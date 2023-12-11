Пирамидки развивают мелкую моторику и фантазию ребенка, а конкретно эту абстрактную модель можно крутить как угодно: собрать корабль или парад планет.
Виммельбух в виде зигзага раскладывается аж на два метра. Внутри тысяча фактов о разных машинах, которые будут интересны даже взрослым автолюбителям.
Каждый фрагмент мозаики вырезан вручную из бука, клена и ясеня. Собрать изображение ракеты из отдельных элементов будет под силу даже малышу.
Поможет увлечь малыша и не волноваться за сохранность одежды, мебели и стен. Компактный планшет дополнен стилусом и кнопкой-ластиком.
Интерактивная игрушка, которая рассказывает сказки, поет песни и воспроизводит развивающие игры, а еще превращается в ночник.
Для творческих подростков и всех, кто любил строить дома мечты в Sims. Из конструктора можно собрать реалистичный современный интерьер в миниатюре.
Скучаете по эскимо, лимонаду и сгущенке как из детства? Отправиться в ностальгическое путешествие можно с помощью набора бренда LUKNO.
Модифицированная версия популярной игры: вместо привычных персонажей здесь герои книжной вселенной «Зверский детектив» Анны Старобинец.
Со скакалкой можно играть дома или на открытом воздухе. А еще это отличный инструмент для развития моторики, смекалки и координации.
Красочная двусторонняя мишень в этом комплекте сделает игру еще более увлекательной и интересной.
Благодаря разделителям в ланчбокс можно положить разные виды еды. За сохранность обеда можно не волноваться: крышка дополнена силиконовым кольцом.
Не только творческая активность, но и чек-лист занятий для вдохновения, которые помогут наполнить зимние месяцы новыми впечатлениями.
Рабочая поверхность мольберта дополнена широкой полкой, на которой удобно разложить все самое необходимое для творческого процесса.
Таблички с заданиями в игре подходят для детей от четырех лет. В набор также входит игровое поле и пять фишек с изображениями зверей.
Беспроигрышный вариант для фанатов блогера А4 — яркий мерч. Эта поясная сумка еще и практична: в ней есть вместительный карман и надежная застежка.
Всем поттероманам посвящается: светодиодный светильник по мотивам волшебного мира перенесет в атмосферу любимой вселенной.
Литровую бутылку для воды можно брать в школу, на тренировку или на прогулку: благодаря надежному механизму жидкость не прольется.
«Геометрика» поможет в увлекательной игровой форме усвоить сложные и порой скучные математические понятия.
На часы с красочным дизайном можно звонить и отправлять аудиосообщения, а благодаря функции SOS ребенок сможет поделиться своей локацией.
Идеальный способ развить баланс, укрепить мышцы и просто повеселиться. Доска сделана из березовой фанеры и дополнена подножками для лучшего сцепления.