Праздники уже наступают на пятки, а времени на подготовку остается все меньше — нужно успеть и постирать, и убрать пыль, и себя в порядок не забыть привести. Сделали подборку крутой современной бытовой техники, которая ускорит приготовления, — от пылесоса-трансформера до мультирезки.