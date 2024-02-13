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Как получить миллион бонусов за онлайн-шопинг

Афиша Daily
Сегодня в 15:34
Фото: Nataliya Vaitkevich/Pexels
В течение месяца пользователи СберМаркета смогут выиграть технологичные призы: тот самый фен-стайлер для волос, игровую консоль и смартфон — или даже получить миллион бонусов СберСпасибо на следующие покупки.
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Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет запускает акцию «Розыгрыш на миллион», которая пройдет с 12 февраля по 12 марта 2024 года. В течение четырех недель компания разыграет тот самый фен-стайлер для волос, игровую консоль и смартфон, а также главный приз — один миллион бонусов СберСпасибо.

В розыгрыше смогут поучаствовать пользователи, совершившие четыре заказа на сумму от 2500 рублей после вычета промокода и бонусов. Им необходимо зарегистрироваться на странице акции: ввести номер телефона и имя пользователя, к которому привязан аккаунт СберМаркета.

За время акции можно получить два приза — главный и один из еженедельных. Счастливчиков выберут случайным образом среди тех, кто выполнил все условия.

Результаты будут публиковать каждый понедельник в телеграм-канале СберМаркета: 19 февраля, 26 февраля, 4 марта и 11 марта. Обладателя миллиона бонусов объявят там же до 10 апреля. Победители получат свои призы в течение 14 дней после завершения акции.

Рекламодатель: ООО «ИНСТАМАРТ СЕРВИС». ОГРН: 118746494980, 115035, Москва, Замоскворечье, Садовническая, 9а, этаж 5, помещение 1, комната 1 Общий срок проведения акции: 12.02.24–10.04.24 (по московскому времени) Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на на сайте sbermarket.ru. Услуги по программе СберСпасибо оказывает АО «ЦПЛ» по поручению ПАО Сбербанк
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