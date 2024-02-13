Как получить миллион бонусов за онлайн-шопинг

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет запускает акцию «Розыгрыш на миллион», которая пройдет с 12 февраля по 12 марта 2024 года. В течение четырех недель компания разыграет тот самый фен-стайлер для волос, игровую консоль и смартфон, а также главный приз — один миллион бонусов СберСпасибо.