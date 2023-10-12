«Футболка сухая и совсем не пахнет»: 14 достойных дезодорантов и антиперспирантов

Дезодоранты из супермаркетов часто подводят: пачкают одежду, раздражают кожу или просто не работают. Рассказываем все, что нужно знать о дезодорантах и антиперспирантах: в чем их различия, как они действуют и могут ли быть вредными. А еще советуем 14 отличных средств — на любой вкус, формат и кошелек.