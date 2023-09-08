Реклама
Покупки месяца

15новых ароматов

Мур Соболева
Сегодня в 20:15
Тубероза с непростым характером, воспоминания об отпуске и надежды на будущую весну: рассказываем про главные парфюмерные запуски последнего времени.
Nose Republic Empire T

Марка журналистки Ксении Головановой — самый громкий запуск лета. Вся линейка хороша, но наш выбор — табачная тубероза с по-московски изменчивым нравом.

Цена
14 900 р.
Moresque Byron

Неожиданный портрет главного денди планеты: итальянская марка предполагает, что воплощение Байрона — печальные пачулевые розы, специи и грубая кожа.

Цена
25 526 р.
Mihan Aromatics Sienna Brume

Австралийская марка делает ароматы, посвященные красотам родной страны. Sienna Brume пахнет огуречным лимонадом, кокосом и соляным спреем для волос.

Цена
11 220 р.
Свеча Etat Libre d’Orange I am Trash — Les Fleurs du Déchet

Cosmotheca привезла свечи, которые Eldo выпустила в пандан к главным ароматам. Несмотря на название, I am Trash пахнет «чисто» — яблоками и свежей травой.

Цена
7500 р.
Ароматическая бумага Predubezhdai

Армянская бумага для поджигания в прочтении бренда Анастасии Мироновой. Прокопченная церковная лавка у вас дома.

Цена
3500 р.
Planeta Organica Linden Flower

Незатейливые ароматы из новой линейки особенно хороши в качестве рум-спреев. Удачным вышел Linden Flower, воссоздающий запах жаркой липовой аллеи.

Цена
490 р.
Jacques Zolty Sol Y Sombra

Марка любит карибскую тему и рисует тут ольфакторную картину острова Сен-Бартелеми: горячий песок, анис, ваниль; за кадром яхта и родительские миллионы.

Цена
14 867 р.
Ormonde Jayne Sakura

Элегантный, как все у марки, цветочный аромат, лишенный свойственной профилю легкомысленности. Строгости вишневому цвету добавляет мускус и амбра.

Цена
23 100 р.
Room 1015 Sonic Flower

Ирис в парфюмерии часто звучит грустно и даже похоронно, но не таков он в Sonic Flower — в компании с перцем ирис становится пластиковым и будто игрушечным.

Цена
2700 р.
Atelier Materi Cuir Nilam

Табак, пачули и кожу тут балансирует припыленный фиалковый лист — аромат для тех, кто в душе рок-звезда в заклепках, но на работу должен ходить в костюме.

Цена
21 990 р.
Une Nuit Nomade Love at First Sight

Новинка изящной французской марки пахнет концентрированной весной: сиренью, мимозой, акацией и последними морозными ночами. Поможет скрасить осень.

Цена
4500 р.
Filippo Sorcinelli Lascia Ch’io Pianga

Барочные духи названы по имени арии из оперы Генделя «Ринальдо». Предаваться горю рекомендуется в океане гардений, жасминов, ландышей и тубероз.

Цена
22 900 р.
Le Couvent Tinhare

Аромат появился на нашем рынке в начале лета, но его постоянно раскупают, и неудивительно: кокосово-цитрусовый Tinhare летний, славный и ненавязчивый.

Цена
4237 р.
Coreterno Hardkor

От названия не стоит ждать экспериментов в духе раннего Comme des Garçons: Hardkor — красивый носибельный кожаный ладан с белыми цветами.

Цена
4237 р.
Comforta A Olhar Trancoso

Спокойная и нежная акватическая композиция работы Стефани Бакуш — той же парфюмерки, которая делала Empire T для Nose Republic.

Цена
14 900 р.
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»