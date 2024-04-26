И дар, и проклятье: где купить лифчик для большой груди и как его подобрать (есть нюансы!)

Девушкам, которым говорят «Повезло, у тебя большая грудьВажный нюанс: представления о большой груди у всех разное — уже начиная с чашки C становится тяжело ходить без поддержки, а ведь бывает E, F, G и даже N.», иногда наоборот хочется услышать слова сочувствия. Потому что от нее постоянно болит спина, а найти бюстгальтер, который снимет нагрузку, и будет при этом еще и красивым — задача повышенной сложности. Некоторые открывают для себя бра-фиттингПроцесс индивидуального подбора бюстгальтера по размеру с учетом особенностей фигуры и формы груди., буквально разделяющий жизнь на «до» и «после»: от подъема груди испытываешь невероятное облегчение, но тяжело смириться с тем, что ты больше не вдохнешь полной грудью, — потому что пояс бралетта, который держит эту тяжесть, предательски сжимает ребра.
Выбор чем пожертвовать: осанкой или отсутствием ограничений, девушки должны принимать сами, поэтому в первой части подборки — «обычные» магазины и бренды с относительно большими размерами, во второй — бра-фиттинг студии со специальными моделями и широкой сеткой чашек. В конце текста — аргументы экспертов и советы по выбору бюстгальтера, который держит грудь.
Массмаркет и популярные бренды
belleyou
В ассортименте бренда — комфортные мягкие комплекты без плотных резинок, косточек или перетягивающих тонких бретелей. Вау-поддержки для тяжелой груди ждать не стоит, но если хочется чего‑то легкого, это идеальный вариант. Отдельно хочется отметить топы и топы-бюстье, у которых на спине есть целых три ряда крючков или плотная, достаточно широкая ткань.
Размерная сетка: обхват груди до 116 см.
Cozy and Lazy
Мастера бренда Анастасии Сеситашвили вручную создают комплекты из шелка на механических вязальных машинах. Для размеров от чашки С и больше здесь придумали пару моделей с усиленной поддержкой. Усиленной, конечно, она будет только в сравнении с обыкновенными хлопковыми топами (все-таки корсетное белье с плотными поясами держит намного лучше), но как вариант для комфортной домашней носки подойдет отлично.
Размерная сетка: до 82 см под грудью и до 100 см в обхвате груди.
Le Journal Intime
Бренд делает симпатичные полупрозрачные комплекты из плотной сетки с широкими резинками на поясе и бретелях. Большинство моделей — full cup (то есть практически полностью закрывают грудь), а в чашках по бокам вшита двойная сетка для большей поддержки. Помимо бралеттов, бра на бретелях и бандо на сайте есть раздел с минимайзерами — бюстгалтерами, которые визуально собирают и уменьшают грудь.
Размерная сетка: до 92 см под грудью и до 114 см в обхвате груди, максимальный размер чашки — F.
Yoyuu
Первый сайт из подборки, где бралетты распределены на разделы по степени поддержки. Есть три варианта: легкая, средняя и плотная (последние модели напоминают комфортные полуспортивные топы). Все белье шьют без косточек, а поддержку в основном обеспечивают плотность ткани и ширина пояса и бретелей. Еще одно крутое отличие бренда: на сайте каждый топ показан как минимум на двух моделях с разными фигурами, а в описании даются их параметры, чтобы можно было сопоставить со своими.
Размерная сетка: до 106 см под грудью и до 120 см в обхвате груди.
Incanto
За бельем для особых случаев — сюда. Это один из немногих брендов классического «красивого итальянского белья», где можно отыскать относительно большие размеры (но предупреждаем: поискать придется, чашки D не всегда есть в наличии в офлайн-точках). На сайте все модели представлены в европейских и итальянских размерах — чтобы не запутаться, советуем воспользоваться калькулятором.
Размерная сетка: до 97 см под грудью и до 119 см в обхвате груди, максимальная чашка — 95 °F
Специализированные магазины с услугой бра-фиттинга
Bustclub
Бра-фиттер Лидия Коцюкевич создала свой бренд, когда сама столкнулась с проблемами в выборе бюстгальтера — так появилась марка с одной из самых широких размерных линеек для девушек с большой грудью. Магазин устроен как бутик-салон, а внутри вы не найдете стендов с бельем: все модели бра-фиттеры подбирают индивидуально под ваши размеры и запросы. Отдельно хочется отметить позиционирование: бренд как правило показывает белье на реальных женщинах не модельной внешности, и очень часто можно встретить фигуру, похожую на свою. Белье можно купить на сайте с доставкой или заказать услугу подбора от бра-фиттера: онлайн или в салоне.
Размерная сетка: до 105 см под грудью, максимальная чашка — K
Бюстократия
Бренд-гигант в мире бра-фиттинга с широчайшей размерной сеткой. У «Бюстократии» есть собственное производство, откуда бюстгальтеры забирают в продажу другие шоурумы и бра-фиттеры (в том числе описанные выше), а еще в магазине можно найти редкие зарубежные бренды с большими размерами. Выбор моделей тоже разнообразный: есть гладкое повседневное белье, которое не будет видно под одеждой, будуарное, свадебное, спортивное и даже бюстгальтеры для кормления.
Размерная сетка: до 135 см под грудью, максимальная чашка — L.
Бельевой стайлинг Алины Гизатуллиной
Сестринский салон «Бюстократии», но с акцентом на премиальное белье и зарубежные бренды. Бра-фиттеры студии сопровождают всех клиентов в подборе белья: вы выбираете на сайте модель, оставляете контакты, и дальше с вами связывается консультант, чтобы рассчитать точный размер и оформить заказ. Бра-фиттинг здесь также можно заказать в онлайн и офлайн-форматах, а еще есть услуга подборка бельевого гардероба (как шопинг-стилисты собирают капсулу на сезон, только с бельем на все случаи жизни). Цены здесь выше среднего, зато бренд на сто процентов развеивает миф о том, что бюстгальтеры для большой груди не могут быть красивыми.
Размерная сетка: до 110 см под грудью, максимальная чашка — N.
Почему чаще всего мы неправильно выбираем бюстгальтер
бра-фиттер, основательница Bustclub
«К нам приходят десятки девушек, и почти никто из них не знает свой точный размер. Не всем известно, что за поддержку груди в бюстгальтере отвечает именно пояс — он должен плотно прилегать по всему телу и не задираться на спине (если так происходит, значит, он слишком свободный). А девушки пытаются добиться эффекта поддержки за счет подтягивания бретелей, которые, вообще-то, являются лишь регулировкой роста и не должны брать на себя основной вес груди.
Вторая частая ошибка — выбор размера по реальному обхвату грудной клетки. Дело в том, что пояс должен быть чуть туже, чем ваш обхват. То есть если у вас, допустим, 78 см и чашка С, вам нужно брать не ближайший 80С, а 70 или 75, и с большой долей вероятности размер чашки при этом будет не С, а D или E. Для этого и существуют бра-фиттеры: мы расчитываем размеры по специальным формулам и переводим сантиметры в дюймы под европейскую линейку. Кстати, снимать замеры тоже нужно по-особому: это всегда делается в мягком белье, по выступающим точкам, и при обхвате грудной клетки ленту нужно стягивать плотно.
Поэтому всегда советуют при покупке бюстгальтера застегивать пояс на самый слабый крючок: со временем он растянется от стирки и носки, и перестанет выполнять свою функцию. И еще есть корреляция с размером: чем тяжелее грудь, тем больше нужно вертикальных рядов крючков, и тем плотнее должна быть ткань, из которой он сшит.
Здесь, пожалуй, кроется самая суровая правда: чтобы пояс бюстгальтера держал грудь, он должен быть плотным, а значит, дискомфорта и ощущения некоторого сжатия грудной клетки полностью не избежать — к нему придется привыкнуть».
В этот факт мне настолько не хотелось верить, что я сходила с этим вопросом к еще нескольким бра-фиттерам: стилисты из Бельевой студии Алины Гизатуллиной подтвердили, что пояс и вправду должен немного «теснить». Но обнадежили, что за пару недель носки новый бюстгальтер садится по телу, и становится удобнее.
Если бюстгальтер для большой груди не может быть идеально комфортным, можно ли его не носить или выбирать более свободные модели?
Врач онколог-маммолог, руководитель Практики Хирургии и Онкологии клиники «Чайка»
«Девушкам с большой грудью белье нужно обязательно. Колоссальная нагрузка на спину и шейный отдел может приводить к серьезным нарушениям осанки, особенно если у вас слабый мышечный корсет. Причем это должно быть правильно подобранное белье, которое не жмет, не впивается косточками в подмышки, не врезается тонкими лямками в плечи и, самое главное, снимает нагрузку со спины. А еще важно избегать постоянного контакта кожи груди с грудной клеткой, на которую она условно ложится, потому что мы все потеем, и в этой зоне начинают развиваться бактерии, появляются папилломы. Поэтому я своим пациенткам рекомендую подбирать белье со специалистами».
Такая уж это большая нагрузка для спины? Лучше, чем девушки, которые ее носят каждый день, пожалуй, не ответит никто. Но вот усредненные данные о том, сколько весит женская грудь:
A — около 0,5 кг в сумме для обеих молочных желез
B — 0,5-0,6 кг
C — 0,7-0,8 кг.
D — 0,9-1,1 кг
DD и выше — вес может начинаться от 1,2 кг и увеличиваться в зависимости от размера.
Будет ли большая грудь обвисать быстрее, если не носить бюстгальтер?
Врач онколог-маммолог, руководитель Практики Хирургии и Онкологии клиники «Чайка»
«Нужно смириться с печальным фактом — практически любая грудь с возрастом обвисает из‑за гравитации, и, конечно, тяжелая в первую очередь. Так работает анатомия: молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани (последняя как раз формирует объем). Вся эта ткань заключена в фасцию, как в мешочек, и подвешивается на связку. Как раз-таки естественное изнашивание этой связки и влияет на опускание.
А еще на растяжимость груди влияет множество других факторов: роды, резкие колебания веса, генетика и тургор (плотность тканей). Например, одна моя пациентка пришла с жалобами на растянутую грудь в 20 лет: девушка похудела на 10 килограммов и ее молочные железы из‑за этого опустились».
Бретели при регулировке должны быть достаточно длинными, чтобы не впиваться в плечи. Они берут на себя совсем небольшой процент веса груди, но все же при значительных размерах стоит выбирать более широкие бретели, чтобы даже эта нагрузка распределялась равномерно.
Косточки не должны впиваться в кожу, особенно в подмышки. Если это происходит, значит, у вас слишком маленькая чашка или короткая косточка в ней.
Чашка не должна пережимать грудь и делить каждую пополам, но также не должна быть слишком свободной. Следует проверить, не топорщится ли верхний край чашки.
Пояс обязательно должен быть широким и плотно прилегать ко всему телу, чтобы перемычка спереди не отходила от грудины, а задняя часть не задиралась на спине. Идеальный вариант — когда пояс со всех сторон находится на одной высоте.
Чем больше грудь, тем шире должен быть пояс на спине. Оптимальная высота — три ряда крючков.
Если вы хотите, чтобы пояс прослужил дольше, выбирайте модели, где в длину расположено не три, а четыре или пять крючков. Со временем он будет растягиваться, а вы сможете «перестегивать» его.
Во время примерки бюстгальтера возьмите в руки грудь и приподнимите ее: если часть груди выбивается снизу из‑под пояса, он вам велик.
И, конечно, важно учитывать разные размерные сетки в магазинах — как и с обычной одеждой, лекала могут отличаться, и не все бренды, особенно шоурумы с ручным отшивом белья, придерживаются европейских стандартов. У меня, например, есть бралетт на 80С, и есть модель балконет размером 75FF: разница в чашке составляет целых три шага, и при том оба сидят как надо.