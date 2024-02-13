Как получить миллион бонусов за онлайн-шопинг

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет запускает акцию «Розыгрыш на миллион», которая пройдет с 12 февраля по 12 марта 2024 года. В течение четырех недель компания разыграет тот самый фен-стайлер для волос, игровую консоль и смартфон, а также главный приз — один миллион бонусов СберСпасибо.
В розыгрыше смогут поучаствовать пользователи, совершившие четыре заказа на сумму от 2500 рублей после вычета промокода и бонусов. Им необходимо зарегистрироваться на странице акции: ввести номер телефона и имя пользователя, к которому привязан аккаунт СберМаркета.
За время акции можно получить два приза — главный и один из еженедельных. Счастливчиков выберут случайным образом среди тех, кто выполнил все условия.
Результаты будут публиковать каждый понедельник в телеграм-канале СберМаркета: 19 февраля, 26 февраля, 4 марта и 11 марта. Обладателя миллиона бонусов объявят там же до 10 апреля. Победители получат свои призы в течение 14 дней после завершения акции.