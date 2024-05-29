«Лайм», «карамель» и «весеннее небо»: 5 монохромных образов на весну и лето

Монохром — не изобретение современных дизайнеров, напротив, одеваться в яркую и разноцветную одежду мы активно стали только в ХХ веке, с появлением доступного массового пошива и массмаркета в привычном виде. До этого более принятой практикой было носить однотонные вещи спокойных или природных оттенков.
Сегодня с помощью тотал-лука в одном оттенке дизайнеры умеют создавать и образы в духе прерафаэлитов, и аллюзии на античные статуи, и более чем современные и даже футуристичные луки. Например, черный тотал-лук в духе неофутуризма стал визитной карточкой дизайнера Йодзи Ямамото, Jacquemus навеки вписал в историю модного дома фуксиево-розовый, а The Row из коллекции в коллекцию прославляет асфальтово-серый и песочный монохром.
Чаще всего встречаются полностью монохромные образы. При этом такой лук все же подразумевает некоторую вариативность. Например, образ с несколькими родственными оттенками: травянисто-зеленым, изумрудным и лаймовым — это тоже тотал-лук, причем куда более сложный в создании.
Что делать, если хочется повторить монохромный образ? Начать с любимых оттенков. Оцените, каких цветов в вашем гардеробе больше всего. Если первое место занимает черный, попробуйте составить тотал-лук с ним или переходите к следующему уровню сложности и выберите менее тривиальный цвет. Другие подходящие оттенки — песочный и пудровый, белый, темно-синий и розовый. Этой весной популярен «лайм», не самый уживчивый, но свежий и очень летний оттенок, и цвет сливочного масла.
«Карамель»
Один из самых популярных оттенков сезона — «сливочное масло»: молочно-бежевый с теплым желтоватым подтоном. На втором месте — «карамель», или «капучино»: теплый коричнево-бежевый. Оба оттенка предельно просты в стилизации и станут отличной основной для монохромного образа. Сдержанные цвета можно поддержать классическими силуэтами прямой миди-юбки, свободного тренча и приталенного топа без лишних деталей. Обувь и аксессуары выбирайте родственных расцветок, например с леопардовым принтом, который этой весной тоже бьет все рекорды популярности.
Создать монохромный образ на весну и лето можно, подобрав вещи бренда GLVR. Каждая новая коллекция марки включает в себя шесть оттенков: несколько базовых, самые актуальные в этом сезоне и игривые принты. Осталось только выбрать любимый цвет, чтобы собрать монохромный образ. У GLVR найдутся строгие брюки и жакеты, расслабленные футболки и топы, элегантные платья и тренчи, сумки и ремни.
Лаймовый
Сложный оттенок, про который этой весной вспомнили дизайнеры, фэшн-блогеры и стилисты. Чтобы тотал-лук такого интенсивного цвета не получился перегруженным, выбирайте лаконичные силуэты и не переборщите с аксессуарами. Платье и тренч плюс туфли слингбэки — эффектный, но несложный в стилизации образ, который подойдет для офиса или посиделок с друзьями на веранде. Кстати, на лаймовый отлично наслаиваются другие оттенки зеленого: травянистый, изумрудный и оливковый.
«Весеннее небо»
Если вы переживаете, что монохромный образ, собранный из вещей одного оттенка, получится слишком вылизанным и нарочито конфетным, разбавьте цвет бланковыми аксессуарами. Например, в качестве основного оттенка можно взять васильково-голубой и дополнить образ белыми или молочными туфлями и сумкой — получится сдержанный монохром с пастельными вкраплениями. А подсказки, как сочетать цвета, ищите вокруг себя: голубое небо с белыми облаками, песчаные дюны и синяя линия моря, малиновое закатное небо и нежная весенняя зелень — все эти сочетания запросто впишутся и в гардероб.
«Молочный коктейль»
Хорошая альтернатива классическому тотал-уайту — монохромный образ в мягком кремовом оттенке. Даже повседневные вещи вроде брюк и топа с тренчем будут смотреться элегантно в светлом цвете. Дополнить лук можно белыми слингбэками или более повседневной обувью вроде кед.
Вечная классика
Тотал-блэк — беспроигрышный и всегда уместный вариант. Смотреться такой лук будет не менее эффектно, чем яркий монохром, если выстроить образ вокруг оверсайз-жакета из матовой кожи. Добавьте сюда брюки клеш в духе 70-х, лаконичную сумку и балетки в сеточку — главный хит этой весны — и отправляйтесь хоть в опенспейс, хоть на вечеринку после.