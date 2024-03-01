Красивые вещи

15украшений, которые станут отличным подарком на 8 Марта

Сегодня в 17:29
Собрали самые милые и эстетичные варианты ювелирных подарков: от ироничных сережек в виде мармеладных мишек и золотых цепочных браслетов до необычных кулонов и серьезных колец неидеальной формы.
Кольцо LevashovaElagina

Слоган российского бренда — Dramatic, Sarcastic, Teen Spirit. И это кольцо полностью ему соответствует.

Цена
14 200 р.
Кольцо Fjord

Позолоченное кольцо с тузами. Масть у этих карт — черви.

Цена
5600 р.
Кольцо Other Objects

Милое украшение нарочито несовершенной формы с красиво переливающимся опалитом.

Цена
5400 р.
Моносерьга Other Objects

Минималистичную булавку-моносерьгу можно использовать и как брошку, и как подвеску на цепочку, и как украшение для волос.

Цена
3900 р.
Браслет Sporty&Rich

Фишка бренда — непосредственность и эстетика 90-х. Это проявляется и в их украшениях: например, ироничном браслете с буквами S и R и баскетбольным мячом.

Цена
4720 р.
Серьги Kotlo Studio

Украшения с массивными подвесками, вдохновленными не то небом, не то плиткой из открытых бассейнов.

Цена
6200 р.
Моносерьга Maniovich AM

Милый аксессуар для тех, кто любит мармелад, мишек и мармеладных мишек.

Цена
2100 р.
Браслет Avgvst

Лаконичный браслет в лучших традициях Avgvst — красивый, аккуратный и не привлекающий внимание.

Цена
5500 р.
Браслет Anna Maslovskaya

Помимо дорогостоящих украшений, у бренда можно найти и более доступные позиции — вроде такого браслета из нити с декором из серебра.

Цена
5100 р.
Кулон LevashovaElagina

Подвеска в виде фишки из казино Лас-Вегаса. Ставка на эффектность принята.

Цена
14 000 р.
Подвеска Bean Jewellry

Красивый кулон в виде фасолинки, который можно носить как на цепочке, так и на карабине — в качестве брелока.

Цена
7500 р.
Лабрет Avgvst

Аккуратный и небольшой лабрет для тех, кто давно мечтает о пирсинге, но никак не может на него решиться.

Цена
16 800 р.
Ожерелье Sporty & Rich

Комбинация жемчуга, бисера и шутливой надписи — рецепт идеального ожерелья в представлении бренда.

Цена
5970 р.
Брошь Needles

Брошь с видоизмененным символом пацифик — одним из главных мотивов в коллекциях украшений и аксессуаров японской марки.

Цена
5950 р.
Кафф Free Form Jewelry

Рубленый кафф неидеальной формы, который идеально соответствует названию бренда.

Цена
2500 р.
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