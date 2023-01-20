Тренды налицо: какой макияж мы будем носить в 2023 году

Тонкий баланс между сиянием и матовостью
Четыре года назад мы уже старались вместить в свое сознание существование матовых блесков для губ. Самое время сделать над собой очередное усилие: матовое сияние теперь особенно ценится в тональных средствах. Именно такую кожу мы видели на показах Rochas, Roberto Cavalli, Kim Shui, Luar.
Небольшое количество сферических светоотражающих частиц (не блесток!) в тональном средстве или пудре действительно дает естественный матовый эффект и при этом естественное свечение кожи. Если хочется больше сияния, смело используйте сухой хайлайтер на скулах, висках и подбородке. Выбирайте максимально естественные оттенки (беж, жемчуг, шампанское) и наносите большой пушистой кистью.
Голубые тени
На постсоветском пространстве всегда с настороженностью относятся к голубым теням, но предрассудки давно пора оставить. Макияжи с показов Batsheva, Off White и Kim Shui о буфетчицах и продавщицах не напоминают. Наносите цвет плотно, и выбирайте максимально пигментированные оттенки вместо нежных полупрозрачных теней с перламутром. А если не можете решить, что именно предпочесть, широкую голубую стрелку или дерзкие тени до бровей, то используйте карандаш — с ним можно провернуть и тот, и другой вариант.
Широкие «египетские» стрелки
Если вам раньше не удавались тонкие, изящные стрелочки, и каждый эксперимент заканчивался драматичным макияжем в духе Клеопатры, то сейчас пришло ваше время. Чуть небрежные широкие стрелы захватили подиумы: Chanel, Jason Wu, Vivetta сделали главную ставку именно на них. Нарисовать такую широкую линию подводкой-фломастером или тонкой кисточкой непросто, так что берите инструмент соответствующего размера, например скошенную кисть для бровей или помадную кисточку. Лучшие средства — кремовые: гелевая подводка, мягкий пигментированный карандаш или даже густая тушь для ресниц.
Черная помада
Когда‑то мы покупали черную обувь и сумки, чтобы они «подошли ко всему». Теперь настал черед помады — и она действительно вписывается практически в любой стиль в макияже. Хотим — носим с сияющим нюдом, как на показе Etro, хотим — сочетаем с броскими аксессуарами, как у Luar. Обратите внимание и на глубокие оттенки синего и бордового: если не жалеть насыщенности, получается почти черным-черно.
Крупные стразы
Если обычных блесток вам давно стало мало, вооружайтесь стразами, кристаллами и даже натуральными камнями любой огранки. Самое время украсить макияж настоящей инкрустацией. Будет это наивный пиксель-арт в духе Conner Ives или настоящая драгоценная рама для глаз, как у Gucci, — решать вам.
Лучший друг начинающего ювелира лиц — ресничный клей. Он удержит не только специальные стразы, но и небольшие бусины, пайетки или легкие камни.
Четкий контур губ
Беда никогда не приходит одна: вслед за голубыми тенями на подиумы ворвался четкий темный контур губ. Но вместо вспомогательной роли этот прием сам стал акцентом. Можно выбрать нежный тауп, как у Chopova Lowena, или насыщенный красный, как на показе Batsheba — просто следуя зову сердца. Сами губы можно попросту оставить ненакрашенными и не добавлять никакого блеска — эффектно получится и без него.
Зеленые тени без границ
В новом сезоне на подиумах явно зазеленело: Kaleem Khan показал небрежные зеленые смоки, Etro — дерзкий салатовый дрейпинг, а Diesel пошел дальше всех — его модели все покрыты зеленью, абсолютно все. Самое время взять в руки изумрудные тени, карандаши и глиттеры — или хотя бы погуще нанести тушь цвета хаки. Любой оттенок будет в яблочко.
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