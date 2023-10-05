Помимо яркой расцветки и дизайна, вдохновленного экспедициями прошлого века, здесь есть верх из экологичного полиэстера с сертификацией Bluesign.
За минималистичным дизайном и маркой расцветкой рюкзака кроется продуманная структура — с потайными карманами и отделением для ноутбука.
Вместительный и легкий (32 литра) рюкзак корейской марки с карманами и съемной сумкой. Подойдет и для города, и для поездок на дачу на выходные.
Рюкзак на 27 литров — идеальный компаньон для любимого пуховика. Верх модели выполнен из плотного нейлона, обработанного влагоотталкивающей пропиткой.
Марка Самуэля Росса переосмыслила классические рюкзаки Eastpak. Качество первоисточника плюс красивый паттерн и брендинг.
Хитовый легковесный рюкзак в аутдор-стиле. В нем прекрасно все, но есть один нюанс: несмотря на вместимость, тонкий нейлон не рассчитан на большой вес.
Рюкзаки французского бренда любят за смелые формы и долговечность. А еще верх модели Isar выполнен из влагостойкого и приятного на ощупь нейлона.
Российские бренды не отстают. У Shu есть рюкзаки базовых расцветок из тонкой мембранной ткани. На выбор — опции на 19 и 25 литров.
Американский бренд, славящийся своими изделиями из шерсти, для создания рюкзака решил использовать альтернативный материал — полиэстер.
Еще одна шведская марка, черпающая вдохновение в аутдор-эстетике и архивных силуэтах экспедиционных рюкзаков. Наглядный пример — свежая модель Dante.
Экземпляр из долговечного материала Cordura (33 литра). Дышащая спинка, карманы и соединительные ремешки — подойдет для путешествий, походов и города.
Пригоден не только для носки в городе, но и для путешествий или походов в тренажерный зал. Прочный, вместительный, еще и в яркой расцветке.
Лаконичный дизайн, прочный и неприхотливый материал и внутреннее отделение для ноутбука — практичное решение на каждый день.