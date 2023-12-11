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Новый год-2024

20лучших подарков для детей и подростков

Олеся Морозова
Сегодня в 17:54
Выбор удачного новогоднего подарка современному тоддлеру или подростку не самая простая задача. Редакция «Афиши Daily» сделала это за вас и собрала лучшие идеи: от развивающих игрушек до полезных аксессуаров и балансборда.
Пирамидка «Формы»

Пирамидки развивают мелкую моторику и фантазию ребенка, а конкретно эту абстрактную модель можно крутить как угодно: собрать корабль или парад планет.

Возраст
до 3 лет
Цена
1650 р.
Книга-раскладушка «Зигзаг: Машины и машинки»

Виммельбух в виде зигзага раскладывается аж на два метра. Внутри тысяча фактов о разных машинах, которые будут интересны даже взрослым автолюбителям.

Возраст
до 6 лет
Цена
1800 р.
Мозаика «Ракета»

Каждый фрагмент мозаики вырезан вручную из бука, клена и ясеня. Собрать изображение ракеты из отдельных элементов будет под силу даже малышу.

Возраст
от 2 лет
Цена
2600 р.
Игрушка-планшет для рисования BEARPAD

Поможет увлечь малыша и не волноваться за сохранность одежды, мебели и стен. Компактный планшет дополнен стилусом и кнопкой-ластиком.

Возраст
от 3 лет
Цена
1029 р.
Интерактивный зайка Alilo P1

Интерактивная игрушка, которая рассказывает сказки, поет песни и воспроизводит развивающие игры, а еще превращается в ночник.

Возраст
до 3 лет
Цена
2600 р.
Интерьерный конструктор Mini House

Для творческих подростков и всех, кто любил строить дома мечты в Sims. Из конструктора можно собрать реалистичный современный интерьер в миниатюре.

Возраст
от 12 лет
Цена
4200 р.
Набор сладостей LUKNO «Ностальгия»

Скучаете по эскимо, лимонаду и сгущенке как из детства? Отправиться в ностальгическое путешествие можно с помощью набора бренда LUKNO.

Возраст
от 3 лет
Цена
5000 р.
«Зверская мафия»

Модифицированная версия популярной игры: вместо привычных персонажей здесь герои книжной вселенной «Зверский детектив» Анны Старобинец.

Возраст
от 7 лет
Цена
750 р.
Детская скакалка

Со скакалкой можно играть дома или на открытом воздухе. А еще это отличный инструмент для развития моторики, смекалки и координации.

Возраст
от 4 лет
Цена
2890 р.
Игра дартс Janod «Сад»

Красочная двусторонняя мишень в этом комплекте сделает игру еще более увлекательной и интересной.

Возраст
от 4 лет
Цена
4190 р.
Милый ланчбокс с разделителями

Благодаря разделителям в ланчбокс можно положить разные виды еды. За сохранность обеда можно не волноваться: крышка дополнена силиконовым кольцом.

Возраст
от 4 месяцев
Цена
2190 р.
Книга-раскраска Hello Winter

Не только творческая активность, но и чек-лист занятий для вдохновения, которые помогут наполнить зимние месяцы новыми впечатлениями.

Возраст
от 4 лет
Цена
350 р.
Мольберт «Хлопушка»

Рабочая поверхность мольберта дополнена широкой полкой, на которой удобно разложить все самое необходимое для творческого процесса.

Возраст
от 10 лет
Цена
3763 р.
Настольная логическая игра Djeco

Таблички с заданиями в игре подходят для детей от четырех лет. В набор также входит игровое поле и пять фишек с изображениями зверей.

Возраст
от 4 лет
Цена
2070 р.
Поясная сумка А4

Беспроигрышный вариант для фанатов блогера А4 — яркий мерч. Эта поясная сумка еще и практична: в ней есть вместительный карман и надежная застежка.

Возраст
от 12 лет
Цена
2443 р.
Светодиодная лампа «Платформа 9 ¾»

Всем поттероманам посвящается: светодиодный светильник по мотивам волшебного мира перенесет в атмосферу любимой вселенной.

Возраст
от 10 лет
Цена
4190 р.
Бутылка Rainbow

Литровую бутылку для воды можно брать в школу, на тренировку или на прогулку: благодаря надежному механизму жидкость не прольется.

Возраст
от 8 лет
Цена
1190 р.
Настольная игра «Геометрика»

«Геометрика» поможет в увлекательной игровой форме усвоить сложные и порой скучные математические понятия.

Возраст
от 7 лет
Цена
690 р.
Часы с GPS трекером Geozon Alpha Blue

На часы с красочным дизайном можно звонить и отправлять аудиосообщения, а благодаря функции SOS ребенок сможет поделиться своей локацией.

Возраст
от 12 лет
Цена
1699 р.
Балансборд Roku

Идеальный способ развить баланс, укрепить мышцы и просто повеселиться. Доска сделана из березовой фанеры и дополнена подножками для лучшего сцепления.

Возраст
от 4 лет
Цена
2589 р.
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