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14бьюти-новинок декабря

Лизавета Шатурова
Сегодня в 12:00
Готические тинты для губ, гаджеты и косметика для гладкой кожи тела, грандиозные подарочные наборы и другие новинки, которые приглянулись нам в декабре.
Отшелушивающий гель для душа Don’t Touch My Skin

Максимально простое в применении средство для тех, кто не готов тратить небольшие флаконы с кислотами для лица еще и на тело.

Цена
1890 р.
Ароматический бальзам для умывания Darphin

Бальзамы — самый действенный продукт для снятия макияжа. А если добавить к ним цветочные экстракты, рутинная процедура поможет расслабиться.

Цена
2200 р.
Тинт для губ 7Days Dark Side

Готический цвет стика на самом деле остается на губах приятным вишневым оттенком с влажной текстурой.

Цена
965 р.
Набор для отбеливания зубов Global White

Исчерпывающий кит для тех, кто в новом году обещает себе ходить к стоматологу как по расписанию.

Цена
4990 р.
Очищающее масло Darling* Milky Way

Гидрофильное масло не остается скользким слоем на коже, а полностью превращается в молочко и смывается одной водой.

Цена
1200 р.
Водостойкая подводка Benefit They’re Real

Хотя бренд Benefit любят в основном за их продукты для бровей, подводки марка выпускает более чем достойные — стойкие даже в классической вариации.

Цена
3920 р.
Отшелушивающий лосьон Openface Triple Treat

Три формы салициловой кислоты ускоряют обновление кожи, не допускают новых воспалений и добавляют сияния.

Цена
1590 р.
Диффузор Aroma Harmony Herbal

Свежий аромат цитрусов, мяты и цветов для тех, кто не успел порадоваться зиме и хочет скорее в лето.

Цена
809 р.
Масло для лица Truly Blueberry Kush CBD

Конопляное масло для лица с витаминами и кислотами решает две проблемы — одновременно отшелушивает и питает кожу.

Цена
7600 р.
Очищающий гель для рук и тела Serge Lutens Parole D’Eau

Замена Aesop и Grown Alchemist в вашей ванне — гель с хвойно-древесным ароматом оригинальной композиции Parole D’Eau.

Цена
5350 р.
Набор помад MAC The Ultimate Trick

Косметические сети достали из запасов прошлогоднюю праздничную коллекцию бренда. Надеемся, что такого набора помад точно хватит до лучших времен.

Цена
10 990 р.
Оттеночный бальзам для губ Estée Lauder Pure Color Revitalizing Crystal Balm

Ищите в линейке ненавязчивые сложные оттенки и замену Clinique Black Honey.

Цена
3400 р.
Шампунь-детокс K18

Производители легендарной восстанавливающей несмываемой маски теперь делают шампуни. Этот, для глубокой очистки, — идеальная база под следующий уход.

Цена
3250 р.
Щетка для очищения и массажа тела Foreo Luna 4

Один гаджет для безопасного, но эффективного очищения, легкого массажа, разгона лимфы и улучшения текстуры кожи на всем теле.

Цена
14 000 р.
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