Стиль собачки: 61 полезная и приятная вещь для песиков и их владельцев

Дома у питомца обязательно должно быть свое место — даже если большую часть времени собака проводит на диване или растянувшись на ковре. Иногда животным необходимо уединиться и занять свой уголок — такой, где никто, кроме них, не бывает. Поэтому лежак, мягкий матрасик или обычную человеческую подушку лучше всего положить в тихой части квартиры, не на проходе, не в детской и не на кухне. Хорошо, если у питомца будет достаточный обзор, чтобы он мог наблюдать из своего укрытия за хозяевами: это добавляет животным ощущения безопасности и предсказуемости.