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8ароматов декабря

Лизавета Шатурова
Сегодня в 13:15
Новые бренды, тренд на акватику и восток, а также неожиданные камбэки — разбираем самую любопытную парфюмерию, которая появилась на полках магазинов в декабре.
Olibanum Vanille

Детище основателя бренда Histoires de Parfums предлагает собрать свою коллекцию парфингредиентов и наносить их в произвольном порядке или соло.

Цена
от 2900 р.
Gallivant Naples

Путешествие бренда в Неаполь воспроизводится через прямые ассоциации: соленую воду Неаполитанского залива и ладан многочисленных соборов и церквей.

Цена
6900 р.
Les Liquides Imaginaires Abyssis

Этот представитель акватической тройки бренда мечется между запахом огуречной воды в пластике и фантазией на тему лавкрафтовского склизкого кракена.

Цена
17 760 р.
Jo Malone London Violet & Amber Absolu

Неожиданный камбэк коллекции 2019 года в магазинах. Все так же подойдет любителям восточного парфюмерного профиля и тем, кто скучает по бренду.

Цена
22 700 р.
Jusbox Visionary Eye

Доминик Ропьон создает микс гипермаскулинности и выкрученной на максимум феминности, добавляя в классический фужер ноты пудры и губной помады.

Цена
13 680 р.
Arcadia No. 11 Jinx

Восточная композиция, выстроенная по всем канонам жанра: пряности, амбра, розы и другие цветы, а также мощная древесная база.

Цена
8580 р.
Memo Paris Madurai

Кажется, жасмин — вторая любимая тема Memo после кожи. Здесь цветок напоминает чайную смесь с ароматными лепестками.

Цена
15 600 р.
Tiziana Terenzi Libra

Креативный директор бренда Тициана (Весы по гороскопу) и ее брат-парфюмер (Лев) сочинили насыщенную цитрусовую композицию с цветочной базой.

Цена
19 200 р.
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