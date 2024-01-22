С чем носить цветные колготки в 2024 году: 7 идей на любой вкус

Плотные колготки с эффектным проблеском люрекса и стразами меньше всего хочется прятать под одеждой — тем более что многие модели на 100–150 ден больше напоминают легинсы. Поэтому лучшая компания для сверкающей пары — парадные трусы, вроде тех, что мелькают в последних коллекциях Miu Miu (тоже с цветными колготками, заметим). А также можно рассмотреть в красивом стайлинге Choux и Mango — здесь трусы встроены в прозрачную юбку. Уравновесить легкомысленный низ поможет объемный верх — жакет, рабочая куртка, свитер фактурной вязки, кардиган или любимая толстовка.