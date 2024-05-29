«Лайм», «карамель» и «весеннее небо»: 5 монохромных образов на весну и лето

Если вы переживаете, что монохромный образ, собранный из вещей одного оттенка, получится слишком вылизанным и нарочито конфетным, разбавьте цвет бланковыми аксессуарами. Например, в качестве основного оттенка можно взять васильково-голубой и дополнить образ белыми или молочными туфлями и сумкой — получится сдержанный монохром с пастельными вкраплениями. А подсказки, как сочетать цвета, ищите вокруг себя: голубое небо с белыми облаками, песчаные дюны и синяя линия моря, малиновое закатное небо и нежная весенняя зелень — все эти сочетания запросто впишутся и в гардероб.