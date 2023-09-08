Марка журналистки Ксении Головановой — самый громкий запуск лета. Вся линейка хороша, но наш выбор — табачная тубероза с по-московски изменчивым нравом.
Неожиданный портрет главного денди планеты: итальянская марка предполагает, что воплощение Байрона — печальные пачулевые розы, специи и грубая кожа.
Австралийская марка делает ароматы, посвященные красотам родной страны. Sienna Brume пахнет огуречным лимонадом, кокосом и соляным спреем для волос.
Cosmotheca привезла свечи, которые Eldo выпустила в пандан к главным ароматам. Несмотря на название, I am Trash пахнет «чисто» — яблоками и свежей травой.
Армянская бумага для поджигания в прочтении бренда Анастасии Мироновой. Прокопченная церковная лавка у вас дома.
Незатейливые ароматы из новой линейки особенно хороши в качестве рум-спреев. Удачным вышел Linden Flower, воссоздающий запах жаркой липовой аллеи.
Марка любит карибскую тему и рисует тут ольфакторную картину острова Сен-Бартелеми: горячий песок, анис, ваниль; за кадром яхта и родительские миллионы.
Элегантный, как все у марки, цветочный аромат, лишенный свойственной профилю легкомысленности. Строгости вишневому цвету добавляет мускус и амбра.
Ирис в парфюмерии часто звучит грустно и даже похоронно, но не таков он в Sonic Flower — в компании с перцем ирис становится пластиковым и будто игрушечным.
Табак, пачули и кожу тут балансирует припыленный фиалковый лист — аромат для тех, кто в душе рок-звезда в заклепках, но на работу должен ходить в костюме.
Новинка изящной французской марки пахнет концентрированной весной: сиренью, мимозой, акацией и последними морозными ночами. Поможет скрасить осень.
Барочные духи названы по имени арии из оперы Генделя «Ринальдо». Предаваться горю рекомендуется в океане гардений, жасминов, ландышей и тубероз.
Аромат появился на нашем рынке в начале лета, но его постоянно раскупают, и неудивительно: кокосово-цитрусовый Tinhare летний, славный и ненавязчивый.
От названия не стоит ждать экспериментов в духе раннего Comme des Garçons: Hardkor — красивый носибельный кожаный ладан с белыми цветами.
Спокойная и нежная акватическая композиция работы Стефани Бакуш — той же парфюмерки, которая делала Empire T для Nose Republic.