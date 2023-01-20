Тренды налицо: какой макияж мы будем носить в 2023 году

На постсоветском пространстве всегда с настороженностью относятся к голубым теням, но предрассудки давно пора оставить. Макияжи с показов Batsheva, Off White и Kim Shui о буфетчицах и продавщицах не напоминают. Наносите цвет плотно, и выбирайте максимально пигментированные оттенки вместо нежных полупрозрачных теней с перламутром. А если не можете решить, что именно предпочесть, широкую голубую стрелку или дерзкие тени до бровей, то используйте карандаш — с ним можно провернуть и тот, и другой вариант.