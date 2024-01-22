Стилек

С чем носить цветные колготки в 2024 году: 7 идей на любой вкус

Таня Решетник
Сегодня в 19:14
От офискора до кожи и пайеток: рассказываем, с чем носить цветные колготки так, чтобы это выглядело стильно.

Цветные колготки остаются с нами и в 2024 году — на это прозрачно намекают весенние и осенние коллекции Missoni, Vivienne Westwood, Rochas и других брендов. Актуальны как матовые однотонные модели всех оттенков, так и сверкающие колготки с проблесками люрекса, игривые ажурные, с ретроузорами или геометрическими принтами. Ну а красные колготки и вовсе вырвались в абсолютные лидеры, заполонив собой рилсы.

Металлик плюс красный матовый

Если красные колготки еще не успели набить вам оскомину или заветная пара давно ждет своего часа в ящике с носками, попробуйте добавить к самому популярному оттенку металлик. Например, серебристые миди-юбку и жакет. Футуристичное комбо выглядит свежо и в меру броско: незамеченным такой образ точно не останется. Стоит ли говорить, что металлик-оттенки — еще один ключевой тренд приближающейся весны.

Calzedonia
799 р.
Studio 29
19 900 р.
Lime
2299 р.
Studio 29
12 900 р.
Age of Innocence
33 800 р.

Цветное кружево и офискор

Если классические кружевные колготки кажутся слишком будуарными и игривыми, попробуйте заменить их цветным плетением — например, пастельных оттенков или все тем же ультимативным алым. Хорошо работает здесь игра на контрастах: кружево можно дополнить строгим оверсайз-жакетом, тонкой водолазкой и юбкой-карандашом — в общем, классической офисной базой.

Tezenis
899 р.
Benetton
13 999 р.
Befree
2599 р.
Benetton
7999 р.
«Эконика»
30 990 р.

Белые плюс трикотаж

Белые и молочные колготки выглядят по-хорошему старомодно, поэтому предлагаем играть в уютное ретро: доставайте к ним любимый трикотажный костюм и заворачивайтесь в пушистый свитер. Хорошо впишется в такой образ пушистая макси-юбка (самую уютную ищите у Choux), фактурный кардиган, балаклава и объемное пальто с варежками на резинке. На ноги — угги или мунбуты. Главное, чтобы было тепло и удобно.

Wolford
12 900 р.
Studio 29
4900 р.
Inuikii
34 200 р.
12 Storeez
14 980 р.
Lime
5999 р.

Яйцо дрозда и коричневая кожа

На пятки алому наступает матовый голубой с нотками бирюзы — цвет яйца дрозда. Приглушенный молочно-синий хорошо сочетается с большинством оттенков, но интереснее всего будет смотреться с горчичным или шоколадно-коричневым. Контрастная фактура — например, глянцевая кожа плюс матовый голубой — добавят образу изюминку.

Radvga
1700 р.
Mango
54 999 р.
Lime
2799 р.
Befree
2249 р.
Hereu
45 000 р.

В мушку плюс прозрачное

Колготки в мушку или со стрелками — этакий ретрофетиш, который сегодня выглядит скорее невинно и в меру богемно. Добавьте сюда полупрозрачную юбку — главный хит 2024 года — и размашистый жакет, и получите готовый образ из весенне-летнего показа Carven.

Benetton
9999 р.
BeFree
799 р.
Calzedonia
1299 р.
Mango
8999 р.
12 Storeez
16 980 р.

Пастель и пайетки

Если пайетки не успели приесться за праздники, самое время подружить их с вполне повседневными вещами — например, фактурными свитерами, длинноворсыми кардиганами или свитшотами. А для тепла — колготки пастельных оттенков, матовые, как было модно в шестидесятые, или в рубчик.

Napoletano
479 р.
Benetton
12 999 р.
Sporty & Rich
17 650 р.
Befree
3299 р.

Трусы на выход и макси-блеск

Плотные колготки с эффектным проблеском люрекса и стразами меньше всего хочется прятать под одеждой — тем более что многие модели на 100–150 ден больше напоминают легинсы. Поэтому лучшая компания для сверкающей пары — парадные трусы, вроде тех, что мелькают в последних коллекциях Miu Miu (тоже с цветными колготками, заметим). А также можно рассмотреть в красивом стайлинге Choux и Mango — здесь трусы встроены в прозрачную юбку. Уравновесить легкомысленный низ поможет объемный верх — жакет, рабочая куртка, свитер фактурной вязки, кардиган или любимая толстовка.

Falke
3860 р.
BeFree
1199 р.
Mango
12 999 р.
Studio 29
16 900 р.
Mango
22 999 р.

Где покупать цветные колготки

Calzedonia

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Недорогая итальянская марка белья и колготок быстрее всех реагирует на новые тенденции: здесь можно найти матовые плотные модели насыщенных оттенков и пастельные полупрозрачные колготки, цветное кружево, версии со стрелками и мушками, бантами и леопардовым принтом. Наш фаворит — кружевной макси-костюм в облипку.

Radvga

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Совсем молодая локальная марка бьет точно по трендам — и выпускает цветные колготки по умеренным ценам. Восхищаемся стайлингом (большую часть образов немедленно хочется повторить) и разнообразием сложных оттенков. Например, у Radvga есть сливовые и дымчато-голубые, баклажановые и молочно-белые колготки.

Wolford

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Дорогая будуарная марка родом из Австрии делает серьезное нижнее белье для львиц и императриц, комфортные базовые комплекты, купальники, чулки и колготки. Примечательна как основная коллекция — в ней и неубиваемые базовые колготки, и цветное кружево и матовыми пастельными оттенками, — так и коллаборации. Сейчас у Wolford можно застать совместную коллекцию с Simkhai, а в ней — полупрозрачный узорчатый комбинезон с колготками в духе настоящей доминатрикс.

Tezenis

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Еще одна недорогая итальянская марка, у которой стоит искать одежду для дома, пижамы, нижнее белье разной степени комфортности и колготки с носками. Есть матовые цветные модели, однотонная база, сеточка разных оттенков, кружево, стрелки и мушки — в общем, полный набор.

Gloria Jeans

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В отсутствии H&M Gloria Jeans удалось прочно обосноваться в нише максимально бюджетного массмаркета. Выбор колготок у российской марки скромнее, чем у шведского собрата, но и здесь можно найти недорогие модели в мушку, нежно-розового или игривого сиреневатого оттенка.

Falke

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Дорогая немецкая марка с вековой историей выпускает кашемировые носки, премиальные колготки с чулками, немного одежды и даже линейку термобелья. Колготки стоят дороже среднего, но и служат дольше массмаркет-моделей. А еще у Falke можно найти цветные модели, необычное кружево, узорчатые колготки и просто очень плотные зимние версии.

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