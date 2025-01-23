11 лучших онлайн-платформ и мобильных приложений для домашнего фитнеса

Fitstars
Платформа с большой и постоянно обновляющейся картотекой видеотренировок. Предлагаются занятия йогой, растяжкой, силовыми упражнениями, кардио, танцами и так далее. Перед началом предлагается выбрать цель: похудение, гибкость, здоровье, сила (но можно заниматься и комплексно). Еще тут можно найти классы для детей и беременных. Занятия проводят квалифицированные тренеры — про каждого есть подробная информация в их профилях. Кроме того, на сайте есть раздел «Рецепты» с советами по правильному питанию. Есть мобильное приложение.
#Sekta
Школа фитнеса и правильного питания без тренировок до изнеможения и жестких запретов — так позиционирует себя Sekta. На сайте можно найти онлайн-курсы как для подготовленных спортсменов, так и для тех, кто плавно входит в ЗОЖ, а еще курсы по бегу, для здоровой спины, проработки мышц. Есть специальные программы для беременных. Доступно сопровождение личного тренера-куратора, общение с которым происходит в персональном чате. Тренировки проходят курсами, которые ограничены по времени. Можно пройти тест для подбора курса. Есть мобильное приложение.
Wowfit
Платформа для работы с персональным тренером онлайн, занятия проходят по зуму, скайпу и видеозвонкам в мессенджерах. Доступны такие направления, как функциональный тренинг, йога, растяжка, ЛФК, фитнес беременных и другие. Тренеры также дают рекомендации по питанию с учетом конкретных целей. Чтобы подобрать инструктора, вы можете сходить на несколько пробных тренировок с разными специалистами.
Smstretching
Онлайн-версия известной школы растяжки, соосновательница которой — Самира Мустафаева, дважды призерка чемпионата мира по художественной гимнастике. На портале доступны тренировки по нескольким разным направлениям — от танцевального воркаута и фитбоксинга до пилатеса. Ежедневно проводятся прямые эфиры с занятиями, но есть и архив, где хранятся все видео. Есть мобильное приложение.
L.A.B Space
Сеть фитнес-клубов предлагает занятия онлайн по зуму. Направлений три: йога, функциональный тренинг, растяжка. Тренировки проходят в мини-группах или индивидуально — это зависит от выбранного вами абонемента. Занятия проводят специалисты студий, которые тренируют и офлайн. Для первой записи необходимо заполнить форму обратной связи на сайте.
FitSpo
Платформа с картотекой тренировок, которые можно подбирать под запрос: для проработки конкретной части тела, похудения, исправления осанки и так далее. Можно подобрать тренера, отрегулировать длительность и сложность. Есть несколько бесплатных тренировок разной направленности, но требуется регистрация.
Reboot Live
Сеть фитнес-клубов предлагает доступ к архиву видеотренировок по шести направлениям: на все тело, кардио, на нижнюю часть тела, на верхнюю часть тела, на силу, беговые тренировки. Занятия ведут тренеры студий. Из описания тренировок можно узнать, сколько раундов и по сколько подходов вам предстоит, а также какие упражнения нужно будет выполнять.
AlexFitness Online
Знаменитая сеть фитнес-клубов открыла онлайн-архив видеотренировок, который содержит много часов записей занятий по различным направлениям: силовые, кардио, растяжка, есть также body and mind тренировки (здоровая спина, body balance, пилатес и др.). Сопровождение тренером не предусмотрено, заниматься предлагается по видео, которые проигрываются на платформе VK Video.
Simple Fit
Приложение для поиска тренеров для занятий дома и в зале. Перед началом работы нужно пройти тест и внести свои данные (рост, вес, дату рождения, цели). Исходя из этого система предложит выборку специалистов, реальных людей. В карточках тренеров можно прочитать про их достижения, образование, методы работы. После выбора тренера и оплаты вам составят план тренировок, коммуникация производится внутри приложения. Выполнять упражнения нужно будет по инструкциям на экране. Тренироваться можно из различных точек мира — в базе есть специалисты, которые работают в разных часовых поясах.
«30 дней фитнеса дома»
Приложение, в котором можно выбрать цель (снижение веса, поддержание тонуса или набор мышечной массы) и заниматься по фитнес-плану, рассчитанному на месяц. Каждый день нужно будет выполнять различные комплексы упражнений, пользуясь видеоинструкциями. Кроме того, здесь собраны советы по питанию. Сопровождение тренера не предусмотрено.
«Тренировки для дома»
В приложении собраны видеозаписи тренировок для основных групп мышц. Можно составить собственный план с учетом целей и желаемого срока их достижения. Можно вносить данные по количеству выпитой воды, а также синхронизировать приложение с шагомером на смартфоне. Сопровождение тренера не предусмотрено.