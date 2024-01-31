Квартира из «Пинтереста»? Легко! Вот 35 предметов, чтобы создать идеальный интерьер

С чистого листа
Как правило, застройщики делают ремонт в нейтральной цветовой гамме. Если квартира после переезда еще совсем пустая, можно начать с базы и добавить акцентов. Например, покрасить несколько стен в интересные цвета (как насчет «персикового пушка» — оттенка 2024 года по версии Pantone?). Или поставить необычные двери — тоже ярких оттенков. Небанальный прием, который поможет зонировать помещение, — аккуратная ширма вместо дополнительных стен.
Поработать со светом можно с помощью жалюзи: летом они спасут от ранних подъемов, а еще создадут интересный эффект световых полосок, если перевести ламели в горизонтальное положение.
Небанальный прием, который поможет зонировать помещение, — аккуратная ширма вместо дополнительных стен. «Современные планировки все чаще предполагают объединенную кухню-гостиную, и если после новоселья ваши гости решили задержаться с ночевкой, то сделать их пребывание комфортнее поможет такая мобильная конструкция, — рассказывает Анна Устюжанинова, эксперт „Яндекс Недвижимости“ и шеф-редактор журнала „Я так живу“. — Она может быть нейтрального оттенка или стать цветовым акцентом в интерьере. Кстати, обратите внимание на модные ширмы в китайском стиле шинуазри — их также можно повесить на стену как панно».
Добавить мебель
Необязательно обставлять квартиру только ультрамодной и сверхсовременной мебелью — такая мера чревата тем, что интерьер быстро устареет или наскучит. Гораздо интереснее добавить несколько акцентных предметов: например, необычный стул, пушистый пуф или журнальный столик яркой расцветки. При этом остальная мебель в комнате вполне может быть минималистично бланковой или с ретродизайном — как правило, такие предметы лучше всего проходят испытание временем.
Кстати, готовые квартиры от застройщика удобнее всего искать на «Яндекс Недвижимости». Все объявления на сайте и в приложении проходят тщательную модерацию, а параметры поиска позволяют подобрать жилье, которое подойдет именно вам.
А еще у «Яндекс Недвижимости» есть бесплатный сервис по подбору предложений в новостройках: менеджер проекта подбирает под ваши пожелания наиболее релевантные предложения и отправляет через мессенджер. Вам лишь остается выбрать тот самый вариант, от которого екнет сердечко.
Свет и перспектива
Свет и объем — наше все, если говорить об эффектных и фотогеничных интерьерах. Зеркала визуально расширят пространство, а если выбрать фигурную или яркую раму — станут заметными элементами декора. Точечная подсветка, напольные торшеры и небольшие светильники создадут нужные акценты и помогут зонировать квартиру, а еще сделают интерьер теплее и уютнее.
«Если ремонт от застройщика предполагает натяжные потолки, рекомендую заранее проговорить с вашим менеджером пожелания к расположению выводов под светильники, — рассказывает Анна Устюжанинова, — Как правило, новоселы об этом не задумываются и получают базовый вариант света в квартире, не учитывающий индивидуальную расстановку мебели. В таком случае придется еще раз потратиться на перетяжку потолка, а согласованный на этапе ремонта монтаж дополнительных выводов в потолке выйдет дешевле».
Немного искусства и мелочей
Сделать квартиру «своей» и добавить интерьеру уникальности помогут плакаты, постеры, картины и милые сердцу мелочи — главное, чтобы вы действительно выбирали их с душой, а не ориентировались на блогеров и тренды. Для одних центром квартиры станет бабушкин сервиз на видном месте, для других — ковер ручной работы, привезенный из путешествия, а для третьих — коллекция детских рисунков с автографами «художников».
Для душевных застолий
В любимую квартиру и гостей звать вдвойне приятно — особенно если заранее подготовить для душевных застолий все необходимое. Пригодятся высокие свечи для камерных вечеров, нарядная посуда и сервировочные блюда. А заодно бокалы, чайные наборы и все для готовки на большую компанию.
Советуем присмотреться к цветному стеклу и рифленым графинам с бокалами — это заметный тренд последних лет, — а заодно к посуде с богатыми декоративными узорами, смешным салфеткам и скатертям с вышивкой.
Уютные вечера
Проводить вечера в собственной квартире тоже наверняка захочется чаще. Осталось только обзавестись всем необходимым. Можно устроить домашний кинотеатр, купив проектор, гору подушек и пледов, или выделить уголок для чтения. И не забывайте про свечи, ароматы для дома и благовония: запахи добавляют плюс 100 очков к ощущению тепла и уюта.