Красивые вещи

Квартира из «Пинтереста»? Легко! Вот 35 предметов, чтобы создать идеальный интерьер

Таня Решетник
Сегодня в 10:00
Обустройство интерьера — медитативный и увлекательный процесс, с помощью которого даже квартиру от застройщика с типовой отделкой легко кастомизировать и превратить в дом своей мечты, словно с «Пинтереста». Вместе с «Яндекс Недвижимостью» рассказываем, какие дизайн-хаки помогут добавить жилью уникальности и ярких красок.
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С чистого листа

Как правило, застройщики делают ремонт в нейтральной цветовой гамме. Если квартира после переезда еще совсем пустая, можно начать с базы и добавить акцентов. Например, покрасить несколько стен в интересные цвета (как насчет «персикового пушка» — оттенка 2024 года по версии Pantone?). Или поставить необычные двери — тоже ярких оттенков. Небанальный прием, который поможет зонировать помещение, — аккуратная ширма вместо дополнительных стен.

Поработать со светом можно с помощью жалюзи: летом они спасут от ранних подъемов, а еще создадут интересный эффект световых полосок, если перевести ламели в горизонтальное положение.

Краска Spec
908 р.
Жалюзи «ПраймДекор»
871 р.
Ширма La Redoute Interieurs
32 849 р.
Холодильник Smeg
244 990 р.
Номерок для двери «Леруа Мерлен»
156 р.

Небанальный прием, который поможет зонировать помещение, — аккуратная ширма вместо дополнительных стен. «Современные планировки все чаще предполагают объединенную кухню-гостиную, и если после новоселья ваши гости решили задержаться с ночевкой, то сделать их пребывание комфортнее поможет такая мобильная конструкция, — рассказывает Анна Устюжанинова, эксперт „Яндекс Недвижимости“ и шеф-редактор журнала „Я так живу“. — Она может быть нейтрального оттенка или стать цветовым акцентом в интерьере. Кстати, обратите внимание на модные ширмы в китайском стиле шинуазри — их также можно повесить на стену как панно».

Добавить мебель

Необязательно обставлять квартиру только ультрамодной и сверхсовременной мебелью — такая мера чревата тем, что интерьер быстро устареет или наскучит. Гораздо интереснее добавить несколько акцентных предметов: например, необычный стул, пушистый пуф или журнальный столик яркой расцветки. При этом остальная мебель в комнате вполне может быть минималистично бланковой или с ретродизайном — как правило, такие предметы лучше всего проходят испытание временем.

Стул Eburet
22 000 р.
Стул Delo Design
16 000 р.
Банкетка Divan.ru
18 990 р.
Обеденный стол раздвижной TetСhair
18 963 р.
Кровать La Redoute Interieurs
107 199 р.
Кофейный столик Bergenson Bjorn
17 500 р.

Кстати, готовые квартиры от застройщика удобнее всего искать на «Яндекс Недвижимости». Все объявления на сайте и в приложении проходят тщательную модерацию, а параметры поиска позволяют подобрать жилье, которое подойдет именно вам.

А еще у «Яндекс Недвижимости» есть бесплатный сервис по подбору предложений в новостройках: менеджер проекта подбирает под ваши пожелания наиболее релевантные предложения и отправляет через мессенджер. Вам лишь остается выбрать тот самый вариант, от которого екнет сердечко.

Свет и перспектива

Свет и объем — наше все, если говорить об эффектных и фотогеничных интерьерах. Зеркала визуально расширят пространство, а если выбрать фигурную или яркую раму — станут заметными элементами декора. Точечная подсветка, напольные торшеры и небольшие светильники создадут нужные акценты и помогут зонировать квартиру, а еще сделают интерьер теплее и уютнее.

Настольная лампа Zara Home
8514 р.
Светодиодная гирлянда Suck UK
2150 р.
Зеркало фигурное
8 522 р.
Закатная лампа Yeelight
623 р.
Абажур La Redoute Interieurs
11 549 р.
Зеркало Remember
16 600 р.

«Если ремонт от застройщика предполагает натяжные потолки, рекомендую заранее проговорить с вашим менеджером пожелания к расположению выводов под светильники, — рассказывает Анна Устюжанинова, — Как правило, новоселы об этом не задумываются и получают базовый вариант света в квартире, не учитывающий индивидуальную расстановку мебели. В таком случае придется еще раз потратиться на перетяжку потолка, а согласованный на этапе ремонта монтаж дополнительных выводов в потолке выйдет дешевле».

Немного искусства и мелочей

Сделать квартиру «своей» и добавить интерьеру уникальности помогут плакаты, постеры, картины и милые сердцу мелочи — главное, чтобы вы действительно выбирали их с душой, а не ориентировались на блогеров и тренды. Для одних центром квартиры станет бабушкин сервиз на видном месте, для других — ковер ручной работы, привезенный из путешествия, а для третьих — коллекция детских рисунков с автографами «художников».

Плакат Partizan Press
2400 р.
Вешалка Delo Design
500 р.
Придверный коврик Jason Markk
7490 р.
Постер Кирилла Бурыгина
3200 р.
Ваза Paloma
23 000 р.
Подставка для благовоний Ripndip
5990 р.

Для душевных застолий

В любимую квартиру и гостей звать вдвойне приятно — особенно если заранее подготовить для душевных застолий все необходимое. Пригодятся высокие свечи для камерных вечеров, нарядная посуда и сервировочные блюда. А заодно бокалы, чайные наборы и все для готовки на большую компанию.

Советуем присмотреться к цветному стеклу и рифленым графинам с бокалами — это заметный тренд последних лет, — а заодно к посуде с богатыми декоративными узорами, смешным салфеткам и скатертям с вышивкой.

Набор винных бокалов Hay
10 200 р.
Тарелка ИФЗ
3 280 р.
Скатерть We-a-Ve
16 500 р.
Чайник Viva Scandinavia
9990 р.
Набор столовых приборов Arthur Price
39 080 р.
Кокот для запекания Magia Gusto
10 090 р.

Уютные вечера

Проводить вечера в собственной квартире тоже наверняка захочется чаще. Осталось только обзавестись всем необходимым. Можно устроить домашний кинотеатр, купив проектор, гору подушек и пледов, или выделить уголок для чтения. И не забывайте про свечи, ароматы для дома и благовония: запахи добавляют плюс 100 очков к ощущению тепла и уюта.

Постельное белье «Палисадник»
9400 р.
Подушка Carhartt WIP
9990 р.
Набор свечей Lovely Day
3400 р.
Благовония Flame Moscow
750 р.
Плед Moroshka
3225 р.
Проектор Rombica
15 999 р.
Рекламодатель: ООО "Яндекс.Вертикали"
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