«Футболка сухая и совсем не пахнет»: 14 достойных дезодорантов и антиперспирантов

Чем дезодоранты отличаются от антиперспирантов?
Основная задача дезодорантов — нейтрализовать неприятный запах. Обычно в них содержатся антибактериальные компоненты, например спирт или хлоргексидин, а также ароматические отдушки.
Некоторые из компонентов дезодорантов могут бороться как с вредными бактериями, так и с полезными, нарушая нормальную работу микрофлоры кожи. Это иногда вызывает дискомфорт у людей с чувствительной кожей.
Антиперспиранты же блокируют потовые железы и уменьшают потоотделение. Главный компонент в таких средствах — соли алюминия.
А соли алюминия — это опасно?
Однозначного ответа нет. Существуют исследования, которые утверждают, что алюминий практически безопасен. И даже если вы пользуетесь антиперспирантом каждый день, то риск заболеваний крайне низкий.
Но есть и другие данные: например, соли алюминия способны накапливаться в организме и в критической массе провоцировать заболевания. Так, ученые обнаружили связь между использованием антиперспирантов и раком груди.
Дезодоранты могут быть полезны?
Все зависит от состава продукта. Современные дезодоранты и антиперспиранты имеют в составе компоненты, которые не только защищают от запаха и пота, но и дополнительно ухаживают за кожей.
Например, дезодоранты от Haan содержат пребиотики, которые нормализуют микробиом кожи и увлажняют ее. А в дезодорант-аэрозоль от Nidra производители добавили молочные протеины, которые стимулируют синтез коллагена, делают кожу более упругой, эластичной и замедляют процесс старения.
Почему дезодорант или антиперспирант не работает и пачкает одежду?
Желтые пятна в зоне подмышек могут появиться на одежде по той же причине, почему появляются желтые следы на воротнике любимой белой рубашки. Не из‑за дезодоранта или антиперспиранта, а из‑за выделений нашей кожи. К тому же соли алюминия, содержащиеся во многих антиперспирантах, вступают в реакцию с потом — это тоже приводит к пожелтению одежды.
Чаще проблема сокрыта в неправильном использовании.
Наносите средства на чистую и сухую кожу. Продукты будут малоэффективны на влажной коже или уже вспотевших участках.
Встряхивайте шариковые (роликовые) дезодоранты и антиперспиранты, а также аэрозоли и средства в формате спрея. В жидких текстурах действующие компоненты могут оседать, что способствует неравномерному или чрезмерному покрытию. Из‑за этого на одежде появятся пятна.
Дайте средству высохнуть или впитаться после нанесения. Не надевайте сразу одежду, которая прилегает к местам, куда вы нанесли дезодорант или антиперспирант.
Антиперспирант лучше наносить перед сном, чтобы у средства было время подействовать.
А дезодоранты лучше наносить с утра, так как их время работы может быть ограничено.
Если у вас чувствительная кожа, дезодоранты с сильными отдушками и спиртом в составе не подойдут. Избегайте спирты Alcohol, Isopropyl Alcohol, Ethanol, Denat Alcohol, Butylene Glycol, хлоргексидин и триклозан. Стоит отдавать предпочтение фарнезолу: это компонент, который действует только на вредные бактерии.
Для занятий спортом лучше выбирать дезодоранты, так как они не влияют на процесс потоотделения и теплообмена в организме. А антиперспирантам требуется около двух часов, чтобы активные компоненты начали работать.
Людям с гипергидрозом — чрезмерным потоотделением — помогут только антиперспиранты. В крайних случаях могут понадобиться лечебные средства с высоким содержанием хлорида алюминия.
А вот и сами продукты!
Vichy 48h
Дезодорант-аэрозоль с защитой на целых 48 часов. Обещает жизнь без белых и желтых пятен. Гипоаллергенный, без спирта и парабенов в составе.
Grace Deodorant Pure and Natural
Мягкий роликовый дезодорант с понятным составом и легкой отдушкой. Борется с бактериями и защищает от неприятного запаха без закупорки потовых протоков. Еще одно достоинство — приятная цена!
Dry Ru Forte Plus
Роликовый дезодорант-антиперспирант от российского производителя с усиленной формулой защиты. Помимо активных ингредиентов, в составе целый набор масел: масло хлопка, чайного дерева и эфирное масло эвкалипта. Они дополнительно увлажняют кожу и предотвращают раздражения.
Levrana Deo Crystal «Цитрусовая свежесть»
Натуральный дезодорант в формате спрея с цитрусовым запахом для тех, кто уже начинает готовиться к Новому году. Алоэ вера, эфирное масло грейпфрута и чайного дерева не только регулируют потоотделение и подавляют рост бактерий, но также способствуют заживлению маленьких ранок. Гипоаллергенный и не вызывает раздражения.
Weleda Salvia Deodorant
Дезодорант-спрей с травяным ароматом шалфея, нотками розмарина и тимьяна поможет погрузиться в пасмурную и глубокую атмосферу осени. Без солей алюминия, парабенов и фталатов в составе.
Caudalie Vinofresh
Натуральный дезодорант-стик с органической виноградной водой из сегмента люкс для тех, кто хочет побаловать себя чем‑то особенным. Главный компонент увлажняет и успокаивает кожу, а также поддерживает микрофлору. Держит защиту 24 часа и не содержит солей алюминия.
Perlucine из раковин белых устриц
Сухой дезодорант в виде пудры с добавлением порошка из раковин белых устриц. Подходит для тех, кому не нравятся жидкие текстуры. На сто процентов натуральный — даже с перерабатываемой упаковкой. Натуральный пребиотик в составе бережно обращается с микробиомом кожи и помогает бороться с воспалениями. Обещает заменить две упаковки шарикового дезодоранта.
Press Gurwitz Perfumerie № 3 Tobacco, Cinnamon, Vanilla
Шариковый дезодорант-антиперспирант, который сможет заменить ваши любимые духи, ведь он обладает не просто запахом, а настоящей парфюмерной композицией. Быстро сохнет и подходит для тренировок.
Derma Factory Niacinamaid 10% Deo Cream
Крем-дезодорант для тела с не самой очевидной функцией: он помогает справиться с дискомфортом от трения на внутренней поверхности бедер. А ниацинамид в составе улучшает микроциркуляцию крови, оказывает противовоспалительный эффект и регулирует выработку себума. Поэтому дезодорант подойдет и тем, кто страдает от раздражения после бритья.
Miko Zero Waste
Натуральный, долговечный и экологичный дезодорант-пудра с любопытным составом: ундециленоил-глицин, лактат цинка и кукурузный крахмал. Эффективно впитывает пот на 24 часа с помощью только натуральных ингредиентов. Идеален для поездок в самолете без багажа.
Bandi Cureix Solution Spray
Спрей-дезодорант для ног дополнительно укрепляет ногти благодаря кератину в составе, экстракт мандарина снимает отечность и ощущение тяжести в ногах, а центелла азиатская укрепляет стенки сосудов. Идеально использовать перед сном.
Clarins Eau Dynamisante
Парфюмированный дезодорант-спрей, выпущенный к одноименной ароматической воде. Борется с неприятным запахом и оставляет на коже тонкий аромат.
Vichy Traitement Creme
Дезодорант-крем играет вдолгую: с каждым использованием потоотделение постепенно снижается. Эффект может длиться до семи дней. При этом средство не сушит кожу и не вызывает аллергии.
Tade Pierre D’Alun
Камень. Просто камень.