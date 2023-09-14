Взлет и падение Victoria’s Secret: как крупнейший бренд женского белья похоронил сам себя

Victoria’s Secret основали американский предприниматель Рой Реймонд и его жена Гайя в 1977 году в калифорнийском Пало-Альто. Они хотели создать магазин женского белья, рассчитанный на мужчин. В конце 70-х Реймонд, решивший купить подарок жене, столкнулся с проблемой: магазины выглядели неуютно, а консультанты вели себя с ним крайне неприветливо и всячески показывали, что ему здесь не место. Поговорив с друзьями-мужчинами, он выяснил, что те тоже чувствуют себя некомфортно во время такого шопинга. Так Реймонд и придумал Victoria’s Secret.





Сам же магазин представлялся предпринимателю как викторианский будуар: темное дерево, восточные ковры и шелковые драпировки. Он хотел, чтобы бренд ассоциировался с достоинством, благородством и скромностью, поэтому выбрал имя Виктория. Однако, согласно задумке, у каждой Виктории могут быть свои «секреты».





В то время американские женщины не ассоциировали нижнее белье напрямую с сексом. В первую очередь оно должно было быть практичным, удобным и долговечным. Сексуальное же белье носилось «по праздникам» — в медовый месяц или на годовщины. Поэтому идея Роя Реймонда оказалась достаточно новаторской: теперь мужчины могли выбирать, какое белье будут носить их женщины.





К 1982 году компания запустила собственный каталог, благодаря которому товары можно было заказывать по телефону, открыла еще несколько точек в Сан-Франциско и начала зарабатывать примерно 4 млн долларов в год. Тогда на Victoria’s Secret наткнулся предприниматель Лесли Векснер — человек, который к тому моменту уже был основателем и владельцем крупной ретейл-сети The Limited.



