Как стереть последствия праздников? Помогут эти гаджеты для лица и тела

Мануальные массажеры
Самое простое и эффективное средства для разгона лимфы — массаж. Делать его при желании можно и руками, но специальные скребки-гуаша и камни диковинной формы могут справиться лучше. Во-первых, массажеры захватывают большую площадь, чем пальцы, а значит, процедура пройдет быстрее. Во-вторых, большинство инструментов сделаны из кварца, который дольше сохраняет низкую температуру. Приятное охлаждение кожи усиливает лмфодренажный эффект. Главное — храните массажеры в холодильнике, а не в морозилке, чтобы не вызвать переохлаждения или застудить лицевой нерв.
Микротоки
Настоящих бьюти-гиков уже не напугать домашними приборами с током, способным сделать овал лица более четким. Если идея электротерапии вас все-таки настораживает, делимся подробностями. Обычно аппараты для домашнего применения отправляют в кожу довольно слабый импульс — он может ощущаться как легкое покалывание. Если почувствуете, как дергается мышца, — считайте, повезло. Тем не менее, даже такое воздействие как бы «тренирует» мышцы лица. После первой процедуры вы можете обнаружить намечающиеся скулы, а регулярное применение микротоков советуют как лифтинг для начинающих.
Светотерапия
Свет также может положительно влиять на кожу. Например, синее излучение ускоряет заживление воспалений, красный свет делает кожу плотнее, а желтый стимулирует кровообращение. Современные световые гаджеты обычно сочетают в себе весь спектр. Поддерживать здоровое состояние кожи с помощью LED-терапии могут практически все, с осторожностью подойти к приборам стоит лишь людям с тяжелыми формами акне.
Очищение и вибрации
Привычные силиконовые электрощетки тоже могут стать помощниками в борьбе с последствиями загульных сезонов. Как правило, очищению в таких гаджетах помогают массажные вибрации, которые тоже «растрясут» застои жидкости. Но запомните, что частить с глубоким очищением не стоит, чтобы не навредить защитному барьеру, который и так переживает стресс.