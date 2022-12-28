Детище основателя бренда Histoires de Parfums предлагает собрать свою коллекцию парфингредиентов и наносить их в произвольном порядке или соло.
Путешествие бренда в Неаполь воспроизводится через прямые ассоциации: соленую воду Неаполитанского залива и ладан многочисленных соборов и церквей.
Этот представитель акватической тройки бренда мечется между запахом огуречной воды в пластике и фантазией на тему лавкрафтовского склизкого кракена.
Неожиданный камбэк коллекции 2019 года в магазинах. Все так же подойдет любителям восточного парфюмерного профиля и тем, кто скучает по бренду.
Доминик Ропьон создает микс гипермаскулинности и выкрученной на максимум феминности, добавляя в классический фужер ноты пудры и губной помады.
Восточная композиция, выстроенная по всем канонам жанра: пряности, амбра, розы и другие цветы, а также мощная древесная база.
Кажется, жасмин — вторая любимая тема Memo после кожи. Здесь цветок напоминает чайную смесь с ароматными лепестками.
Креативный директор бренда Тициана (Весы по гороскопу) и ее брат-парфюмер (Лев) сочинили насыщенную цитрусовую композицию с цветочной базой.