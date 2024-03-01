Слоган российского бренда — Dramatic, Sarcastic, Teen Spirit. И это кольцо полностью ему соответствует.
Позолоченное кольцо с тузами. Масть у этих карт — черви.
Милое украшение нарочито несовершенной формы с красиво переливающимся опалитом.
Минималистичную булавку-моносерьгу можно использовать и как брошку, и как подвеску на цепочку, и как украшение для волос.
Фишка бренда — непосредственность и эстетика 90-х. Это проявляется и в их украшениях: например, ироничном браслете с буквами S и R и баскетбольным мячом.
Украшения с массивными подвесками, вдохновленными не то небом, не то плиткой из открытых бассейнов.
Милый аксессуар для тех, кто любит мармелад, мишек и мармеладных мишек.
Лаконичный браслет в лучших традициях Avgvst — красивый, аккуратный и не привлекающий внимание.
Помимо дорогостоящих украшений, у бренда можно найти и более доступные позиции — вроде такого браслета из нити с декором из серебра.
Подвеска в виде фишки из казино Лас-Вегаса. Ставка на эффектность принята.
Красивый кулон в виде фасолинки, который можно носить как на цепочке, так и на карабине — в качестве брелока.
Аккуратный и небольшой лабрет для тех, кто давно мечтает о пирсинге, но никак не может на него решиться.
Комбинация жемчуга, бисера и шутливой надписи — рецепт идеального ожерелья в представлении бренда.
Брошь с видоизмененным символом пацифик — одним из главных мотивов в коллекциях украшений и аксессуаров японской марки.
Рубленый кафф неидеальной формы, который идеально соответствует названию бренда.