграме*, которые бы тоже носили этот бренд. А однажды зашел в магазин RRL в Токио, и консультантка узнала мою шляпу и одарила меня комплиментами. Вот так из‑за одной вещи у нас с другим человеком завязались отношения. Это поставило точку в моих поисках себя — я решил заняться изготовлением головных уборов, а слоган появился сам собой: «I want every hat to tell a story»С англ. — «Я хочу, чтобы каждая шляпа рассказывала историю». .