Как стереть последствия праздников? Помогут эти гаджеты для лица и тела

Настоящих бьюти-гиков уже не напугать домашними приборами с током, способным сделать овал лица более четким. Если идея электротерапии вас все-таки настораживает, делимся подробностями. Обычно аппараты для домашнего применения отправляют в кожу довольно слабый импульс — он может ощущаться как легкое покалывание. Если почувствуете, как дергается мышца, — считайте, повезло. Тем не менее, даже такое воздействие как бы «тренирует» мышцы лица. После первой процедуры вы можете обнаружить намечающиеся скулы, а регулярное применение микротоков советуют как лифтинг для начинающих.