Максимально простое в применении средство для тех, кто не готов тратить небольшие флаконы с кислотами для лица еще и на тело.
Бальзамы — самый действенный продукт для снятия макияжа. А если добавить к ним цветочные экстракты, рутинная процедура поможет расслабиться.
Готический цвет стика на самом деле остается на губах приятным вишневым оттенком с влажной текстурой.
Исчерпывающий кит для тех, кто в новом году обещает себе ходить к стоматологу как по расписанию.
Гидрофильное масло не остается скользким слоем на коже, а полностью превращается в молочко и смывается одной водой.
Хотя бренд Benefit любят в основном за их продукты для бровей, подводки марка выпускает более чем достойные — стойкие даже в классической вариации.
Три формы салициловой кислоты ускоряют обновление кожи, не допускают новых воспалений и добавляют сияния.
Свежий аромат цитрусов, мяты и цветов для тех, кто не успел порадоваться зиме и хочет скорее в лето.
Конопляное масло для лица с витаминами и кислотами решает две проблемы — одновременно отшелушивает и питает кожу.
Замена Aesop и Grown Alchemist в вашей ванне — гель с хвойно-древесным ароматом оригинальной композиции Parole D’Eau.
Косметические сети достали из запасов прошлогоднюю праздничную коллекцию бренда. Надеемся, что такого набора помад точно хватит до лучших времен.
Ищите в линейке ненавязчивые сложные оттенки и замену Clinique Black Honey.
Производители легендарной восстанавливающей несмываемой маски теперь делают шампуни. Этот, для глубокой очистки, — идеальная база под следующий уход.
Один гаджет для безопасного, но эффективного очищения, легкого массажа, разгона лимфы и улучшения текстуры кожи на всем теле.