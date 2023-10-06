Повседневное, готическое, с секси-вайбами: 10 марок мужского белья

Petra
Боксеры и стринги (!)
Будуарный магазин нижнего белья для девушек в какой‑то момент вспомнил и о мужчинах. Их тоже ждет белье для разных настроений или поводов. Обошлось, правда, без жемчуга и кружева (а жаль!), зато есть минималистичные стринги из плотной сетки. Во-первых, это красиво. Во-вторых, более подходящего белья под облегающую одежду, кажется, не найти. Для консерваторов есть трусы попроще — классические боксеры из плотного хлопка в двух базовых расцветках.
LVG
Добротные семейники
В LVG радеют о комфорте, поэтому и женское белье делают из прочной, но удобной сетки или приятного для тела хлопка. В мужском разделе собраны три модели трусов для настоящих минималистов. Расцветка ультимативно белая или радикально черная, варьируется только фасон — от классических боксеров до свободных шорт из хрустящего хлопка и удлиненных кальсон.
Nikita Efremov
Supreme без регистрации и СМС
Премиум-магазин стритвира и модных кроссовок не скупится на бренды. Например, здесь можно купить трусы глубоко санкционной марки Supreme, которая и до санкций была едва представлена в России. Модель всего одна: классические боксеры из хлопка — зато в нескольких расцветках, от базового черного и белого до неоново-лимонного и с «огурцами». Цена слегка пугает (9900 р.), зато в паке сразу двое или четверо трусов. В общем, можно купить пару наборов и закрыть вопрос с нижним бельем как минимум на ближайшие полгода. Да и чего не сделаешь ради широкой резинки с заветным лого.
Sorry I’m Not
Джоки, брифы и плавки
А вот российская марка Sorry I’m Not не стесняется экспериментировать с нижним бельем — в том числе мужским. Во-первых, в коллекции бренда есть красивые брифы с молниями по центру (спереди, не сзади) и такая же модель, но со стрепами. Еще из любопытного — джоки, этакая мужская версия стрингов. В остальном все по классике: разноцветные базовые боксеры из мягкого материала, шортики пастельных расцветок и хлопковые брифы. Плюс приличный выбор мужских плавок разных фасонов (есть даже со шнуровкой!).
Sporty & Rich
Ретроэстетика в полосочку
Для поклонников ретроэстетики отшивает нижнее белье американская нишевая марка Sport & Rich. В Москве бренд нужно искать в Peak (и в их же онлайн-магазине, который доставляет товар практически в любую точку мира): здесь представлены симпатичные свободные боксеры из мягкого хлопка. Расцветки трогательные: пастельная тонкая полоска, которая раскроет вашу романтическую натуру. Цены не самые скромные, зато у семейников нарядная широкая резинка с логотипом бренда, которую так и хочется показать из‑под ремня брюк.
Hómine
Старая добрая классика
Московская марка комфортного, но в меру сексуального нижнего белья. Проще всего заказать трусы на сайте «Золотого яблока»: здесь представлена большая часть коллекций бренда — брифы, удлиненные и классические боксеры. Найдутся жизнерадостные лимонные, розовые и сиреневые брифы с широкими резинками. Как обещают в Hómine, все трусы комфортно ощущаются на теле за счет плоских швов, которые не натирают кожу, и отшиваются из натуральных дышащих тканей.
Sela
Просто база
В отсутствии заграничного массмаркета Sela удачно расширила мужскую линейку и закрыла собой вопрос базового нижнего белья (как мужского, так и женского). Здесь собраны мягкие боксеры всех оттенков серого — от графитового до приятно-мышастого — плюс кальсоны с начесом (пригодятся ближе к Новому году). Цены сравнимы с покинувшим нас Uniqlo, так что можно купить сразу с десяток пар и полностью обновить полку с нижним бельем.
Shu
Настоящая «неделька»
Нижнее белье наследует эстетику питерского бренда — это минимализм в чистом виде: простые фасоны боксеров, белые и черные оттенки и ничего лишнего. Все модели выполнены из эластичного хлопка на плоской широкой резинке и будут незаметны под одеждой. Размерная линейка — от XS до XXL, а при покупке двух базовых моделей на покупку действует приятная скидка.
Trusselya
Буквально — труселя
Веселая российская марка с оптимистичным названием выпускает свободные боксеры из мягкого хлопка. В коллекции бренда множество однотонных моделей, причем не только привычных черного, белого и серого оттенков. Есть жизнерадостные голубые и розовые, сиреневые и алые труселя — их можно купить набором-неделькой (называется «Радуга»). А для самых смелых есть шорты в леопардовым принтом или с наивным цветочным принтом.
Odor
Кружево и органза ниже пояса
Дизайнер бренда Atelier Odor Никита Калмыков создает свои коллекции из винтажного кружева — получается очень красивая мужская одежда в духе неоромантизма. Вещи выходят дропами — небольшими релизами, после которых Калмыков берет паузу для создания нового. А свежая коллекция вообще будет отшиваться на заказ. В ней помимо блуз, рубашек винтажного кроя и бантов будет и нижнее белье: шорты из органзы с лентами и кружевные ретромодели. В общем, белье не на каждый день, а для особых выходов.