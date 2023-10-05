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Покупки месяца

13красивых городских рюкзаков

Диана Рубаева
Сегодня в 12:30
Выбрали для вас модели, которые подойдут для города, походов, тренировок и путешествий.
Lundhags

Помимо яркой расцветки и дизайна, вдохновленного экспедициями прошлого века, здесь есть верх из экологичного полиэстера с сертификацией Bluesign.

Цена
10 990 р.
‎Côte & Ciel

За минималистичным дизайном и маркой расцветкой рюкзака кроется продуманная структура — с потайными карманами и отделением для ноутбука.

Цена
23 950 р.
Cayl

Вместительный и легкий (32 литра) рюкзак корейской марки с карманами и съемной сумкой. Подойдет и для города, и для поездок на дачу на выходные.

Цена
28 900 р.
F/CE

Рюкзак на 27 литров — идеальный компаньон для любимого пуховика. Верх модели выполнен из плотного нейлона, обработанного влагоотталкивающей пропиткой.

Цена
28 950 р.
A-Cold-Wall* x Eastpak

Марка Самуэля Росса переосмыслила классические рюкзаки Eastpak. Качество первоисточника плюс красивый паттерн и брендинг.

Цена
24 600 р.
Thisisneverthat

Хитовый легковесный рюкзак в аутдор-стиле. В нем прекрасно все, но есть один нюанс: несмотря на вместимость, тонкий нейлон не рассчитан на большой вес.

Цена
19 990 р.
‎Côte & Ciel

Рюкзаки французского бренда любят за смелые формы и долговечность. А еще верх модели Isar выполнен из влагостойкого и приятного на ощупь нейлона.

Цена
25 200 р.
Shu

Российские бренды не отстают. У Shu есть рюкзаки базовых расцветок из тонкой мембранной ткани. На выбор — опции на 19 и 25 литров.

Цена
6490 р.
Pendleton

Американский бренд, славящийся своими изделиями из шерсти, для создания рюкзака решил использовать альтернативный материал — полиэстер.

Цена
17 290 р.
Sandqvist

Еще одна шведская марка, черпающая вдохновение в аутдор-эстетике и архивных силуэтах экспедиционных рюкзаков. Наглядный пример — свежая модель Dante.

Цена
5750 р.
F/CE

Экземпляр из долговечного материала Cordura (33 литра). Дышащая спинка, карманы и соединительные ремешки — подойдет для путешествий, походов и города.

Цена
19 950 р.
Master-Piece

Пригоден не только для носки в городе, но и для путешествий или походов в тренажерный зал. Прочный, вместительный, еще и в яркой расцветке.

Цена
32 500 р.
Alpha Industries

Лаконичный дизайн, прочный и неприхотливый материал и внутреннее отделение для ноутбука — практичное решение на каждый день.

Цена
10 850 р.
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