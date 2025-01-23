11 лучших онлайн-платформ и мобильных приложений для домашнего фитнеса

Домашние тренировки были особенно популярны во время пандемии коронавируса — их до сих пор часто выбирают в качестве альтернативы спортзалу. Ведь занятия могут быть не менее эффективными, а время на дорогу тратить не нужно. Как тренироваться дома и достигать целей? Собрали подборку самых удобных онлайн-платформ и приложений.

Fitstars

Платформа с большой и постоянно обновляющейся картотекой видеотренировок. Предлагаются занятия йогой, растяжкой, силовыми упражнениями, кардио, танцами и так далее. Перед началом предлагается выбрать цель: похудение, гибкость, здоровье, сила (но можно заниматься и комплексно). Еще тут можно найти классы для детей и беременных. Занятия проводят квалифицированные тренеры — про каждого есть подробная информация в их профилях. Кроме того, на сайте есть раздел «Рецепты» с советами по правильному питанию. Есть мобильное приложение.

Цена Безлимитный доступ по подписке — 18 654 р. навсегда, 10 654 р. за год, 6654 р. за три месяца Сайт fitstars.ru Мобильное приложение iOS, Android Для кого От новичков до профи Инвентарь Для большинства тренировок не требуется, но для ряда занятий нужны гири, фитболы, гантели Продолжительность тренировок от 10 до 60 минут

#Sekta

Школа фитнеса и правильного питания без тренировок до изнеможения и жестких запретов — так позиционирует себя Sekta. На сайте можно найти онлайн-курсы как для подготовленных спортсменов, так и для тех, кто плавно входит в ЗОЖ, а еще курсы по бегу, для здоровой спины, проработки мышц. Есть специальные программы для беременных. Доступно сопровождение личного тренера-куратора, общение с которым происходит в персональном чате. Тренировки проходят курсами, которые ограничены по времени. Можно пройти тест для подбора курса. Есть мобильное приложение.

Цена Сезонные курсы длиной 3 недели — от 4990 р., комплексные курсы (от 3 до 10 недель в зависимости от курса) — 2000–5000 р. в неделю Сайт sektaschool.ru Мобильное приложение iOS, Android Для кого От новичков до профи, но на первых сделан особенный акцент Инвентарь Для большинства тренировок не требуется, но для ряда занятий нужны гири, фитболы, гантели Продолжительность тренировок От 10 до 60 минут

Wowfit

Платформа для работы с персональным тренером онлайн, занятия проходят по зуму, скайпу и видеозвонкам в мессенджерах. Доступны такие направления, как функциональный тренинг, йога, растяжка, ЛФК, фитнес беременных и другие. Тренеры также дают рекомендации по питанию с учетом конкретных целей. Чтобы подобрать инструктора, вы можете сходить на несколько пробных тренировок с разными специалистами.

Цена Первая тренировка — бесплатно, пакет из 8 тренировок по 30 минут на 2 месяца — 9000 р. Сайт wowfit.ru Мобильное приложение Нет Для кого От новичков до профи, тренер подберет программу персонально для вас Инвентарь Для большинства тренировок не требуется, но для ряда занятий нужны гири, фитболы, гантели Продолжительность тренировок От 30 до 85 минут

Smstretching

Онлайн-версия известной школы растяжки, соосновательница которой — Самира Мустафаева, дважды призерка чемпионата мира по художественной гимнастике. На портале доступны тренировки по нескольким разным направлениям — от танцевального воркаута и фитбоксинга до пилатеса. Ежедневно проводятся прямые эфиры с занятиями, но есть и архив, где хранятся все видео. Есть мобильное приложение.

Цена Первые 5 дней бесплатно, потом 1990 р. за месяц Сайт smstretching.live Мобильное приложение iOS, Android Для кого От новичков до профи, при выборе тренировки в архиве можно выбрать и уровень нагрузки Инвентарь Для большинства тренировок не требуется, но для ряда занятий нужны гантели, резина, МФР-роллы, кубики, утяжелители Продолжительность тренировок От 15 до 50 минут, можно выбрать тренировки в архиве

L.A.B Space

Сеть фитнес-клубов предлагает занятия онлайн по зуму. Направлений три: йога, функциональный тренинг, растяжка. Тренировки проходят в мини-группах или индивидуально — это зависит от выбранного вами абонемента. Занятия проводят специалисты студий, которые тренируют и офлайн. Для первой записи необходимо заполнить форму обратной связи на сайте.

Цена Пробная тренировка — 199 р.; абонемент на 4 занятия по растяжке и функциональным тренировкам — 1600 р., по йоге — 2000 р.; персональное занятие по растяжке и функциональным тренировкам — 1500 р., по йоге — 1700 р. Сайт labspacefit.ru/online Мобильное приложение iOS, Android Для кого От новичков до профи Инвентарь Для большинства тренировок не требуется, но для ряда занятий нужны гири, фитболы, гантели Продолжительность тренировок Зависит от типа тренировки

FitSpo

Платформа с картотекой тренировок, которые можно подбирать под запрос: для проработки конкретной части тела, похудения, исправления осанки и так далее. Можно подобрать тренера, отрегулировать длительность и сложность. Есть несколько бесплатных тренировок разной направленности, но требуется регистрация.

Цена Первый месячный абонемент — 2990 р., продление — 1490 р. в месяц; можно купить также набор тренировок по различным направлениям с доступом на 1 год — от 1190 р. за 4 занятия Сайт newyorkfitspo.ru/club Мобильное приложение Нет Для кого От новичков до профи, при выборе тренировки нужно указать уровень нагрузки, которую вы хотите получить, по шкале от 1 до 3 Инвентарь Для большинства занятий не нужен, некоторые требуют использования эспандера, гантелей, пилатес-лент, твердых мячиков Продолжительность тренировок От 20 до 60 минут

Reboot Live

Сеть фитнес-клубов предлагает доступ к архиву видеотренировок по шести направлениям: на все тело, кардио, на нижнюю часть тела, на верхнюю часть тела, на силу, беговые тренировки. Занятия ведут тренеры студий. Из описания тренировок можно узнать, сколько раундов и по сколько подходов вам предстоит, а также какие упражнения нужно будет выполнять.

Цена Eсть пробный семидневный период, дальше — 1490 р. в месяц Сайт reboot.ru/live Мобильное приложение Нет Для кого От новичков до профи Инвентарь Есть занятия на беговой дорожке, для некоторых тренировок нужны гантели (их можно заменить бутылками воды, говорят тренеры студий) Продолжительность тренировок От 5 до 45 минут

AlexFitness Online

Знаменитая сеть фитнес-клубов открыла онлайн-архив видеотренировок, который содержит много часов записей занятий по различным направлениям: силовые, кардио, растяжка, есть также body and mind тренировки (здоровая спина, body balance, пилатес и др.). Сопровождение тренером не предусмотрено, заниматься предлагается по видео, которые проигрываются на платформе VK Video.

Цена Бесплатно Сайт online.alexfitness.ru Мобильное приложение Нет Для кого От новичков до профи, в начале каждого раздела есть информация об уровне нагрузки Продолжительность тренировок Зависит от выбранного направления, от 16 до 55 минут

Simple Fit

Приложение для поиска тренеров для занятий дома и в зале. Перед началом работы нужно пройти тест и внести свои данные (рост, вес, дату рождения, цели). Исходя из этого система предложит выборку специалистов, реальных людей. В карточках тренеров можно прочитать про их достижения, образование, методы работы. После выбора тренера и оплаты вам составят план тренировок, коммуникация производится внутри приложения. Выполнять упражнения нужно будет по инструкциям на экране. Тренироваться можно из различных точек мира — в базе есть специалисты, которые работают в разных часовых поясах.

Цена Пробная тренировка — бесплатно, дальше — по индивидуальным расценкам тренеров, можно покупать пакеты занятий Сайт Нет Приложение iOS, Android Для кого От новичков до профи, тренер составит для вас программу индивидуально Инвентарь По договоренности с тренером Продолжительность тренировок По договоренности с тренером

«30 дней фитнеса дома»

Приложение, в котором можно выбрать цель (снижение веса, поддержание тонуса или набор мышечной массы) и заниматься по фитнес-плану, рассчитанному на месяц. Каждый день нужно будет выполнять различные комплексы упражнений, пользуясь видеоинструкциями. Кроме того, здесь собраны советы по питанию. Сопровождение тренера не предусмотрено.

Цена 5990 р. в год Приложение iOS, Android Сайт Нет Для кого От новичков до профи, после регистрации программа проведет для вас тест Инвентарь Не требуется

«Тренировки для дома»

В приложении собраны видеозаписи тренировок для основных групп мышц. Можно составить собственный план с учетом целей и желаемого срока их достижения. Можно вносить данные по количеству выпитой воды, а также синхронизировать приложение с шагомером на смартфоне. Сопровождение тренера не предусмотрено.