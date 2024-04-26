И дар, и проклятье: где купить лифчик для большой груди и как его подобрать (есть нюансы!)

Девушкам, которым говорят «Повезло, у тебя большая грудьВажный нюанс: представления о большой груди у всех разное — уже начиная с чашки C становится тяжело ходить без поддержки, а ведь бывает E, F, G и даже N.», иногда наоборот хочется услышать слова сочувствия. Потому что от нее постоянно болит спина, а найти бюстгальтер, который снимет нагрузку, и будет при этом еще и красивым — задача повышенной сложности. Некоторые открывают для себя бра-фиттингПроцесс индивидуального подбора бюстгальтера по размеру с учетом особенностей фигуры и формы груди., буквально разделяющий жизнь на «до» и «после»: от подъема груди испытываешь невероятное облегчение, но тяжело смириться с тем, что ты больше не вдохнешь полной грудью, — потому что пояс бралетта, который держит эту тяжесть, предательски сжимает ребра.