Главный помощник, когда кулинарных шедевров хочется, а времени на них нет.
Идеальное устройство в четырех сочных цветах для всех, кто вечно опаздывает: оно нагревается всего за 15 секунд. Незаменим для путешественников.
Стильный помощник, который с помощью пяти сменных насадок мастерски нарубит новогодние салаты всего за пять минут.
Гибкий корпус и автономная работа до 45 минут, благодаря которым ни один сантиметр квартиры не останется без внимания.
Машинка работает на капсулах Dolce Gusto и умеет готовить ристретто, эспрессо, капучино, латте макиато и горячий шоколад.
Девайс почти не шумит, а встроенная терморегуляция не перегревают волосы. Насадка для кудрявых волос прилагается.
Хороший утюг — бытовой священный Грааль. Эта модель от Tefal гладит как по маслу и защищает от злосчастных темных капель.
Лаконичный девайс, который впишется в любой интерьер. А с синей подсветкой этот чайник и вовсе похож на гирлянду.