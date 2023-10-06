Повседневное, готическое, с секси-вайбами: 10 марок мужского белья

Премиум-магазин стритвира и модных кроссовок не скупится на бренды. Например, здесь можно купить трусы глубоко санкционной марки Supreme, которая и до санкций была едва представлена в России. Модель всего одна: классические боксеры из хлопка — зато в нескольких расцветках, от базового черного и белого до неоново-лимонного и с «огурцами». Цена слегка пугает (9900 р.), зато в паке сразу двое или четверо трусов. В общем, можно купить пару наборов и закрыть вопрос с нижним бельем как минимум на ближайшие полгода. Да и чего не сделаешь ради широкой резинки с заветным лого.