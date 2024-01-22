С чем носить цветные колготки в 2024 году: 7 идей на любой вкус

Цветные колготки остаются с нами и в 2024 году — на это прозрачно намекают весенние и осенние коллекции Missoni, Vivienne Westwood, Rochas и других брендов. Актуальны как матовые однотонные модели всех оттенков, так и сверкающие колготки с проблесками люрекса, игривые ажурные, с ретроузорами или геометрическими принтами. Ну а красные колготки и вовсе вырвались в абсолютные лидеры, заполонив собой рилсы.
Металлик плюс красный матовый
Если красные колготки еще не успели набить вам оскомину или заветная пара давно ждет своего часа в ящике с носками, попробуйте добавить к самому популярному оттенку металлик. Например, серебристые миди-юбку и жакет. Футуристичное комбо выглядит свежо и в меру броско: незамеченным такой образ точно не останется. Стоит ли говорить, что металлик-оттенки — еще один ключевой тренд приближающейся весны.
Цветное кружево и офискор
Если классические кружевные колготки кажутся слишком будуарными и игривыми, попробуйте заменить их цветным плетением — например, пастельных оттенков или все тем же ультимативным алым. Хорошо работает здесь игра на контрастах: кружево можно дополнить строгим оверсайз-жакетом, тонкой водолазкой и юбкой-карандашом — в общем, классической офисной базой.
Белые плюс трикотаж
Белые и молочные колготки выглядят по-хорошему старомодно, поэтому предлагаем играть в уютное ретро: доставайте к ним любимый трикотажный костюм и заворачивайтесь в пушистый свитер. Хорошо впишется в такой образ пушистая макси-юбка (самую уютную ищите у Choux), фактурный кардиган, балаклава и объемное пальто с варежками на резинке. На ноги — угги или мунбуты. Главное, чтобы было тепло и удобно.
Яйцо дрозда и коричневая кожа
На пятки алому наступает матовый голубой с нотками бирюзы — цвет яйца дрозда. Приглушенный молочно-синий хорошо сочетается с большинством оттенков, но интереснее всего будет смотреться с горчичным или шоколадно-коричневым. Контрастная фактура — например, глянцевая кожа плюс матовый голубой — добавят образу изюминку.
В мушку плюс прозрачное
Колготки в мушку или со стрелками — этакий ретрофетиш, который сегодня выглядит скорее невинно и в меру богемно. Добавьте сюда полупрозрачную юбку — главный хит 2024 года — и размашистый жакет, и получите готовый образ из весенне-летнего показа Carven.
Пастель и пайетки
Если пайетки не успели приесться за праздники, самое время подружить их с вполне повседневными вещами — например, фактурными свитерами, длинноворсыми кардиганами или свитшотами. А для тепла — колготки пастельных оттенков, матовые, как было модно в шестидесятые, или в рубчик.
Трусы на выход и макси-блеск
Плотные колготки с эффектным проблеском люрекса и стразами меньше всего хочется прятать под одеждой — тем более что многие модели на 100–150 ден больше напоминают легинсы. Поэтому лучшая компания для сверкающей пары — парадные трусы, вроде тех, что мелькают в последних коллекциях Miu Miu (тоже с цветными колготками, заметим). А также можно рассмотреть в красивом стайлинге Choux и Mango — здесь трусы встроены в прозрачную юбку. Уравновесить легкомысленный низ поможет объемный верх — жакет, рабочая куртка, свитер фактурной вязки, кардиган или любимая толстовка.
Недорогая итальянская марка белья и колготок быстрее всех реагирует на новые тенденции: здесь можно найти матовые плотные модели насыщенных оттенков и пастельные полупрозрачные колготки, цветное кружево, версии со стрелками и мушками, бантами и леопардовым принтом. Наш фаворит — кружевной макси-костюм в облипку.
Совсем молодая локальная марка бьет точно по трендам — и выпускает цветные колготки по умеренным ценам. Восхищаемся стайлингом (большую часть образов немедленно хочется повторить) и разнообразием сложных оттенков. Например, у Radvga есть сливовые и дымчато-голубые, баклажановые и молочно-белые колготки.
Дорогая будуарная марка родом из Австрии делает серьезное нижнее белье для львиц и императриц, комфортные базовые комплекты, купальники, чулки и колготки. Примечательна как основная коллекция — в ней и неубиваемые базовые колготки, и цветное кружево и матовыми пастельными оттенками, — так и коллаборации. Сейчас у Wolford можно застать совместную коллекцию с Simkhai, а в ней — полупрозрачный узорчатый комбинезон с колготками в духе настоящей доминатрикс.
Еще одна недорогая итальянская марка, у которой стоит искать одежду для дома, пижамы, нижнее белье разной степени комфортности и колготки с носками. Есть матовые цветные модели, однотонная база, сеточка разных оттенков, кружево, стрелки и мушки — в общем, полный набор.
В отсутствии H&M Gloria Jeans удалось прочно обосноваться в нише максимально бюджетного массмаркета. Выбор колготок у российской марки скромнее, чем у шведского собрата, но и здесь можно найти недорогие модели в мушку, нежно-розового или игривого сиреневатого оттенка.
Дорогая немецкая марка с вековой историей выпускает кашемировые носки, премиальные колготки с чулками, немного одежды и даже линейку термобелья. Колготки стоят дороже среднего, но и служат дольше массмаркет-моделей. А еще у Falke можно найти цветные модели, необычное кружево, узорчатые колготки и просто очень плотные зимние версии.