Стиль собачки: 61 полезная и приятная вещь для песиков и их владельцев

Шлейки
Один из главных элементов прогулочной амуниции для песика. Шлейка представляет собой конструкцию из широких лямок, которые располагаются на спине, вокруг плеч и живота питомца. Шлейка подойдет активным собакам, которые гуляют на поводке: во время активных движений она не будет душить питомца или доставлять ему дискомфорт. Ошейник же крепится только вокруг шеи, при натягивании поводка он создает трение и может даже душить собаку.
Шлейки тоже бывают разными, самые лучшие — анатомические, с широкими стропами, которые не сковывают движений питомца, не давят и не натирают.
Ошейники и поводки
Ошейник — скорее стильный элемент экипировки пса, нежели функциональный: если питомец любит поактивничать на прогулке, поводок лучше крепить за шлейку. Тем не менее, если собака никогда не тянет поводок и чинно прогуливается возле вашей ноги, от шлейки можно отказаться в пользу ошейника.
А еще многие собаковладельцы крепят на ошейник адресники или метки вроде AirTag, которые помогут найти животное, если оно вдруг потеряется. И, конечно, не забываем про ошейники от блох и клещей — уродливые с виду, но необходимые питомцу в теплое время года.
Адресники
Один из самых важных элементов амуниции питомца. Адресник представляет собой жетон с контактами собаковладельца, именем питомца и любой другой важной информацией. По этим данным можно будет найти хозяев, если песик убежит (увы, от этого не застрахованы даже обладатели самых спокойных и послушных собак).
Сделать нужную гравировку на адреснике можно в любом зоомагазине. А носить этот аксессуар питомцу стоит с первых дней вашей совместной жизни, не снимая.
Толстовки, свитеры и попоны
Вопрос о том, стоит ли наряжать питомца в модные шмотки, спорный. Некоторым собакам это может не доставлять никакого неудобства, другие же одеваются неохотно и предпочитают гулять налегке. Поэтому выбирая костюм для собаки важнее всего думать о ее комфорте. Например, небольшим собакам и песикам с тонкой шерсткой (или вовсе без нее) в холодное время года не помешают свитеры, толстовки и попоны. А маламут или хаски, скорее всего, воспримет такую заботу с недоумением — плотная шерсть и густой подшерсток греют питомца даже в морозы.
Непромокаемые комбинезоны
В отличие от декоративных свитерочков и худи функциональная одежда для прогулок собакам некоторых пород действительно нужна. Например, в слякоть и дождь непромокаемые комбинезоны и попоны пригодятся таксам, корги и другим коротколапикам — так после каждой прогулки не придется мыться полностью. Для собак с длинной и кудрявой шерстью дождевики тоже не будут лишними — чтобы подолгу не сохнуть и не вытираться после прогулки.
Зимняя одежда
Зимой, когда температура на улице опускается ниже ноля, некоторые собаки могут мерзнуть на прогулке. Как правило, холода не страшны псам больших размеров и шерстистых пород, а вот таксы, джек-расселы, карликовые пинчеры, чихуахуа, тои и другие представители некрупных собак могут зябнуть, поджимать лапы и вовсе отказываться от прогулок. Поэтому советуем не игнорировать зимнюю одежду — утепленные комбинезоны, попоны и куртки.
Обувь
Тоже сугубо функциональный предмет — обувь защищает лапки от луж и реагентов. Последние могут вызывать у животных аллергию и раздражение, поэтому зимой без ботинок по тротуарам лучше не ходить. Ну а если питомец настроен против обуви и категорически отказывается ее носить, лапки можно смазывать специальным воском — он тоже бережет их подушечки от реагентов.
Игрушки и аксессуары
Игрушки любят как щенки, так и взрослые питомцы. Одним нравятся пищалки и грызлики, другие предпочитают бегать за мячиком или теребить мягкие веревочки. Кроме обычных игрушек бывают развивающие (все как у детей): чтобы получить лакомство, питомцу надо особым образом повернуть подвижные элементы или раскрутить игрушку.
Лежаки и матрасы
Дома у питомца обязательно должно быть свое место — даже если большую часть времени собака проводит на диване или растянувшись на ковре. Иногда животным необходимо уединиться и занять свой уголок — такой, где никто, кроме них, не бывает. Поэтому лежак, мягкий матрасик или обычную человеческую подушку лучше всего положить в тихой части квартиры, не на проходе, не в детской и не на кухне. Хорошо, если у питомца будет достаточный обзор, чтобы он мог наблюдать из своего укрытия за хозяевами: это добавляет животным ощущения безопасности и предсказуемости.
Для автомобиля
Поездки на автомобиле, с одной стороны, привычная рутина для многих питомцев. А с другой — здесь тоже должны быть свои правила и техника безопасности. Чтобы собаке было комфортно на заднем сиденье, а машину не приходилось чистить от шерсти после каждой поездки, можно закрепить автогамак. А зафиксировать питомца на месте, чтобы он не носился по всей машине и не травмировался при резком торможении, поможет ремень безопасности (все как у людей!).
Аксессуары для долгих прогулок
По правилам безопасности в городе с собакой стоит гулять на поводке: узкие тротуары и шумный город с проезжей частью — не самое спокойное место. Но, конечно, в некоторых местах питомца можно отпустить и позволить ему вволю порезвиться с другими псами. Для долгих прогулок помимо привычной амуниции (поводок, ошейник или шлейка) пригодятся походная миска или складная бутылка для воды и сумочка для лакомств. И не забывайте про то, что за питомцем стоит убирать!
Для гордых собаковладельцев
Если уходя из дома без питомца вы все равно хотите нести в массы знание о вашей любви к собакам, обратите внимание на соответствующую униформу. Можно ограничиться сумочкой для лакомств, закрепленной на карабине, или ремнем, напоминающим шлейку любимого питомца. Или играйте по-крупному и надевайте футболку с собаками. Такие есть хоть в массмаркете, хоть у дорогих марок вроде Collina Strada.