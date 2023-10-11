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Красивые вещи

20 вещей для дома, который сделают вашу осень уютной

Олеся Морозова
Сегодня в 19:12
Если вы (как и мы) после первого снега решили выходить на улицу как можно реже, то вам точно пригодится наш список вещей для создания максимального домашнего уюта. Необычные ароматизаторы, массажные подушки и столик для ванной — собрали для вас все то, что поможет продержаться до новой весны.

Тибетские веревочные благовония

Predubezhdai, 2500 р.

В основе этих благовоний — бумага ручной работы из волокон гималайского дерева локта, пропитанная растительными веществами. Команда Predubezhdai обещает насыщенный травяной аромат, который настроит на эмоциональное спокойствие.

Подставка для пало-санто

Home Owner, 2490 р.

Главное достоинство этой подставки — функциональная конструкция, с помощью которой аромат сладковатой древесины будет витать в воздухе гораздо дольше. К тому же не придется постоянно поджигать благовоние: за его тление отвечает чайная свеча, которая располагается под пало-санто.

Ароматический диффузор

Tkano, 3790 р.

В этом диффузоре команда Tkano сделала акцент не столько на самом аромате — древесно-цветочной композиции, — сколько на эстетичном дизайне: ребристом флаконе бежевого оттенка, отсылающем к традиционному образу купола. Диффузор дополнен десятью фибровыми палочками, благодаря которым наслаждаться ароматом можно на протяжении 14–16 недель.

Ароматизатор воздуха

Happy Life, 2100 р.

Тем, кто обычным диффузорам для дома предпочитает более технологичные варианты, стоит обратить внимание на электрический ароматизатор воздуха. Он не только наполняет пространство запахом любимого эфирного масла, но и увлажняет воздух на 6–10 часов. Приятный бонус, дополняющий уюта обстановке, — рассеянный свет в семи цветах на выбор.

Свеча в подсвечнике из архитектурного бетона

Forma Candle, 1790 р.

Сандал, лепестки георгина, цветущая гвоздика — эти и другие ароматы Forma Candle отлично дополнят домашний вечер наедине с собой или в компании близких людей. В составе свечей — натуральный соевый воск и безопасные масла. Подсвечник из архитектурного бетона станет интересным акцентом в интерьере, а крышка позволит правильно гасить пламя и дольше сохранять аромат в пространстве.

Набор для изготовления свечей

Taddywax, 3600 р.

Отличный вариант для домашнего вечера — попробовать новое хобби. Например, освоить изготовление ароматических свечей. В DIY-набор от Taddywax входят все необходимые ингредиенты (от натурального соевого воска до хлопковых фитилей), инструменты и пошаговая инструкция. В результате вы получите две свечи с разными ароматами (фруктовым и древесным), в качестве которых вы не будете сомневаться.

Соляная лампа-ароматизатор

Kitfort, 5490 р.

Девайс два в одном: светильник на основе гималайской соли (кристаллы нагреваются галогенной лампочкой) и ароматизатор с функцией увлажнения. Можно настроить интенсивность освещения, чтобы создать нужную обстановку.

Необычная настольная лампа

Seletti, 13 200 р.

Этот настольный светильник, по форме напоминающий открытую жестяную банку, разнообразит интерьер и добавляет ему оригинальности. Важная составляющая для умиротворяющей обстановки — рассеянное теплое свечение, яркость которого можно регулировать. Лампа заряжается от кабеля USB и работает автономно от 20 до 120 часов.

Умная лампа-ночник

Yeelight, 3690 р.

Для романтического домашнего ужина вместо обычного ночника или настольной лампы можно использовать светильник в виде современной технологичной свечи. Модель производителя Yeelight может работать до восьми часов в автономном режиме и управляется через одноименное приложение.

Ночник в виде луны

DASWERK, 1200 р.

Ночник, имитирующий лунную поверхность, на подставке из натурального дерева. В комплект входит пульт управления, с помощью которого можно выбирать нужную яркость и один из шестнадцати оттенков освещения — от янтарного до фиолетового. Все режимы меняются прикосновением к ночнику.

Текстильный плед

MRФS X HSE Art and Design School, 11 500 р.

Плед из коллаборации текстильного бренда MRФS и HSE Art and Design School согреет прохладным вечером и создаст ощущение дома, где бы вы ни находились. Яркая модель с говорящим названием Hugs и рисунком художницы Анны Зайцевой сделана из хлопка и акрила.

Утяжеленное одеяло

SleepDeep, 8590 р.

Если идеальный вечер для вас — это просмотр любимого сериала в теплой кровати, то задумайтесь о приобретении такого одеяла. За счет мягкого давления на тело оно запускает процессы глубокого расслабления и восстановления и улучшает качество сна.

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Подушка для глаз

Eyepillow, 2480 р.

Натуральные травы и цветки внутри подушки помогут расслабиться и снять напряжение после насыщенного дня. У марки Eyepillow есть вариант с ромашкой — известным помощником для успокоения и восстановления. За счет небольшого приятного давления подушка мягко воздействует на область глаз.

Массажная подушка для шеи и плеч

Gezatone, 3060 р.

Частые последствия долгих часов, проведенных перед экраном ноутбука, — напряжение в шее, плечах и спине. Если это ваш случай, то предлагаем обзавестись стильной массажной подушкой — ее синхронные ролики помогают восстановить кровообращение и снять зажатость мышц.

Массажный ролик

MELA, 990 р.

Компактный массажный ролик поможет снять мышечное напряжение в домашних условиях — все благодаря рельефной фактуре, которая улучшает приток крови и кислорода к тканям. Помимо спортивной мотивации есть еще одна причина его купить: стильный лаконичный дизайн. Модель доступна в трех оттенках: бежевом, розовом и черном.

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Скамейка для медитации

Sadhuboard, 2500 р.

Предназначение скамейки — сделать процесс медитации и дыхательных практик более комфортным. Наклонная конструкция отвечает за правильное положение таза и изгиб позвоночника, а пространство под ней позволяет комфортно разместить голени и ступни. Скамейка изготовлена из березового шпона и имеет складные ножки, поэтому ее легко хранить дома или возить с собой.

Спа-полка для ванной

Suboch, 5200 р.

Специальная функциональная полка превратит принятие ванны в расслабляющий спа-вечер. Модель от Suboch сделана вручную из цельного куска бука и пропитана минеральным маслом — оно устойчиво к влаге и пятнам. Полка дополнена фурнитурой из латуни, держателем для бокала и подставками для свечей.

Плейсмат для сервировки

Kitchen Ceremony, 5000 р.

Красивый плейсмат для сервировки внесет долю эстетства в любой домашний ужин. Наш выбор — изделие из коллаборации бренда Kitchen Ceremony и арт-галереи «Объединение». На ткань из натурального льняного волокна нанесен авторский рисунок художницы Марии Королевой.

Термобутылка для горячих и холодных напитков

EcoFamilyShop, 1890 р.

Эту бутылку удобно брать с собой, но никто не запрещает использовать ее дома как альтернативу обычным кружкам. Металлическое сито подходит для заваривания кофе, чая или травяного настоя, а большой объем (450 мл) — для долгих вечерних посиделок. Конструкция из двойного стекла удерживает температуру напитка до 4 часов.

Виниловый проигрыватель

Alive Audio, 6990 р.

Стильный винтажный дизайн, свежий голубой оттенок и качественный звук — виниловый проигрыватель Alive Audio не только позволит услышать любимые треки по-новому, но и станет оригинальным акцентом в интерьере. Модель выполнена в виде чемоданчика, и его можно брать с собой: проигрыватель заряжается от портативного аккумулятора.

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