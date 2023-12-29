Новый год-2024

8техноподарков, которые ускорят подготовку к Новому году

Афиша Daily
Сегодня в 15:34
Праздники уже наступают на пятки, а времени на подготовку остается все меньше — нужно успеть и постирать, и убрать пыль, и себя в порядок не забыть привести. Сделали подборку крутой современной бытовой техники, которая ускорит приготовления, — от пылесоса-трансформера до мультирезки.
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Мультиварка-скороварка Moulinex Speedy cook

Главный помощник, когда кулинарных шедевров хочется, а времени на них нет.

Цена
от 9221 р.
Ручной вертикальный отпариватель Tefal Pure pop

Идеальное устройство в четырех сочных цветах для всех, кто вечно опаздывает: оно нагревается всего за 15 секунд. Незаменим для путешественников.

Цена
от 17 916 р.
Мультирезка Moulinex Fresh Express Cube & Stick

Стильный помощник, который с помощью пяти сменных насадок мастерски нарубит новогодние салаты всего за пять минут.

Цена
от 16 530 р.
Беспроводной пылесос Tefal X-Force Flex 9.60 Allergy

Гибкий корпус и автономная работа до 45 минут, благодаря которым ни один сантиметр квартиры не останется без внимания.

Цена
от 17 916 р.
Капсульная кофемашина Krups Piccolo

Машинка работает на капсулах Dolce Gusto и умеет готовить ристретто, эспрессо, капучино, латте макиато и горячий шоколад.

Цена
от 10 659 р.
Профессиональный фен для волос Rowenta Silence

Девайс почти не шумит, а встроенная терморегуляция не перегревают волосы. Насадка для кудрявых волос прилагается.

Цена
от 5790  р.
Паровой утюг Tefal Express Steam

Хороший утюг — бытовой священный Грааль. Эта модель от Tefal гладит как по маслу и защищает от злосчастных темных капель.

Цена
от 3361 р.
Чайник стеклянный Tefal

Лаконичный девайс, который впишется в любой интерьер. А с синей подсветкой этот чайник и вовсе похож на гирлянду.

Цена
от 4148 р.
Рекламодатель: ЗАО «группа СЕБ-Восток»; данные дистанционного продавца: ООО «Интернет Решения» ОГРН: 1027739244741 Месторасположение: г. Москва
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