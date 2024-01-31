Квартира из «Пинтереста»? Легко! Вот 35 предметов, чтобы создать идеальный интерьер

Небанальный прием, который поможет зонировать помещение, — аккуратная ширма вместо дополнительных стен. «Современные планировки все чаще предполагают объединенную кухню-гостиную, и если после новоселья ваши гости решили задержаться с ночевкой, то сделать их пребывание комфортнее поможет такая мобильная конструкция, — рассказывает Анна Устюжанинова, эксперт „Яндекс Недвижимости“ и шеф-редактор журнала „Я так живу“. — Она может быть нейтрального оттенка или стать цветовым акцентом в интерьере. Кстати, обратите внимание на модные ширмы в китайском стиле шинуазри — их также можно повесить на стену как панно».