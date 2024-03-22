Красивые вещи

Стиль собачки: 61 полезная и приятная вещь для песиков и их владельцев

Сегодня в 17:23
Настоящие собачники не скупятся на экипировку и лакомства для питомца: словами он вам спасибо не скажет, но будет очень благодарен. А еще правильно подобранная амуниция, функциональная одежда и полезные мелочи — залог безопасности и хорошего самочувствия вашего собакена. В этой подборке — все самое красивое и нужное вашему псу (и вам!).

Шлейки

Один из главных элементов прогулочной амуниции для песика. Шлейка представляет собой конструкцию из широких лямок, которые располагаются на спине, вокруг плеч и живота питомца. Шлейка подойдет активным собакам, которые гуляют на поводке: во время активных движений она не будет душить питомца или доставлять ему дискомфорт. Ошейник же крепится только вокруг шеи, при натягивании поводка он создает трение и может даже душить собаку.

Шлейки тоже бывают разными, самые лучшие — анатомические, с широкими стропами, которые не сковывают движений питомца, не давят и не натирают.

Шлейка Wolee
2990 р.
Шлейка Staya
3190 р.
Шлейка Hunting Pony
5200 р.
Шлейка Zee Dog
3800 р.
Шлейка «Шарик»
2700 р.

Ошейники и поводки

Ошейник — скорее стильный элемент экипировки пса, нежели функциональный: если питомец любит поактивничать на прогулке, поводок лучше крепить за шлейку. Тем не менее, если собака никогда не тянет поводок и чинно прогуливается возле вашей ноги, от шлейки можно отказаться в пользу ошейника.

А еще многие собаковладельцы крепят на ошейник адресники или метки вроде AirTag, которые помогут найти животное, если оно вдруг потеряется. И, конечно, не забываем про ошейники от блох и клещей — уродливые с виду, но необходимые питомцу в теплое время года.

Поводок Sporty & Rich
8470 р.
Рулетка Flexi
2300 р.
Ошейник Prada
36 000 р.
Поводок «Шарик»
2200 р.
GPS-ошейник Petsee
4266 р.

Адресники

Один из самых важных элементов амуниции питомца. Адресник представляет собой жетон с контактами собаковладельца, именем питомца и любой другой важной информацией. По этим данным можно будет найти хозяев, если песик убежит (увы, от этого не застрахованы даже обладатели самых спокойных и послушных собак).

Сделать нужную гравировку на адреснике можно в любом зоомагазине. А носить этот аксессуар питомцу стоит с первых дней вашей совместной жизни, не снимая.

Адресник «Шарик»
1300 р.
Цифровой адресник Tappi
473 р.
Метка Samsung Galaxy
4002 р.
Адресник
1047 р.
Шнурок для адресника Rurri
259 р.
Адресник Staya
1190 р.

Толстовки, свитеры и попоны

Вопрос о том, стоит ли наряжать питомца в модные шмотки, спорный. Некоторым собакам это может не доставлять никакого неудобства, другие же одеваются неохотно и предпочитают гулять налегке. Поэтому выбирая костюм для собаки важнее всего думать о ее комфорте. Например, небольшим собакам и песикам с тонкой шерсткой (или вовсе без нее) в холодное время года не помешают свитеры, толстовки и попоны. А маламут или хаски, скорее всего, воспримет такую заботу с недоумением — плотная шерсть и густой подшерсток греют питомца даже в морозы.

Худи Zarina
1199 р.
Свитер Lion Pets
2600 р.
Tappi
2550 р.
Куртка Petmax
785 р.
Флисовый комбинезон «Шарик»
1200 р.
Худи Chudiki
3500 р.

Непромокаемые комбинезоны

В отличие от декоративных свитерочков и худи функциональная одежда для прогулок собакам некоторых пород действительно нужна. Например, в слякоть и дождь непромокаемые комбинезоны и попоны пригодятся таксам, корги и другим коротколапикам — так после каждой прогулки не придется мыться полностью. Для собак с длинной и кудрявой шерстью дождевики тоже не будут лишними — чтобы подолгу не сохнуть и не вытираться после прогулки.

Дождевик Rungo
2299 р.
Дождевик Hunting Pony
6190 р.
Комбинезон Osso
от 715 р.
Дождевик Rukka
5040 р.
Комбинезон «Мохнатые ушки»
1250 рублей

Зимняя одежда

Зимой, когда температура на улице опускается ниже ноля, некоторые собаки могут мерзнуть на прогулке. Как правило, холода не страшны псам больших размеров и шерстистых пород, а вот таксы, джек-расселы, карликовые пинчеры, чихуахуа, тои и другие представители некрупных собак могут зябнуть, поджимать лапы и вовсе отказываться от прогулок. Поэтому советуем не игнорировать зимнюю одежду — утепленные комбинезоны, попоны и куртки.

Комбинезон Puppia
6000 р.
Шапка Rungo
599 р.
Комбинезон «Зоозавр»
599 р.
Жилетка Lelap
1140 р.
Комбинезон Pifpaf Dog
986 р.

Обувь

Тоже сугубо функциональный предмет — обувь защищает лапки от луж и реагентов. Последние могут вызывать у животных аллергию и раздражение, поэтому зимой без ботинок по тротуарам лучше не ходить. Ну а если питомец настроен против обуви и категорически отказывается ее носить, лапки можно смазывать специальным воском — он тоже бережет их подушечки от реагентов.

Непромокаемые ботинки «Грызлики»
485 р.
Ботинки Triol
1236 р.
Термообувь Rukka
2870 р.
Воск для лап Jin
265 р.

Игрушки и аксессуары

Игрушки любят как щенки, так и взрослые питомцы. Одним нравятся пищалки и грызлики, другие предпочитают бегать за мячиком или теребить мягкие веревочки. Кроме обычных игрушек бывают развивающие (все как у детей): чтобы получить лакомство, питомцу надо особым образом повернуть подвижные элементы или раскрутить игрушку.

Игрушка Zee Dog
1900 р.
Игрушка Zarina
399 р.
Игрушка Gigwi
500 р.
Нюхательный коврик
1 698 р.
Интерактивная игрушка Nina Ottosson
4000 р.
Умная миска Xiaomi
2560 р.

Лежаки и матрасы

Дома у питомца обязательно должно быть свое место — даже если большую часть времени собака проводит на диване или растянувшись на ковре. Иногда животным необходимо уединиться и занять свой уголок — такой, где никто, кроме них, не бывает. Поэтому лежак, мягкий матрасик или обычную человеческую подушку лучше всего положить в тихой части квартиры, не на проходе, не в детской и не на кухне. Хорошо, если у питомца будет достаточный обзор, чтобы он мог наблюдать из своего укрытия за хозяевами: это добавляет животным ощущения безопасности и предсказуемости.

Переносной лежак «Шарик»
4500 р.
Лежак Eco-Forms
4530 р.
Домик
1306 р.
Лежак Rurri
1399 р.

Для автомобиля

Поездки на автомобиле, с одной стороны, привычная рутина для многих питомцев. А с другой — здесь тоже должны быть свои правила и техника безопасности. Чтобы собаке было комфортно на заднем сиденье, а машину не приходилось чистить от шерсти после каждой поездки, можно закрепить автогамак. А зафиксировать питомца на месте, чтобы он не носился по всей машине и не травмировался при резком торможении, поможет ремень безопасности (все как у людей!).

Гамак в автомобиль «Шарик»
5800 р.
Ремень безопасности Ferplast
1660 р.
Автокресло Rachel Wow
5700 р.
Ремень безопасности «Шарик»
1700 р.

Аксессуары для долгих прогулок

По правилам безопасности в городе с собакой стоит гулять на поводке: узкие тротуары и шумный город с проезжей частью — не самое спокойное место. Но, конечно, в некоторых местах питомца можно отпустить и позволить ему вволю порезвиться с другими псами. Для долгих прогулок помимо привычной амуниции (поводок, ошейник или шлейка) пригодятся походная миска или складная бутылка для воды и сумочка для лакомств. И не забывайте про то, что за питомцем стоит убирать!

Походная миска Zarina
599 р.
Сумочка для лакомств Tappi
444 р.
Холдер для пакетов «Шарик»
800 р.
Пенка для мытья лап после прогулок Levrana
390 р.
Прогулочная бутылка Petkit
2000 р.

Для гордых собаковладельцев

Если уходя из дома без питомца вы все равно хотите нести в массы знание о вашей любви к собакам, обратите внимание на соответствующую униформу. Можно ограничиться сумочкой для лакомств, закрепленной на карабине, или ремнем, напоминающим шлейку любимого питомца. Или играйте по-крупному и надевайте футболку с собаками. Такие есть хоть в массмаркете, хоть у дорогих марок вроде Collina Strada.

Футболка Underdog
3500 р.
Ремень Staya
3090 р.
Футболка Carhartt WIP
7490 р.
Футболка Collina Strada
6720 р.
Футболка Sela
799 р.
Футболка Obey
5690 р.
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